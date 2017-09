Podzimní DEN ARCHITEKTURY seznámí se stavbami napříč staletími

Na přelomu září a října, o víkendu 30. 9. a 1.10., se opět otevřou dveře a vrata jindy zavřených budov, jak těch starých, tajemných a pozapomenutých, tak i těch nejnovějších, plných nových technologií a tvořících nové dominanty měst. Pořádající spolek KRUH kladoucí důraz na kvalitní současnou architekturu si jako inspiraci pro letošní sedmý ročník zvolil téma vody, lidí a města.

Oživování prostoru podél břehů českých řek, význam vody jako nenahraditelného zdroje i nebezpečného živlu ve městech, prolínání kulturní a přírodní krajiny, ale také další pozoruhodné stavby nové i historické, od industriálních komplexů po rodinné domy. To vše pomohou zájemcům najít a objasnit ve více než šedesáti městech samotní architekti, urbanisté, historici i další odborníci. Širokou veřejnost čekají kromě mimořádně zajímavých vhledů do historie a současnosti pohledy na město a vodu z řady často netypických úhlů a míst: Ze sedel bicyklů, lodních palub a říčních vln, oken autobusů, jindy nepřístupných cest i z ptačí perspektivy. Zaujmou jistě i četné besedy a rodinné workshopy. Festival představí nejen stavby přímo spojené s vodou, ale i současnou architekturu, industriální stavby, historicky cenné objekty i sakrální stavby.

Z bohatého programu si mohou zájemci vybírat ve více než šesti desítkách měst a obcí. Například v Praze si nábřeží Vltavy prohlédnou návštěvníci z paluby lodi, shlédnou známou Engelovu vodárnu v Podolí a dozví se zajímavá fakta o zaniklém pražském lázeňství. Ve Vimperku se seznámí s pozoruhodnou historií zámeckých vodních a kanalizačních systémů, netradiční cesty vody z nádrže Jordán do města včetně exkurze k její spodní výpusti i atraktivní přívozy a průchod potrubím nabídnou organizátoři v Táboře. Zaujmou také protipovodňová opatření v Olomouci, pro festival speciálně vytvořená „mapa vody“ v Pardubicích, čistírna odpadních vod v Písku, plavecký bazén v Prachaticích i fenomén Jizery v Turnově. Kolem Chvojkových říčních lázní v Černošicích se projedou zájemci na loďkách, bohatý program v Děčíně bude zahrnovat i projížďku historickým motorovým vlakem.

Z původně jednodenní akce oslavující mezinárodní den architektury se díky spolupráci s celou řadou místních institucí i iniciativ stala několika denní přehlídka s bohatým programem. Procházky či přednášky budou probíhat na některých místech již od 28. září do 5. října. Většina akcí v rámci dne architektury je přístupná zdarma, výjimkou jsou například unikátní Plavby parníkem za architekturou, vyhlídkové a tandemové lety ve Žďáru nad Sázavou či výlety autobusem na různých místech ČR. Podrobný program celostátního festivalu Den architektury 2017 v jednotlivých městech v ČR i na Slovensku je k dispozici zde. Vstupenky na placené prohlídky na webu.

S Dnem architektury se otevřou opět stavby, které zůstávají v průběhu let lidem většinou nepřístupné. V programu Hurá dovnitř! se kromě mnoha zajímavých objektů v Praze, včetně před lety zatopeného Divadla Archa, otevře například první společné dílo manželů Machoninových DKO v Jihlavě, kde jej představí osobně rodina těchto slavných architektů. Slavonice nabídnou prohlídku části jinak nepřístupného slavonického podzemí. Ve výčtu míst nechybí současné stavby i odkazy industriální architektury, jako je zaniklá ledárna v pražském Braníku, bývalé továrny ve Smržovce s Tanvaldem a obilní skladiště z 20. let 20. století s unikátním lamelovým krovem v Jihlavě. V Brně se lidé budou moci podívat například do výškové a kancelářské budovy Dorn. Přístupný bude před dvěma lety revitalizovaný pivovar ve Cvikově či návštěvnické středisko Vodní dům v Hulici na Benešovsku.

Mezinárodní festival FILM A ARCHITEKTURA

Již tradiční součástí je mezinárodní festival filmů o architektuře a urbanismu FILMA A ARCHITEKTURA, který letos nabídne filmy o významných architektech i aktuální témata problematiky měst nejen v Praze, ale v Brně a dalších městech. Vybrané snímky osobně uvede neúnavný propagátor architektury Adam Gebrian. V české premiéře bude 20. září uveden na filmovém festivalu v Miláně oceňovaný dokument REM o jednom z nejvýznamnějších architektů současnosti Removi Koolhaasovi, kterého časopis TIME zařadil mezi nejvlivnějších osobností současnosti.

Přehled míst konání: 65 měst v ČR, 2 města na Slovensku

Černošice, Červený Kostelec, Benešov, Bílovec, Bohuslavice u Zlína, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Bratislava, Čejkovice, Cvikov, Český Dub, České Budějovice, Český Krumlov, Dub, Havířov, Hodonín, Holešov, Hulice, Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Kamenický Šenov, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Lidice, Lomnice nad Popelkou, Lysá nad Labem, Mělník, Mnichovo Hradiště, Most, Náchod, Nová Paka, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Piešťany, Písek, Plzeň, Praha, Prachatice, Prostějov, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Řevnice, Sazovice, Satalice, Slavonice, Smržovka, Šumperk, Tábor, Třebíč, Turnov, Týn nad Vltavou, Valašské Meziříčí, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Volyně, Vrané nad Vltavou, Vratislavice nad Nisou, Vysoké Mýto, Žďár nad Sázavou, Zlín.

Spolek KRUH pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře a do České republiky přivedl stovky výjimečných architektů a architektek z celého světa. Cílem diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě široké veřejnosti. Od roku 2011 pořádá festival Den architektury, kdy stovky architektů, teoretiků, historiků a mnohých dalších provázejí tisíce zájemců z řad veřejnosti po vybraných místech po celé republice. Zakladatelka festivalu architektka Marcela Steinbachová získala v loňském roce za popularizaci tohoto oboru široké veřejnosti titul Architekt roku. Kruh v čele s Marcelou Steinbachovou získal v roce 2016 také cenu České komory Architektů za Výjimečný počin.