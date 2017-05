Regionální muzeum v Chrudimi připravilo pro všechny návštěvníky zajímající se o lidovou kulturu a tradice výstavu nazvanou Od košilky k rubáši, která představuje zvyky a obyčeje spojené s narozením dítěte a s odchodem člověka z tohoto světa.

V prvním sále návštěvníky zaujme rekonstrukce interiéru venkovské jizby s postelí šestinedělky oddělenou od zbytku světnice vyšívanou koutní plachtou neboli koutnicí. Tento kout byl vykrápěn svěcenou vodou, vykuřován jalovcem či kadidlem a do lůžka se kladly různé ochranné předměty: růženec, modlitební knížka, koření v plátěném pytlíku, česnek, krajíc chleba či se do plachty zabodávaly křížem dvě jehly.

Vše mělo zajistit ochranu před nečistými silami, které mohly matku i novorozence ohrozit. Tvůrci výstavy nezapomněli ani na pokrmy a tekuté občerstvení, podávané při oslavě křtin.





Neméně zajímavý je i koutní hrnec, v němž sousedky nosily šestinedělce polévku, nebo diplom porodní báby a její deník, do něhož musela zapisovat údaje o provedených porodech. Návštěvník se dozví, co byl bolestný kufřík a jaké porodnické vybavení obsahoval, či jakému pečivu se říkalo bolestník a komu bylo určeno. Především ženy budou obdivovat vyšívané křestní košilky a čepečky. Zájemci si mohou na panenkách vyzkoušet různé způsoby zavinování miminek do plenek a do povijanů.





V druhém sále jsou představeny zvyky a obřady spojené se smrtí a pohřbem. Této části výstavy vévodí dřevěná zvonička s umíráčkem, postel s umírajícím, máry s rakví a „hřbitov“ s železnými a litinovými kříži z 18. a 19.století ze zrušeného chrudimského hřbitova u kostela sv. Michala. Autoři výstavy návštěvníky poučí o tom, co byla mrtvá voda a k čemu se používala, či k čemu sloužila úmrlčí prkna. Z exponátů zaujmou klobouky pohřebních zřízenců, pohřební věnce z korálků a sto a více let stará smuteční oznámení.





Výstava je přístupná až do 26. května 2017.



Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře

Místo a datum: Regionální muzeum Chrudim, Široká 86, od 24.2 do 26.5.2017

Otevřeno:denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin



Zdroj foto: autorka