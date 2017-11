Obnovená premiéra Smetanovy Mé vlasti

Letošní 5. listopad bude na pražském Žofíně velmi významným dnem! Přesně po 135 letech zde bude uvedena obnovená premiéra nejslavnější skladby Bedřicha Smetany - MÁ VLAST. Atmosféra bude velmi podobná té před 135 lety. I tenkrát byla neděle a slavná symfonie poprvé zazněla na Žofíně. Na letošní pražský koncert naváže turné po republice. Špičkový orchestr Severočeská filharmonie Teplice v čele s předním českým dirigentem Petrem Chromčákem odehraje Smetanovo vrcholné dílo v sedmi českých a moravských městech. Koncerty navíc prostřednictvím Konta Bariéry pomohou neslyšícím dětem.

Tour Má vlast začne 5. 11. na pražském Žofíně a skončí 14. 12. ve Smetanově Litomyšli. V rámci pražského koncertu se uskuteční také slavnostní křest alba Má vlast. Dne 5. listopadu 1882 Bedřich Smetana - v té době již zcela neslyšící - zhlédl své vrcholné dílo pouze jednou. Dva týdny po premiéře se u něj začaly projevovat první velké deprese ze ztráty sluchu a necelé dva roky od premiéry Mé vlasti umírá. Cyklus symfonických básní, oslavujících krásy české země, začal Smetana psát na podzim roku 1874, kdy byl již částečně neslyšící. „Již během psaní první skladby Vyšehrad ohluchl úplně. Ztráta sluchu se nepodepsala na jeho chuti do další práce. V roce 1874 zkomponoval ještě Vltavu a v roce 1875 básně Šárka a Z českých luhů a hájů. Tři roky se pak Smetana tematice české národnosti nevěnoval a zbylé opusy Tábor a Blaník dopsal až v roce 1879,” říká producent obnovené premiéry Má vlast Jaroslav Topercer. Všechny milovníky vážné hudby a krásných tónů jedinečné sklatby, kterou nám doslova závidí celý svět, Topercer zve na pražský Žofín i do dalších šesti českých měst. Připomněl, že jednotlivé opusy tohoto cyklu byly původně uváděny postupně. Souborné dílo Má vlast mělo premiéru až osm let po napsání první symfonické básně Vyšehrad.

Bedřich Smetana symfonii nikdy neslyšel. Turné Má vlast - 135 let od premiéry, proto pomůže několika neslyšícím dětem tento handicap eliminovat nebo zcela překonat.

„Společně s Kontem Bariéry připravujeme pomoc pro neslyšící děti, které bydlí v místech či regionech konání koncertů. Dárci budou mít možnost přispívat prostřednictvím sbírky do kasiček a nákupem hudebních nosičů,” prozradil PR manažer tour René Kekely.

„Jsme velmi rádi, že jsme byli přizváni ke spolupráci na úžasném tour Má vlast a společnými silami pomůžeme několika potřebným neslyšícím dětem. Často se na nás obrací rodiče dětí, které potkal stejný osud jako Bedřicha Smetanu. Na rozdíl od výjimečného skladatele mají dnes tyto děti šanci, že nebudou uvrženy do ticha. Navíc v tom nejsou sami. Děkujeme organizátorům za dobrý nápad a uděláme společnými slami všechno proto, aby pomoc opravdu stála za to,” uvedla Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 - Konta Bariéry.

Příběhy konkrétních neslyšících dětí budou zveřejněny na stránkách: smetana-mavlast.cz, kontobariery.cz a facebookových stránkách @KontoBARIERY a @smetanamavlast. Velkou zajímavostí je i to, že Bedřich Smetana bude “přítomen” na vybraných koncertech, respektive jeho figurina v reálném pojetí a velikosti. Zapůjčí ji pražské Muzeum Grévin, které se na tomto projektu rovněž nedílnou součástí podílí.

A kde všude a kdy MÁ VLAST zazní?

5.11. Praha - Palác Žofín

18.11. Hradec Králové - Kongresové centrum Aldis

3.12. Brno - Besední dům

9.12. Ostrava - Dům kultury města Ostravy

10.12. Olomouc - Reduta

12.12. Plzeň - KD Peklo

14.12. Litomyšl - Smetanův dům

Vstupenky jsou k dostání exkluzivně v síti Tickeportal.

Letošní tour Má vlast je “předzvěstí” velkolepé akce Bedřich Smetana - Best Of, která se v příštím roce uskuteční nejen v Praze ale v rámci celé ČR. Nepůjde přitom pouze o “hudební” představení. Smetanovy melodie v hrané i zpívané formě představí přední čeští i zahraniční hosté, včetně slavné Libuše – tedy fenomenální operní divy Evy Urbanové a řady dalších. Již na letošním Žofínském koncertu bude možno si exkluzivně pořídit vstupenky právě na tour Bedřich Smetana - Best Of.



VIZITIKY ÚČINKUJÍCÍCH TOUR MÁ VLAST:

Severočeká filharmonie Teplice:

Koncertní provedení díla vyžaduje velké obsazení symfonického orchestru a vysokou kvalitu hudebního tělesa. Právě Severočeská filharmonie Teplice je špičkovým orchestrem, daleko přesahující rámec regionu i České republiky. Svědčí o tom i letošní jarní turné po Jižní Americe.

Dirigent Petr Chromčák:

Energický, multižánrový dirigent splňuje i ta nejpřísnější kritéria pro toto dílo. Z jeho profesního životopisu stačí vypíchnout například kantátu Carmina Burana nebo muzikály Bídníci či Fantom opery, které s velkým úspěchem dirigoval v německy mluvících zemích.