Jaký dyzajn má tvoje pomoc?

Také, když někdy na podzim vyjdete z domu ven, cítíte už vůni zimy a Vánoc? Tetelíte se při teplotách pod nulou a doufáte v bílou nadílku? Píšete si od února seznam, koho chcete na Vánoce obdarovat a snažíte se pak celý rok vymyslet perfektní dárek od srdce? Sháníte do poslední chvíle ten nekrásnější balicí papír nebo přáníčko? Vyrábíte si sami adventní věnec nebo kalendář pro své ratolesti? Od léta počítáte dny do Vánoc?

Že na Dyzajn marketu zima, ve dvou termínech 9.–10. a 16.–17. prosince, tohle vše seženete, je jasná věc. A ze shánění vánočních dárků budete mít nakonec i radost. Dyzajnérů se během dvou adventních víkendů prostřídá na 250 a navíc koupí dárků můžete zároveň i pomáhat, a to hned sedmkrát: umírajícím, nevidomým, seniorům, autistům, ženám v obtížné životní situaci, matkám hendikepovaných dětí a opuštěným psíkům. Organizace, díky nimž můžete svou pomoc poslat dál, na vás budou čekat v provozní budově Národního divadla, kam je Dyzajn market od letošního jara rozšířen.

V prvním termínu 9.–10. 12.

Můžete pomoci nevidomým tím, že zakoupíte u Světlušky jimi vytvořenou vánoční ozdobičku z křišťálu. K té své pak dostanete druhou ozdobu, kterou zavěsíte na stromeček u stánku. Uděláte tak radost hned dvakrát, protože stromeček z Dyzajn marketu, doufejme plně ozdobený, bude putovat do dětského domova, aby pomohl vytvořit vánoční atmosféru i dětem, které v životě takové štěstí neměly.

Podpořit budete moct také projekt Maappi, jenž právě vznikl díky veleúspěšné crowdfundingové kampani. Stojí za ním rodiče autistického Matěje, který rád kreslí mapy a touží se stát módním návrhářem. Rodiče se touto formou snaží jeho sen splnit a také prodejem Matějových produktů pomáhat dalším autistům.

Všechny 4 dyzajnové dny

Oba víkendy bude přítomna organizace podporující seniory Elpida se svým populárním projektem Ponožky od babičky. Z nasbírané nepotřebné či recyklované příze plete 200 babiček po celé republice osobité a originální ponožky, kdy každý pár si s sebou vždy nese i příběh dané babičky, která je na ponožkách podepsána.

Na obou termínech zimního Dyzajn marketu se můžeme těšit i na oblíbence Funky dog. Vánoční procházku tak můžete spojit nejen s venčením, ale i s koupí dárku pro vašeho pejska, protože na náměstí Václava Havla, kde se akce koná, jsou čtyřnozí miláčci vždy vítáni a navíc je pro vás i pro ně vstup zdarma. Autorka projektu Funky dog Katarína Králová věnuje značné částky z prodeje své tvorby psím útulkům. Koupí psího motýlku, šátku nebo jiného doplňku tedy přispíváte na psíky, kteří svého páníčka ještě hledají. “Vybrali jsme s pomocí Nadačního fondu Pes v nouzi 4 psí útulky, kteří pomoc potřebují opravdu nejvíce: Projekt HOPE PRAHA, Útulek pro zvířata v nouzi Mělník, Psí a kočičí útulek Ligy na ochranu zvířat Bzenec a Německý ovčák v nouzi. Kromě finanční podpory uvítají všechny útulky i hmotnou pomoc. Co konkrétně potřebují, se dozvíte v prosinci na Facebooku Funky dog i Dyzajn marketu. Hmotné dárky odvezeme psíkům za vás.” dodává autorka.

Týden do Štědrého dne

V druhém dyzajnovém termínu 16.–17. prosince budete moci podarovat své blízké koupí drobností projektu Cesta domů, kde tak přispíváte ke zlepšení nejen informovanosti o umírání a smrti, ale i na samotnou péči o umírající.

Projekt Doplněk pro život zaměstnává hendikepované ženy a matky hendikepovaných dětí. Koupí jejich tvorby tak přispíváte právě jim, aby sebe i své děti uživily.

Posledním charitativním projektem, který se bude Dyzajn marketu zima účastnit, je Metráž. Ten prostřednictvím tvorby designových produktů přináší ženám, které jsou v obtížných životních situacích příležitost výdělku i samostatné práce. A tak za každým kouskem, který vznikl v rukou oné ženy, stojí silný příběh…

Co dělat na Dyzajnu bez dyzajnu?

Pokud na vánoční shon nemáte náladu, stavte se na výborný svařák, poslechnout si pohodovou muziku nebo s dětmi zhlédnout divadlo, které se bude hrát každý ze 4 dnů konání v dopoledních hodinách. Pro vaše děti bude připraven i dětský koutek zdarma v budově Národního divadla, kde bude příjemnější klima. Tvořit se budou tradiční vánoční ozdobičky z přírodnin tak jako před 400 lety, kdy k nám tento zvyk přišel. Dále pak 3D koláže “Ladovská zima”, které vám jistě spraví náladu, zejména pokud čekáte na “bílé Vánoce”. Děti si vyzkouší i zdobení svíček a výrobu papírových andělíčků, které vykouzlí úsměv na tváři všem maminkám i babičkám. Pokud máte děti malé a chcete si během Dyzajn marketu i trochu odpočinout, nechte je v dětském koutku poslouchat poutavé čtení pohádek. Mezitím si dáte v klidu kávu a můžete přemýšlet o tom, zda navíc, kromě pořízení vánoční radosti druhým a sobě, chcete pomoci i těm, kteří tu radost ze života a Vánoc hledají mnohem těžším způsobem než my ostatní. Od kávy je to k dětskému koutku jen pár kroků, a to právě kolem stánků organizací, které potřebným pomáhají, tak se zastavte.

Chcete‑li se dozvědět více o dyzajnérech, charitativních organizacích a doprovodném programu, připojte se k Facebookové události.