Bluefest - prvním potvrzeným umělcem je Kenny Neal

I v letošním roce se fanoušci dobré bluesové hudby mohou těšit na Blue Fest. Tento svátek bluesové hudby se začíná stávat pražskou tradicí. Agentuře Liver Music se daří tento festival pořádat již počtvrté. Letos se Blue Fest uskuteční 22. října v pražském Lucerna Music Baru.

Tradičně se představí tři spičkoví bluesoví bardi mezinárodní hudební scény. Prvním potvrzeným umělcem je dvojnásobný držitel nominace na cenu Grammy z roku 1999 a 2009 Kenny Neal.

Kenny Neal je skutečná žijící bluesová legenda, která vám představí pravé blues tak, jak to nikdo jiný nedokáže!

Kenny Neal je jedním z nejvýraznějších zastánců Boton Rouge Swamp Blues. Je již druhou generací jiholousianských bluesmanů, jež jsou znalí místní úctyhodné bluesové tradice a jsou i dostatečně nápadití, aby tuto tradici vedli do budoucnosti svěžím směrem. Nejen proto je členem Lousianské hudební síně slávy a držitelem řady poct a ocenění, mezi nimiž se vyjímají čtyři nominace na hudební cenu Gramy z roku 2009 a jedna nominace z roku 1999.

Kenny Neal se narodil 14. října 1957 v New Oreleas. Jeho otec, bluesový zpěvák a harmonikář Raful Neal byl oporou Baron Rouge Blues a mezi jeho přátele patřil Buddy Guy a Slim Harpo. Ve 13 letech začal Kenny hrát v otcově kapele a od 17 hrál na basu v kapele Buddyho Guyie.

S některými svými sourozenci zformoval Neal Brothers Blues Band v Torontu. V roce 1987 nahrál své debutové LP pro floridského producenta Boba Greenleeho, které následně vydalo vydavatelství Kingshake Records jako Bio on the Bayou. Rok na to vydalo ten samý debut vydavatelství Alligator Records pod názvem Big News from Baton Rouge. Pro Alligator Records nahrál mezi léty 1989 a 1994 další čtyři studiová alba.

V roce 1998 se Kenny Neal přesunul z Alligator Records do bluesové divize jazzového vydavatelství Tealrc Records, kde vydává další tři studiová alba: Blues Fallin’ Down Like Rain (1998), What You Got (2000), and One Step Closer (2001). Následuje několik nahrávek pro různé nezávislé vydavatele až do roku 2016, kdy vychází u Cleopatra Records jeho vysoce oceňovaná nahrávka Bloodline.

V posledních několika letech se Kenny Neal vrací zpět k Baton Rouge a tráví více času s rodinou, psaním nových písní, ježděním na koni a prací na své sbírce značkových aut. Nicméně i tak si uvědomuje, že jeho život je na cestách. Proto ho nyní můžete potkat se svou „bratrskou“ kapelou (Dornell Neal – basa, Fred Neal – klávesy) opět na turné. Kapelu doplňuje dlouhodobý člen kapely bubeník Bryan Morris a nový člen kapely Alphonso “AG” Guillory na dechy.

V této sestavě se představí i 22. října v Lucerna Music Baru na čtvrtém ročníku Blue Festu.

