Tomáš Skuhravý a Jaromír Navrátil o českém fotbale

Letní nákupní horečka dvou pražských S nenechala chladným ani fotbalové internacionály Tomáše Skuhravého a Jaromíra Navrátila. Dnes již bývalí fotbalisté jednohlasně říkají, že to byla ze stran vedení týmů osudová chyba a měli zvolit jinou strategii.

To co si většina fotbalových odborníků myslí, řekli oni nahlas. Podle Tomáše Skuhravého a Jaromíra Navrátila, kteří se po letech potkali během focení charitativní kampaně Jsem kým jsem, který mají na svědomí jejich dcery módní návrhářka Michaela Skuhravá a Barbora Jelínková Navrátilová, je situace v českém fotbale tragická.

„Český fotbal sledují, ale málo. Chybí tu totiž mladí talenti,“ říká Skuhravý, který okomentoval i rozhazovačné léto pražských S. „Myslím si, že na naší ligu je to přepych. A takovýhle hráči před důchodem. Myslím, že by měli dostat prostor mladí. A hlavně znovu se odesílají peníze ven, což chybí potom v Čechách dalším ligovým klubům,“ rozohnil se Skuhravý.

A Navrátil rozhodně není méně kritický. Ba naopak! „Dneska každý, kdo umí běhat, hraje ligu, což je dost smutné. A vidina titulu a následně postupu do Champions league zatemnila vedení Sparty a Slávie mysl a kupovali kvantitu místo kvality. Snad je jich ale ve vedení a realizačním týmu tolik, že by snad měli vidět, kde dělají chyby,“ říká bez obalu Navrátil.

Ten nenechal niť suchou ani na českém národním týmu. „Je složen jen z průměrných hráčů a nikdo u se nás nebojí. Věří si na nás,“ vysvětluje důvody, proč se nároďáku dlouhodobě nedaří exfotbalista, který po ukončení kariéry začal podnikat v oblasti nemovitosti.

To Tomáš Skuhravý zůstal v oboru. V Itálii, kde strávil část své aktivní kariéry, učí tamější mládež. A jeho jméno tam má stále věhlas. „Poznávají mě i ti malý kluci, kteří mě nikdy neviděli na hřišti,“ pochlubil se exfotbalista, který se se svým kamarádem Jaromírem Navrátilem na jeden den musel proměnit v modela a to kvůli charitativnímu projektu své dcery Michaely Skuhravé a její kamarádky a dcery Jaromíra Navrátila Barbory Jelínkové Navrátilové Jsem kým jsem, do kterého se již zapojili Karolína Plíšková, Michal Hrdlička, Alan Babický a další.

„Projekt je smysluplný, má svou podstatu a téma. Líbí se mi celá myšlenka spojená s charitou a samozřejmě propojení fotografií s módou, kterou dělá moje dcera, takže jsem hrdý otec,“ říká Skuhravý, který na focení zvolil motto Nikdy není pozdě.

A svou dceru plně podporuje i Navrátil. „Vše co se dělá pro dobrou věc, je skvělé. Poslední dobou se spíše setkávám s tím, že si lidé navzájem házejí klacky pod nohy. Rád se této akce zúčastním. Myšlenka projektu Jsem kým jsem se mi líbí o to víc, že si můžu určit, jakým směrem peníze z projektu půjdou,“ svěřil se exfotbalista s tím, že peníze z dražby svého trička by rád věnoval dětem, a pokud by mohl volit ze dvou organizací, volil by lidi s roztroušenou sklerózou.

Celý projekt je založený i na velmi výjimečné myšlence, kterou celý projekt má, kdy si každá fotografovaná osobnost může zvolit cíl směrovaných peněz zcela individuálně. Tedy nikomu není určena žádná charitativní organizace, ale je možnost peníze věnovat komukoli, kde jsou třeba, dle uvážení zapojené osobnosti. Mají svoji volbu, což byl prvotní úmysl Barbory Jelínkové Navrátilové a Michaely Skuhravé, které si focení se svými tatínky náramně užily.

„S tatínkem máme dobrý a přátelský vztah. Už to neni vztah holčičky a tatínka, ale dospělé ženy a otce. Každý máme své životy , ale zajímáme se o sebe. Focení jsme si moc užili. Byla sranda. Zajímavé je, jak se otočí role v rodině a vy jste před a on v pozici modela. Bavilo mě to,“ svěřila se Skuhravá.

A ačkliv se Navrátil zprvu do focení neměl, nakonec si to užili i on a i jeho dcera. „Táta se z fotbalového světa stáhnul a věnuje se rodině a své práci, kde se věnuje realitám. Není typ, který by se někde rád prezentoval, ale přesvědčila jsem ho a jsem za to ráda. Myslim,ze do tohoto projektu patři i muzi,kteří jsou v našich životech zásadní,“ vysvětlije Navrátilová, která přiznává, že se svým slavným tatínkem má spíš přátelský vztah

„Každý máme svůj život a tak se i respektujeme. Do ničeho si nijak nezasahujeme. V mladším věku na mě byl spíše přísný,věkem jsme k sobě našly cestu spíše na úrovni legrace a ne moc vážných témat. táta neni člověk,který by se zcela otevřel po citové stránce,někdy mě to mrzí,ale beru ho takový jaký je,“ uzavřela

Projekt Jsem kým jsem nebude ale pomáhat jenom nadacím, které si vyberou samotné tváře, jejich fotografie se budou na podzim dražit během slavnostního galavečera. Celých 10 procent z prodeje všech triček poputuje totiž na konto Nadačního fondu Denisy Jurtin a Anety Parris NEJEN SRDCEM, která podporuje nemocné, týrané a opuštěné pejsky za pomoci finančních příspěvků.

Foto: Barbora Jelínková Navrátilová.