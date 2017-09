Nejpomalejší a nejkrásnější maraton. Když běhání pomáhá…

Letošního Pražského maratonu 2017 se zúčastnil i tým Running With Those That Can’t. Jedná se o charitativní občanské sdružení založené studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009, které zvyšuje povědomí o osobách se speciálními a komplexními potřebami, podporuje jejich integraci do každodenního života, tedy i do běžeckých závodů. A tak při letošním maratonu někteří běžci utíkali s vozíčky, na nichž seděli lidé s handicapem.





„Každý maraton je hezký, tenhle pro mě byl nejpomalejší a nejkrásnější. Děkuju všem, hlavně Terezce,“ uvedla pro těsně po absolvování maratonu zkušená běžkyně Kateřina Bursíková Jacques, která běžela společně s dívkou s handicapem. „Letos za sebou zatím máme účast na pražském půlmaratonu a maratonu, dále půlmaratonu v Pardubicích, Brně a Karlových Varech. Poslední akcí byla Vinohradská trojka (akce 3.LF a FNKV). Chystáme se ještě na Birell Grand Prix v Praze (9. září – pozn. red.) a půlmaraton v Hradci Králové (8. října – pozn. red.). To by v tomto roce mělo být ze závodů vše,” uvedl pro náš portál Petr Oliva za Running With Those That Can’t. V současné době v organizaci působí I lidé s jiným (než medicínským) studijním a profesním zaměřením. Nač se selektovat…

Tým složený z vězňů současných i bývalých

Další zajímavý projet nese název Yellow Ribbon Run, který upozorňuje na problém se zaměstnáváním bývalých vězňů. Také bývá součástí pražského maratonu. Tým je složen z vězňů, bývalých odsouzených, příslušníků vězeňské služby, zástupce kanceláře ombudsmanky a ředitelů velký firem. „To, že běh realizujeme, je i unikátní vzkaz pro všechny, kteří jsou nyní ve výkonu trestu a budou v televizi sledovat, že lidé „venku“ si připínají žluté stužky na klopy. Tím tak lidem ve výkonu trestu posílají jasný vzkaz - že až vyjdou z věznice, budou ve společnosti přijati,“ uvedla před loňským maratonem Iva Petříčková, výkonná ředitelka Business Leaders Forum, platformy předních firem, které se hlásí ke konceptu společensky odpovědného podnikání.

Noční běh pro Světlušku

Už tradiční je Noční běh pro Světlušku, který začíná vždy ve 21 hodin, přičemž registrační pokladny se otevírají v 18.30. Běžci běží s rozsvícenými čelovkami a výtěžek jde Světlušce. Loňský běh vynesl celkem 2 315 000 korun a letos se běh konal v Olomouci, Praze, Brně a Jihlavě. Letos šest tisíc běžců a běžkyň pro Světlušku vyběhalo 2,6 milionu korun. „Světluščí příznivce nezahnal ani vítr, zima a déšť, a za to jim patří obrovský dík. Jen díky nim se podařilo vybrat rekordní částku, která pomůže stovkám nevidomých plnit si své sny,” uvedl po skončení letošních běhů Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu, který sbírku Světluška organizuje.

Rozběháme Česko

Existují i různé krajské charitativní běhy, které fungují na podobném principu – startovné jde na pomoc některé z neziskových organizací, konkrétního člověka s handicapem nebo třeba na psí útulek. V rámci projektu Rozběháme Česko se například koná charitativní běh Plzní, Rokycany nebo Prahou. „Od prvního charitativního běhu utekl už nějaký ten pátek a za tu dobu jsme dokázali běžet devět charitativních běhů, vybrat celkem přes 260 658 Kč a rozběhat více než 3 800 běžců a běžkyň! Je to neuvěřitelné, čeho jsme schopní dosáhnout! Je mi nesmírnou ctí, že nám není lhostejné osud druhých a že můžeme a hlavně chceme změnit, i byť kapičkou v moři, příběhy těch, kteří to potřebuji!” je uvedeno na webu Rozběháme Česko. Pro běžce, kteří během žijí a milují ho, je samozřejmě radost běžet vždy, když je to pro dobrou věc a někomu tím pomohou, dostane běh ještě další rozměr.

Foto: Facebook Pavla Fenyka