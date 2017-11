Praha (15. 11. 2017): Martin na bílém koni přijel a ve vzduchu je cítit vůně zimy. Vánoční výzdoba je už v obchodech i v ulicích a šílenství z blížících se svátků postupně popadá kdekoho. I letos Vánoce zkrátka přijdou. I přesto se ale mnozí z nás každý rok snaží nestresovat se úklidem, pečením či sháněním dárků a chtějí si příjemně užít i předvánoční čas. Třeba tak, že si cukroví objednají od skvělých ověřených cukrářek. Například Upekla i Sugar Mama jej budou během Dyzajn marketu mnoha zájemcům předávat. Shánění vánočního stromku lze spojit s příjemnou procházkou po lese, protože tam je jich po nedávném polomu spadáno víc než dost. Úklid lze řešit průběžně nebo si nechat vypomoci. A s dárky, předvánočními zážitky i s naladěním se na tu správnou sváteční atmosféru, s tím nám může pomoci zimní Dyzajn market, a to během dvou adventních víkendů 9.–10. 12. a 16.–17. 12. nebo Dyzajnoff, designový obchod v centru Prahy. Obojí nabízí nespočet kousků autorské tvorby, jinými slovy zhmotnělé sny tvůrců, designérů či výtvarníků neboli originální dárky. Porcelán, oblečení, šperky, knížky, sešity, diáře, hračky, bytové i módní doplňky, kabelky a batohy. Také krásné vkusné balicí papíry od různých autorů, vánoční přáníčka nebo svíčky. Každý ze zmíněných víkendů představí Dyzajn market část stejných a část jiných tvůrců, tedy v součtu až 250 značek. Pokaždé bude svařák, skvělé jídlo, doprovodný program a klidná zákoutí na setkání s přáteli. Vstup je jako vždy zdarma.

Dyzajn market zima 9.–10. 12.

Stálicí Dyzajn marketu je Black Mountain a její stánek vždy obležený ženami všech věků i tvarů. „Nechceme prodávat v obchodních centrech, my potřebujeme ženy, co naše věci nosí, znát, a proto to děláme jinak. Náš stánek na Dyzajn marketu je tak trochu snahou ukázat, že anonymita nákupních center a velkých celosvětových značek nikdy nedokáže nahradit osobní přístup, uvědomělost i to, že někdy je práce mnohem víc než jen práce,“ doplňuje Lucie Erin Laštůvková, která je srdcem této značky. Můžeme se těšit ale i na nováčky, kterými tentokrát budou značky Monopolo s oblečením pro muže, UŽJEDU.CZ pro milovníky dopravních prostředků, Lii pro „závisláky“ na papíru a pro ty, kteří holdují kvalitní vlněné tvorbě, bude milým překvapením Jana Stejskalová felting design.

Dyzajn market zima 16.–17. 12.

V druhém termínu se můžeme těšit na nováčka Yozik Lamps s krásnými stínidly s 3D efektem nebo značku Kantu, jejíž produkty krásně provoní náš osobní prostor na jógové podložce. Představí se i značka Carambol, díky níž odzvonilo květináčům a pohledem na domácí živé květiny se od teď mohou kochat i absolutní zahradničtí antitalenti. Punčocháče se sítotiskovými dekory přiveze Muhehe a dřevěné šperky pak značka wowo design. Milou dyzajnmarketí stálicí je značka přírodní kosmetiky Biorythme: „Na Dyzajn marketu je výhodou to, že ke všem našim produktům můžete přivonět a také je rovnou ozkoušet. Poprvé přivezeme i dárkové sady, které mohou být perfektním dárkem pro každého, protože naše produkty si oblíbili muži i ženy všech věkových kategorií a se všemi možnými druhy pleti,“ říká ke své účasti Aneta Adamčíková, chemička, která za značkou stojí.

Dyzajnoff

A co když se vám nehodí dorazit ani jeden z víkendů? Přijďte do Dyzajnoffu, který je jen 200 metrů od Národního divadla v Ostrovní 20. Pořídíte zde tvorbu od 90 designérů převážně z Čech. Běžná otevírací doba (od pondělí do soboty od 11.00 do 19.00 hodin) bude v prosinci prodloužena a otevřeno bude denně až do 20.00 hodin, a to včetně Štědrého dne, kdy bude možné přijít vybrat ten pravý dárek do 15.00 hodin. Od 1. prosince nás navíc čeká „sdílený adventní kalendář“: „Každý den bude připraven jeden dyzajnový dárek od nás pro naše zákazníky, stačí přinést jiný zabalený dárek či drobnost a vyměnit si je pod naším dyzajnovým stromečkem. Během každého dne lze dárek měnit tolikrát, kolik lidí s dárkem pod stromeček přijde,“ vysvětluje Kateřina Turková, vedoucí obchodu. V Dyzajnoffu seženete nejen originální dárky pro každého, ale také balicí papíry od Calico a ByMyyna i přáníčka Chaukiss či Porigami. A pokud budete při vánočních nákupech potřebovat povzbudit, můžete si dopřát i kávu s sebou, kterou vám každá z děvčat za pultem profesionálně připraví.

Pomoc druhým

Jste inovativní a žijete v duchu minimalizace, kdy nechcete doma shromažďovat věci a ani se nechat tlačit do dávání hmotných dárků jen proto, že se to o Vánocích „má“? Přijďte si dát svařák do „Opuštěného hrnečku“ nebo podpořit některou z pomáhajících organizací, kterých se během dvou víkendů na Dyzajn marketu zima prostřídá hned sedm. Komu tak můžete pomoci? Nevidomým, umírajícím, seniorům, lidem v těžkých životních situacích, postiženým dětem, autistům a opuštěným psům. Můžete také donést dárky pro psy z konkrétních útulků. Co aktuálně potřebují, se dozvíte několik dní před akcí na Facebooku Dyzajn marketu.

Chcete‑li se dozvědět více o dyzajnérech, charitativních organizacích a doprovodném programu, připojte se k Facebookové události.

