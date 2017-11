Klaplo to! Nadační fond KlaPeto rozdal 1 204 555 korun handicapovaným dětem!

V sobotu 21. října během emocemi nabitého večera na lodi na pražské Vltavě rozdal Nadační fond KlaPeto symbolické šeky na 50 tisíc celkem 19 rodinám s handicapovanými dětmi. Peníze získané charitativní akcí Na Sněžku pro Pavlínku poslouží většinou na rehabilitace, kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty nebo jako příspěvek na zakoupení automobilu. „Když jsem akci začínal a šel poprvé po amputaci na Sněžku pro Simonku, nikdy jsem nečekal, že o čtyři roky později nás půjdou už skoro tři tisíce,“ říká autor projektu, handicapovaný atlet Jaroslav Petrouš.

Letošní jubilejní pátý ročník se 27. května konal pro Pavlínku Josiekovou z Karviné, která prodělala s trvalými následky meningokokovou sepsi. Zákeřná nemoc si vyžádala amputaci nožičky nad kolenem a poškozený má Pavlínka i zrak a mozek. Lékaři považují za zázrak, že přežila a dnes už tříletá holčička se statečně pere s následky nemoci dál. „Pavlínka se má krásně, od května se naučila více a stabilně sedět, nic jiného nedělá jen sedí. Zdá se nám, že je i více vnímavější, více nás hladí, obejme nás. Když ji chceme dát pusinku, tak ví že pusinku dostane a počká si a usměje se,“ říká maminka Veronika.

„Ráda kouká směrem do otevřeného okna, kde je sluníčko a když využiju situace a vlezu ji do výhledu, jestli mě náhodou neuvidí tak se opět směje od ucha k uchu. Je naše sluníčko, jak se snaží a baví ji to,“ dodává. Rodina Pavlínky potřebovala vůz na cesty za lékaři a za protetikem. Nadační fond KlaPeto jim zbrusu nový Opel Corsa předal už v květnu v Peci pod Sněžkou. V sobotu 21. října rozdal nadační fond symbolické šeky na 50 tisíc korun dalším 19 dětem. Celkem se podařilo nashromáždit více než 1,2 milionu korun.

„Krásné na naší práci je, že každý rok můžeme pomoci více dětem. Smutné je, že dětí, které pomoc potřebují, neubývá. Oproti loňsku, kdy jsme pomohli patnácti rodinám, je to letos i s rodinou Pavlínky dvacet. Byl to přesně cíl, který jsme si dali a který se nám podařilo naplnit. Žádostí se nám ale sešlo přes třicet,“ říká spoluzakladatelka fondu Kateřina Klasnová. Oproti předchozím ročníkům Nadační fond upřednostnil ty rodiny, které od něj žádný dar dosud nedostaly. „Jednu výjimku jsme ale přeci jen udělali – a to u Zuzany Lavičkové, která bude už příští rok plnoletá a na další příspěvky už u naší organizace nedosáhne,“ vysvětluje Klasnová.

Peníze, které tento týden organizace pošle rodinám, většinou poslouží na rehabilitace a kompenzační pomůcky, které nehradí pojišťovny. „Jsme šťastní, že se nám díky zájmu daří pomáhat stále více dětem. Je to pro nás obrovská výzva a závazek do budoucna, moc bychom si přáli, aby se naše “KlaPeto rodina” opět rozrostla. Všichni rodiče handicapovaných dětí, které jsme letos obdarovali, nám slíbili, že s námi příští rok Sněžku dají. Těšíme se opět poslední květnovou sobotu 26. 5. 2018 na viděnou v Peci,“ uzavírá Kateřina Klasnová s Jaroslavem Petroušem.





Foto: archiv NF KlaPeto