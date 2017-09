Knihu Markéty Hrubešové polili rajčatovým džusem!

Vaření je pro Markétu Hrubešovou vášní i radostí. Vše, co se točí kolem jídla, ji neskutečně baví. Kromě toho, že vaření miluje, se ale také o své potěšení ráda dělí s ostatními. Pravidelně ji proto můžeme vídat v nejrůznějších kuchařských show, na kuchařských festivalech a také na ni (tedy přesněji na její knižní díla) můžeme narazit v regálech knihkupectví, kde se nyní objeví i její nejnovější kniha věnovaná nejmenším členům rodiny. Nebyla by to ale Markéta Hrubešová, kdyby se v knize neobjevil žádný recept.

Odkud se vlastně vzaly plodiny, se kterými se běžně setkáváme na talíři? Vydejte se na knižní plavbu s kulaťoučkým panem Bramborou a jeho kumpány – panem Rajčetem, Rošťandou Slunečnicí, paní Kukuřicí a nerozlučnou dvojkou slečnou Vanilkou a Bobem Kakaovým. V nové knize Markéty Hrubešové Pan Brambora a jeho kamarádi se dočtěte o tom, odkud vlastně tyto plodiny pocházejí. Kniha je navíc doplněná o jednoduché a chutné recepty, které zvládnou uvařit i ti nejmenší.

„Pan Brambora je milým příběhem o tom, kterak plodiny z Nového Světa doputovaly do toho Starého. Všichni protagonisté vyprávějí své příběhy, které jsou založeny na skutečných událostech. V knize najdete také jednoduché recepty, aby si děti mohly něco dobrého uvařit spolu se svými rodiči a také si u toho hezky popovídat,“ představuje Markéta svou poslední knížku, kterou do vyhlášené restaurace La Casa Argentina přišly slavnostně pokřtít Lenka Filipová, Marta Jandová nebo Jana Krausová. Pánské pokolení zastupovali Aleš Háma s Romanem Vojtkem a z řad uznávaných šéfkuchařů na křest dorazili Jan Kvasnička, Mirek Kalina a Jan Punčochář. Ještě než se všichni sešli, užívali si kmotři s dětmi v dětském koutku restaurace, kde pro hosty mají i skvělou službu a to hlídání dětí. A čím se křtilo? Přímo hlavními hrdiny knihy! Tedy bramborovými lupínky, rajčatovým džusem, slunečnicovými semínky, kukuřicí, vanilkový cukrem a kakaovým práškem.

Příběh Pana Brambory se zrodil v dětském pokoji dcery Markéty, Christel Lilly, jako příběh, který Markéta vyprávěla dcerce na dobrou noc. „Původně jsem ho jako knihu vůbec neplánovala. Byl to vlastně jeden z prvních příběhů, které jsem dceři vždy vyprávěla před usnutím. Hodně si doma povídáme a taky hodně vaříme a postavička Pana Brambory se úplně nabízela, aby vstoupila do nějakého příběhu. V té úplně první verzi měla za kamaráda jen Pana Rajčete, se kterým plánovali přeplout oceán,“ vysvětluje Markéta, co ji inspirovalo k napsání knihy, kterou nádhernými ilustracemi doplnila Tereza Vostradovská.

Dcera Marty Jandové, Maruška, má o pohádkové večery také postaráno. „Knihy mají v celé naší rodině, tedy i pro Marušku, velký význam. I když se přiznám, že večerníčky má většinou tři. Nejdřív se na jednoho díváme, pak v posteli jednoho čteme, a když zhasneme, tak i občas posloucháme audioknížky,“ směje se Marta, když vypráví, jak u nich doma vypadají večery před spaním.

To u Krausů bývalo po večerech pořádně veselo. Když byli David a Adam malí kluci, poslouchali rádi na dobrou noc veselé pohádky nebo fantasmagorické příběhy. „Davidovi a Adamovi jsem četla klasické pohádky. Některé jsem si i sama domýšlela a kluci pak pohádku rozvíjeli se mnou. Měli rádi, když jsem předčítala veselé pohádky. A hodně je také bavilo a užívali si, když si tatínek vymýšlel fantasmagorické příběhy, na to byl mistr,“ vzpomíná na dětství svých synů Jana Krausová.

Lenka Filipová zase popisuje chvíle, kdy četla před spaním své dceři Lence, alias Lenny, jako magické chvíle klidu. „Obě jsme se ponořily do atmosféry vybrané knížky, to si velmi dobře pamatuji. O přečteném jsme si pak druhý den třeba i povídaly. Byly to pro mě takové magické chvíle klidu.“

Čtete i vy svým dětem, nebo vnoučatům, na dobrou noc? Ať už před spaním nebo jen tak, vyprávěné příběhy pomáhají dětem rozvíjet fantazii. Tak šup do knihkupectví pro Pana Bramboru a jeho kamarády. Nejenže se dozvíte, odkud se vzaly již naprosto běžné plodiny, ale spřátelíte se s nimi, poučíte se a třeba si i uvaříte něco dobrého na zub! Kniha určitě potěší celou rodinu – ti nejmenší najdou zalíbení v kamarádském příběhu z podpalubí, starší sourozenci se dozvědí zajímavosti z historie a rodiče či prarodiče se mohou potěšit společným kuchtěním se svými ratolestmi.