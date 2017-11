Parlamentní volby jsou za námi. V nové vládě bude zasedat i nový ministr školství. A protože svého času byla na stole myšlenka, že by jeho poradní sbor tvořili vítězové ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos, obrátili jsme se na ně s otázkou, co by poradili novému ministru školství (ať už jím bude kdokoliv).

Jiří Luka, Zlatý Ámos XI.:

Novému ministrovi školství bych poradil, aby se na prvním místě snažil o dohodu napříč politickým spektrem, kam má naše školství směřovat. Ono to není tak těžké definovat, chceme přece žáky/studenty učit, ne? Konsensus v této oblasti chybí a myslím, že to škodí celému systému a samozřejmě hlavně žákům. Ať už pak ministruje pan Pravák nebo pan Levák, bude stát u kormidla pevně a bude vědět kam směřovat. Navíc pokud ho po pár měsících zase někdo vystřídá, i ten bude vědět kam dál. Další radou nebo spíše přáním tedy je, aby vydržel jako lodivod co nejdéle. Třetí radou je, aby změnil rozdělování peněz ve školství. Zbytečné peníze se promrhají na různých rádoby bohulibých projektech a na platy učitelů se pak nedostává. Absolvent pedagogické fakulty pak místo nabízených 22.600,- hrubého využije raději nabídku všudypřítomné reklamy na skladníka v obchoďáku za 34.000,- Kč. To je dost smutné. Chceme-li kvalitu ve vzdělání, musíme pedagogy kvalitně zaplatit. A ještě bych mu popřál, aby zdravý rozum v jeho rozhodováních vítězil.

Hana Pacíková, Zlatý Ámos XXII.:

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře. Z mého pohledu není důležité, zda školství v naší zemi vládne muž nebo žena. Důležitý je opravdový zájem o tento rezort, protože se týká naší budoucnosti a tou jsou, nade vše jiné, naše děti. Kolik času, zájmu a kolik podnětů dětem věnujeme, to vše se nám vždy vrátí jako bumerang. Naše mládež je vizitka společnosti. Není to klišé, je to staletími prověřená praxe. Proto pečujme o zdravou a fungující rodinu a važme si kvalitních pedagogů! Je to jeden z odkazů J. A. Komenského. Kvalitní pedagog potřebuje především podporu svých nadřízených a oporu v legislativě. Vše ostatní zvládá srdcem a svým nasazením. Přeji Vám tedy především odvahu, výdrž a zdravý selský rozum.

Ema Kostrbová, Zlatý Ámos XV.:

Novému ministrovi bych poradila, aby zastavil všechny nesmyslné experimenty, které stály ministerstvo školství strašné peníze, ale školám nejen že nepřinesly nic dobrého, ale spíše jim uškodily. Aby více naslouchal úspěšným učitelům s dlouhou praxí a spolu s nimi a rodiči jejich žáků se pokusil o to, aby znovu měli mladí lidé chuť se učit, být v budoucnu této zemi prospěšní, ať už z nich budou vysokoškolsky vzdělaní lidé nebo šikovní řemeslníci. Kantoři na středních školách a učilištích asi nejlépe vidí, jak obrovské procento mladých nemá vůbec zájem se něco naučit. Je to alarmující a zdrcující. Naštěstí jsou i tací, kteří nám dělají radost, takže zoufalství se nás zatím nezmocnilo. Přeji ministrovi a všem kantorům hodně sil a energie do boje s leností a hloupostí.

Ivana Krumplová, Zlatý Ámos XIII.:

Poradila bych mu, ať se obklopí lidmi z praxe, takovými, kteří pracují ve školství řadu let -skutečnými odborníky, protože oni nejlépe znají celou problematiku a dokáží posoudit, jakým způsobem reformovat naše školství, co bude přínosem pro vzdělávání a pro naše žáky a studenty. A co je naopak paskvil vytvořený v kancelářích úředníky a politiky na ministerstvu, bez znalostí skutečného stavu věcí. Každý nový ministr, který přišel, se snažil okamžitě zviditelnit nějakou "inovací", ale takhle se to dělat nedá, školství má mít jednotnou koncepci, která se bude dodržovat a případně korigovat.

Petr Martínek, Zlatý Ámos I.:

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, mám námět na největší technickou školskou změnu od doby Františka Josefa I., který, jak známo, brzy vstával a vnutil to i "všem svým národům". Učím už přes třicet let a každou zimu mne ničí tytéž obrázky téměř spících malých dětí z prvního stupně ZŠ, které jdou za tmy do školy. Navíc mnoho dojíždějících středoškoláků musí vstávat mezi 5. a 6. hodinou ranní. Můj návrh je jednoduchý: začátek výuky od 9:00 hodin a zkrácení vyučovací hodiny na 40 minut.

Petr Kupka, Zlatý Ámos IV.:

Jako první krok bych udělal, že bych veřejně vystoupil a vyzval rodičovskou veřejnost k tomu, aby vedla své děti k autoritě učitelstva. Aby rodiče se svými dětmi učitelům důvěřovali a respektovali je jako profesionály, kteří to s nimi myslí dobře a odborně. Pokud nebude tato vzájemná důvěra, jsou všechny předpisy jenom cárem papíru.

Jarmila Ichová, Zlatý Ámos VI.:

Co bych poradila novému ministru školství? Mě napadá hned jedna věc, která mě pobuřuje. Školní mléko. Cena obalu je větší než cena obsahu, každý týden nás zavalí papírové krabice a tetrapakové krabičky. Děti, které mléko nepijí, si ho stejně neberou. Moje doporučení zní: Zrušte mléko do škol.

Lucie Andělová, Zlatý Ámos XVI.:

První krok? Aby nečekal napřesrok ... se sdělením učitelům, že ideální rodič neexistuje, ten jen ať své dítě bezpodmínečně miluje. A že neexistuje ani ideální žák.

Ivanka Hájková, Zlatý Ámos XXI.:

Novému ministrovi bych poradila, aby učitelé nebyli zatěžováni zbytečnou administrativou a měli více času na učení. Větší motivací ke kvalitní práci by bylo i zvýšení platů.