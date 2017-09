První ročník sportovních her Roskiáda

Historicky první sportovní hry pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se konají ve dnech 15.–17. 9. 2017 ve Sportovním centru v Nymburku. Tato akce je součástí celoročních oslav 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ UNIE ROSKA. Tato událost je mezníkem v činnosti Unie Roska, jejíž záslužnou činnost oceňují pacienti s onemocněním RS. Právě tito lidé získávají již dvacet pět let možnosti sdílené podpory, které jim umožňuje pacientská organizace. V roce 1992 ji založil ING. JAROSLAV ZIKA.





Inspirací pro Roskiádu se stala Parkinsoniáda – sportovní hry parkinsoniků, které již desátým rokem pořádá Parkinson Slovácko, z. s. Pacienti s RS se účastní již čtvrtým rokem a protože tato akce se jeví velmi přínosná, rozhodlo se vedení Unie Roska uspořádat vlastní sportovní klání. Pacienti s RS budou soutěžit v zajímavýchdisciplínách podle svých zdravotních a pohybových možností: stolní tenis, plavání, vrh koulí, hod na koš, kop na branku, střelba hokejkou, boccia a další.

„Roskiádu přinášíme nejen našim členům, ale všem pacientům s RS, jako nový typ fyzické aktivity vedle klasického pravidelného cvičení. Pohyb je pro „roskaře“ velmi důležitý, a to i pro ty hůře pohyblivé dle jejich možností. Skladba disciplín by měla vyhovovat všem podle jejich zdravotního stavu a pohyblivosti. Zároveň je to příležitost k setkání roskařů z celé republiky a sdílení společných, doufám že příjemných zážitků. Jediná malá obava spočívala v tom, že roskaři jsou v podstatě konzervativní a ne vždy vítají nové věci. Podle předběžného zájmu a prvních přihlášek se tato obava snad nenaplní,“ komentuje RNDR. KAMILA NEPLECHOVÁ, PH.D., předsedkyně výkonné rady Unie Roska.

Záštitu převzali: vicepremiér České republiky PAVEL BĚLOBRÁDEK, hejtmanka Středočeského kraje JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ, radní pro sociální oblast JAROSLAVA NĚMCOVÁ a starosta města Nymburk PAVEL FOJTÍK. Součástí akce bude i kulturní program, hlavním soutěžním dnem je sobota 16. 9. 2017.



Cena pro účastníky (pacienti s RS, doprovody ZTP/P): 600,-Kč



Přihlášky na webu přijímají Miriam Svatá a Vlasta Blatná.



INFORMACE O ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není dosud známa. Při RS je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození myelinového obalu i vláken samotných. Poškozená nervová vlákna poté přestávají správně přenášet signály v nervovém systému. To vede ke vzniku příznaků RS – např. ztrátě hybnosti dolních a horních končetin, inkontinenci, poruchám zraku, řeči, stability, k únavě apod.







UNIE ROSKA

Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Unie Roska ve své činnosti navázala na spolky Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených, kterou realizuje 26 samostatných regionálních spolků Roska. Spolek má celorepublikovou působnost ve všech krajích ČR a má asi 1 600 členů. V současné době stojí v čele České MS společnosti (Unie Roska)sedmičlenná výkonná rada, její předsedkyní je paní RNDr. Kamila

Neplechová.