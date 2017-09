Vypsaná Fixa bude na turné číst a hrát

V uplynulých dnech dotočila kapela Vypsaná fiXa videoklip k písni Robí Valentýn z aktuálního alba Tady to někde je. Desku kapela představila v únoru a odjela k němu první část turné. V květnu album proměnila v bílý vinyl. Druhá část koncertů startuje 27. října.

Robí Valentýn je po písni Limity druhým singlem ze zmiňovaného alba. Klip vznikl v mladé a progresivní produkci AZN KRU. Režisér Tomáš Bláha říká k natáčení: „Myslím, že každý měl v sobě v určité životní etapě svého Robího a možná i proto my byla tahle píseň hned tak blízká. Bavila mě jak zvukem, tak svojí "snově opilou" atmosférou. Hlavní hrdina vlastně nechce nic víc, než lásku, ke které ale cesta nebejvá vždycky jednoduchá. Celý klip se natáčel dva a půl dne a vlastně to bylo jedno z těch náročnějších natáčení, ale z výsledku máme ve finále všichni radost.“ Do hlavní role obsadil herce Stanislava Adámka. Podívejte se na něj zde:







Během podzimu se kapela chystá na druhou část svého turné nazvaném stejně jako nové album Tady to někde je.

"Deska je přes půl roku venku, zpětná vazba od lidí je až nečekaně hodně dobrá a nejčastěji slyšíme, že "to" tam opravdu je, a jako celek drží celá nahrávka úžasně pohromadě. Proto jsme se rozhodli, že ji na šnůře zahrajeme celou tak, jak je od začátku až do konce. Zároveň je to i naposled, kdy takhle zazní, takže kdo ji chce slyšet, má jedinečnou možnost, která se už nikdy nebude opakovat. Druhá polovina koncertu bude samozřejmě patřit starším prověřeným písním,“ prozrazuje o turné zpěvák Márdi a dodává: "Dlouho jsme přemýšleli, jak to celé pojmout, zkoušeli jsme najít vhodnou předkapelu, ale nakonec nás napadlo, že by si lidé zasloužili i trochu jiný zážitek než je hudba. A tak před naším koncertem proběhne veřejné čtení, které obstaráme my sami. Někdo bude číst a někdo bude vytvářet zvukovou kulisu. Bude to takové "Čtení na dobrý koncert". Obsah čtení bude opět vycházet z našeho alba Tady to někde je.“

TADY TO NĚKDE JE TOUR 2017 čítá celkem patnáct koncertů po velkých městech včetně legendárního Velkého sálu pražské Lucerny (20. 12. 2017).

TADY TO NĚKDE JE TOUR 2017

27. 10. 2017 Zlín – Masters of Rock Café

04. 11. 2017 Ústí nad Labem – Doma

09. 11. 2017 Hradec Králové – Denoche

11. 11. 2017 Třinec – Tesla

23. 11. 2017 České Budějovice – Slávie

24. 11. 2017 České Budějovice – Slávie

25. 11. 2017 Chrudim – R Klub

28. 11. 2017 Brno – Sono Centrum

30. 11. 2017 Olomouc – S klub

01. 12. 2017 Uherské Hradiště – Mír

02. 12. 2017 Havlíčkův Brod – Oko

08. 12. 2017 Ostrava – Barrak

15. 12. 2017 Jablonec nad Nisou – Na Rampě

16. 12. 2017 Jindřichův Hradec – KC Jitka

20. 12. 2017 Praha – Lucerna, Velký sál

Vstupenky na webu.