ROXY a NoD slaví 25 let!

Již čtvrt století je klub ROXY a Experimentální prostor NoD neopomenutelným multikulturním centrem na mapě Prahy. Letošní půlkulaté narozeninové oslavy s názvem BE25 proběhnou ve velkém stylu. Oba prostory se tradičně představí jako jeden celek, připomenou bohatou minulost, ale zároveň představí svou novou tvář. Oslavy letos proběhnou od 20. do 28. října ve všech prostorách ROXY/NoD. Čeká nás pestrý program plný parties, koncertů, divadelních představení, performancí a výstav.



Klub ROXY patří již 25let ke špičce nejen české, ale i evropské klubové kultury. Stylová art-deco architektura prvorepublikového kina, vášeň pro hudbu a cit pro umění charakterizují dnes již legendární prostor ROXY. Na předešlých oslavách vystoupila taková jména jako Morcheeba, Everlast, Maceo Plex, Liars, Walk Of The Earth, Explosions In The Sky nebo Solomun. 25. narozeniny BE25 budou ve znamení výběru těch nejlepších zahraničních umělců, kteří za 25 let vystoupili v ROXY a zároveň špičkových současných projektů, které hýbou světovou klubovou scénou. Mezi hlavní taháky programu patří britská legendární kapela Goldfrapp, nejvytíženější producent současnosti Stephan Bodzin live, uznávaný britský dj James Zabiela, německý experimentátor Stimming live, francouzský multižánrový a energii nabitý projekt Dirtyphonics nebo hardrockoroví Eskimo Callboy. Součástí programu bude i tradiční multikoncertní večer Soundz Czech, kdy představíme pro fanoušky zdarma to nejlepší z české alternativní scény na pěti pódiích ROXY i NoD. V čele tohoto večera se představí Lenka Dusilová & Baromantika a doplní ji více než desítka dalších hudebních projektů. Narozeniny dají vyniknout i uměleckému průniku ROXY a NoD a prostory klubu budou sloužit i jako výstavní sál pro vybrané výtvarné umělce. Divadlo NoD vstoupilo s rokem 2017 do své nové éry. Nové umělecké vedení, které tvoří dramaturgyně Natálie Preslová a režisér Janek Lesák, zaměřilo zdejší repertoár na autorské divadlo, kterému se oba dva dlouhodobě věnují. Okolo Divadla NoD začal postupně vznikat stálý tým tvůrců podobného směřování a smýšlení, přičemž témata vychází především z aktuálního dění okolo nás,

problémů společnosti a příběhů současnosti. Už v minulé sezóně zahájily velmi úspěšně tuto linii inscenace Ve dne v noci (režie Kasha Jandáčková) a Sandman (režie Linda Dušková). Jako narozeninový dárek si pro své diváky Divadlo NoD připravilo multižánrové kulturní jednohubky, tedy drobné vtipné divadelní projekty, o které se postarají převážně mladí čeští tvůrci. Těšit se můžete na komiksovou inscenaci Goon – Krvavá pomsta, inscenace absolventů KALD DAMU Loutky a cigára, Prokletí rodu Gordonů, Vinnetou, zcela improvizovaný projekt Ládi Kardy Improstor , nový projekt souboru Zapětdvanáct uspořádaný speciálně při příležitosti narozenin, vizuální inscenaci pro jednoho diváka - microSputnik a mnoho dalšího. Vrcholem narozeninového programu bude představení francouzského souboru CIE La Servante: Guttenberg! Le musical. Divadelní sál a všechny přilehlé prostory tak na celý týden ožijí autorským divadlem a dialogem mladých tvůrců s diváky. Novinkou divadelním sále NoD bude speciální promítací večer na téma HOROR/STRACH, který se uskuteční 26. října. Své krátkometrážní filmy zde společně s diskuzí představí Pavel Soukup (Lesapán, Domovoj, Třída Smrti, …). Diváci budou mít možnost vidět i další díla napříč žánry a celý večer zakončí promítání celovečerního hororového filmu.

Proměnou v letošním roce prošla ale také Galerie NoD. V jejím čele stanul nový kurátor Pavel Kubesa, který navázal na úspěšné galerijní projekty svých předchůdců, a zároveň rozšířil řady vystavujících umělců. Galerie NoD spolupracuje dlouhodobě s umělci generace 80. a 90. let, velký důraz však také klade na mladou nastupující uměleckou scénu. Aktuální dramaturgie Galerie NoD rozvíjí podporu českého umění formou mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi, účastí na uměleckých veletrzích, zastupováním vybraných tvůrců z řad nejmladší generace a pořádáním aukcí výtvarného umění.

Narozeninové oslavy budou zahájeny unikátní sólovou výstavou Vladimíra Kokolii, který je jednou z největších person současného umění a laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého. Jako každý rok ozdobí křižovatku ulic Dlouhá a Rybná nový výtvarný objekt, tentokrát instalace Dušana Záhoranského, která se zaměří na slabosti soudobé společnosti. Oba vystavující umělci, působící také jako pedagogové AVU, mají neodmyslitelný vliv při formování současné generace mladých umělců. Letošní narozeninové oslavy tak nebudou jen oslavou a připomenutím pestré minulosti, ale především oslavou a předznamenáním budoucnosti a dalšího skvělého kulturního čtvrtstoletí, které nás v prostorách Dlouhá 33 společně jistě čeká.