Vztekem dosáhnete ještě větších škod. Učitel buddhismu z Indie radí, jak na to!

Základy buddhismu a meditace. Čemu všemu mohou pomoci? Vyklidnění, záchraně vztahu, tomu, abychom neměli chuť někomu to nandat, ublížit. I tomu, abychom víc poznali sami sebe, byli naladění a když se nám třeba zasekne sekačka, vztekem ji nerozbili ještě víc. Poutavě vyprávěl Tsewang Norbu Vivek pocházející se severní části Indie.





Provádí meditace, má speciální programy pro ženy. „Když se rozpadá rodina, muž a žena jsou na kordy, s ženou pracuji a po deseti dnech se vrací domů, je plná síla. Plno vztahů jsem takto zachránil,” uvedl. „Co se týče vztahů, problém je i to, že v Indii je 75 procent mužů v armádě, ženy jsou samy doma, mají se ekonomicky dobře, disponují kreditní kartou manžela, který není doma, ony si prot najdou jiný vztah, pak se s nimi chlap rozvede,” přiblížil situaci. Pomáhá i lidem závislým na drogách, teenegerům, kteří nevědí čím jsou a hledají se. „Důležité je poslouchat sebe sama, zavřít oči, nadechnout se, vydechnout, když takové meditaci věnujete každý den pět až deset minut, hned budete mít lepší den, budete líp řešit problémy,” řekl. Důležité podle něj je porozumět nedokonalostem vlastním i světa. Nikoli je odstranit, ne je překonávat, ale přijmout je, naučit se s nimi žít. Další cenná rada zní: při chůzi se nerozptylovat tím, co budeme dělat zítra, žít sílou okamžiku, pak je chůze hned radostnější.

Porozumět nedokonalostem

To, jak sám se sebou pracovat, Vivek uvedl na příkladu stavby domu. „Důležitý je základ, bez základů nemůžete stavět. Pak jsou důležité zdi, ke kterým postavíte střechu. Vše spolu souvisí,” uvedl. Možné je pracovat i s naštvaností, která je často pouze v hlavě. Zmínil příklad zaseklé sekačky. „Když zlobí, ten, kdo seče trávu, s ní začne mlátit, až ji opravdu rozbije. Oprava je pak drahá, kdyby zaseknutí řešil v klidu, ušetřil by peníze i nervy,” řekl. Vivek vyučoval ve významných klášterech v Indii, v Thajsku a ve Švýcarsku. Je prezidentem „International Fellowship of Buddhist Youth Ladakh“ a ředitelem vlastního buddhistického centra v Ladakhu. Seminář se uskutečnil ve školícím prostoru Sněmovní 7 na pražské Malé Straně. Organizoval ho spolek Češi Tibet podporují, jehož zakladateli jsou Martin Bursík a Kateřina Jacques Bursíková, kteří se s Vivekem seznámili jako dobrovolníci školy ve vesnici Mulbekh v Malém Tibetu, v rámci projektu Brontosauři v Himálajích.





Foto: Archiv Češi Tibet podporují-Monika Navrátilová