Filmové vinobraní 11. a 12.9. v kině Atlas

Ve dnech 11. A 12. září od 17 do 23 hodin pražské kino Atlas zve diváky na akci s názvem Filmové vinobraní. V předpremiéře zde bude uveden francouzský film, ze známého vinařského kraje z Brugundska, o mezilidských vztazích a lásce k vínu - Víno nás spojuje. Film je od francouzského režiséra Cédrica Klapische, který je podepsán i pod diváckým hitem ze studenstského prostředí Erasmu a spol.

Jean (Pio Marmai) už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou (Ana Girardot) a Jéremym (François Civil) domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem.

Otec jim odkázal vinohrad i dům s podmínkou, že bez souhlasu obou sourozenců žádný z nich nesmí volně nakládat se svým podílem a navíc každý má předkupní právo na podíly ostatních. Také musí zaplatit vysokou dědickou daň. A to je postaví před dilema – mají vinohrady, dům i vinařství udržet či prodat? Těžké rozhodování je především před Jeanem, který zanechal v Austrálii partnerku i syna.

Tři sourozenci tak od vinobraní do vinobraní, během jednoho vinařského roku, v rytmu střídajících se ročních období postupně upevňují nejen vztah k vinohradu ale i vztahy mezi sebou samými, mezi svými nejbližšími. Postupně je spojuje společná práce, vzpomínky na prožité dětství a především jejich láska k vínu a vinařskému řemeslu.

Premiéra: 14. 9. 2017

StudioCanal, Francie, 2017

Režie: Cédric Klapisch

Scénář: Cédric Klapisch, Santiago Amigorena, Jean-Marc Roulot

Kamera: Alexis Kavyrchine

Hudba: Loïc Dury, Christophe Minck

Hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, Maria Valverde, Yamée Couture, Karidja Touré

Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let

Žánr: drama

Verze: francouzsky a anglicky s českými titulky

Stopáž: 113 min