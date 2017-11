Americká ambasáda rozdávala ocenění českým studentům

Americké kulturní centrum při Velvyslanectví USA v Praze uspořádalo 6.10.2017 ve spolupráci s Rotary International District 2240 celodenní program v rámci programu Junior Ambassador Day pro šestnáct studentů a jejich sponzory (mentory). Studenty letos přivítala chargé d’Affaires paní Kelly Adams-Smith, setkali se zástupci různých sekcí velvyslanectví včetně příslušníků amerického námořnictva.

Junior Ambassadors Day v ČR byl založen v roce 2007 díky tehdejším americkým rotariánským velvyslancům, J.E. Williamu Cabbanisovi a J.E. Richardu Graberovi. Od roku 2010 tato tradice pokračuje zejména zásluhou slečny Kelly C. Landry z velvyslanectví a se souhlasem stávající chargé d’affairs.

Každý rok Americké velvyslanectví v Praze spolu s Americkým kulturním centrem a Rotary International District 2240 pořádají soutěž esejí v anglickém jazyce, která je otevřena všem studentům středních škol a bakalářských studijních programů v České republice. Vybraní studenti jsou pak v rámci projektu Junior Ambassador Day pozváni na setkání s velvyslancem USA, chargé d’Affaires a dalšími zástupci velvyslanectví, na prohlídku a seznámení s některými odděleními velvyslanectví.

Studenti si mohli letos vybrat ze dvou vyhlášených témat esejí „Co byste udělali pro posílení ekonomických vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy?“, nebo „Popište některé způsoby, jak zvýšit chápání americké kultury české kultury?“

Z několika desítek přihlášených studentů z celé republiky bylo vybráno 16 studentů, kteří byli pozváni na Junior Ambassador Day přímo na velvyslanectví, kde se nejprve přivítali s chargé d’Affaires paní Kelly Adams-Smith a převzali od ní ocenění.

Letos byli oceněni tři studenti Kateřina Skaláková, Anna Zelená a Jan Ježek.

V dalším programu pak následovala beseda studentů spolu se zástupci velvyslanectví, zástupci Rotary International District 2240, společný oběd na ambasádě a prohlídka historických prostor velvyslanectví.

Slovo oceněných

Zeptali jsme se přímo oceněných studentů jaké téma si vybrali a co jim účast v programu Junior Ambassador Day přinesla.

„Chodím do maturitního ročníku na osmiletém gymnáziu ve škole Gymnázium Jihlava. O soutěži jsem se dozvěděla díky mé učitelce na angličtinu, která se v hodině ptala, kdo by se chtěl zúčastnit. Získala jsem Certificate of Participation in the 2017 Rotary Club and American Center Essay Contest. Já jsem původně ani nevěděla, že to je soutěž, myslela jsem, že jde jen o esej, kterou musíme napsat, aby nás pozvali na ambasádu. Když tedy došlo i k vyhlášení nejlepších prací, byla jsem velmi překvapená. Byla jsem velmi šťastná, že byl můj text a nápad oceněn. Psala jsem esej na téma "Jak zvýšit porozumění Američanů o české kultuře". Zaměřila jsem se na rozdíly mezi USA a ČR a že u tak velké země jako USA, je potřeba, se postarat o to, aby např. Američané věděli, že už nejsme Československo, ale 2 rozdělené země. A šla bych na to přes české pivo, které se prodává i v Americe. Popsala jsem "interaktivní etikety a cenovky", které by Američanům při koupi piva prozradily něco o naší zemi,“ řekla ke svému ocenění Anna Zelená.

Jan Ježek, další oceněný k tomu doplnil: „Studuji na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře na dvojjazyčné francouzské sekci. Nyní jsem v posledním ročníku SŠ. O soutěži jsem se dozvěděl od mé třídní profesorky, která k nám do třídy s touto nabídkou přišla. Dostal jsem certifikát o účasti v programu Junior Ambassador Day s oceněním mojí eseje. Psal jsem o tom, jak by se daly více rozvinout ekonomické vazby mezi Českou republikou a Spojenými státy. Postavil jsem svou esej na faktech a způsoby spolupráce - především skrze EU, jejíž jsme členem, a poté v důležitých oblastech pro obě země (např. Automotive) spolupracovat přímo.“



Zdroj foto:

archív Rotary International District 2240 a Americké kulturní centrum při Velvyslanectví USA v Praze