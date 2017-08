Prázdniny jsou ve druhé polovině, prodlouží je VyšeHrátky

Začátkem srpna se letní prázdniny přehouply do druhé poloviny. Práce na tom, aby byly ještě o týden dělší, jsou v plném proudu! Letos už počtrnácté se o to postará interaktivní festival (nejen) pro děti a jejich rodiče s názvem VyšeHrátky. Tématické workshopy, představení pro děti různého věku a také již tradiční divadelní bojovka s podtitulem Chytře a jednoduše: Zpráva o vynálezcích. To vše a samozřejmě ještě mnohem víc od 4. do 10. září 2017 v prostorách Královské akropole na Vyšehradě. Vstupenky v prodeji!

Od 4. do 8. září bude dopoledne Vyšehrad patřit školám. Právě pro ně zde pětkrát za sebou proběhně unikátní zážitková divadelní bojovka, tento rok zaměřená na převratné vynálezy a důležité vynálezce. Od pátku 8. do neděle 10. září pak VyšeHrátky nabídnou program pro (nejen) dětské návštěvníky různých věkových kategorií.

V rámci víkendového programu návštěníky festivalu čekají pohádky a workshopy souborů z různých koutů České republiky i sousedního Slovenska. ,,Několik příběhů pro děti od 5 let odehraje pořádající Studio Damúza a stálý host VyšeHrátek Divadlo Toy Machine. Historii filmové techniky, principy promítání a filmových optických klamů představí Divadlo Činema. Centrum pro nový cirkus – CIRQUEON dá malým i velkým možnost vyzkoušet si základní akrobatické prvky. Chybět nebude ani Divadlo Continuo, představení pro nejmenší diváky od 10 měsíců do 3 let přiveze Bábkové divadlo na Rázcestí z Bánské Bystrice, tříleté a o něco starší děti pobaví loutková pohádka Divadla Odivo,“ přibližuje některé z mnoha položek víkendového programu ředitelka festivalu Tereza Tomášová.

,,Na VyšeHrátkách si opravdu vybere každý dětský divák – pro jednodušší orientaci uvádíme na našem webu u každého představení v programu věkovou kategorii, pro kterou je daná akce vhodná,“ doplňuje.

Samozřejmostí festivalu je také off-program pro děti i jejich rodiče. Během celé doby trvání festivalu najdete v areálu některá samoobslužná stanoviště divadelní bojovky z minulých let, o víkendu budou také po celý den v provozu kreativní dílny. V pátek večer po setmění se můžete těšit na letní kino, o zábavu sobotního večera se postará vesmírná kapela Divadla Polárka s názvem Polaris.

Festival VyšeHrátky 2017 se koná od 4. do 10. září v prostorách Královské akropole na pražském Vyšehradě. Vstupenky na placenou část programu je možné zakoupit online na Goout, případně v kamenných prodejnách sítě GoOut. Od pátku 8. do neděle 10. září bude pokladna otevřena také ve festivalovém areálu. Více informací najdete na webu akce.

O festivalu VyšeHrátky

Festival VyšeHrátky pořádá od roku 2004 vždy na začátku září Studio DAMÚZA o.p.s. ve spolupráci s NKP Vyšehrad. VyšeHrátky jsou interaktivní festival se zaměřením na loutkové a autorské divadlo a hravě vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost odehrávající se na Královské a knížecí akropoli Vyšehradu. Program se zaměřuje především na skupinu rodičů, kteří chtějí aktivně trávit volný čas se svými dětmi a na školní kolektivy. Snaží se tvořit alternativu ke konzumním akcím s „pouťovým“ programem. Projekt po celou dobu své existence stál na principu propojování umění, hry a vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na podněcování fantazijního a tvůrčího pohledu na svět, aktivní přístup diváka-partnera, zprostředkování mezigeneračního rozhovoru a podporu tvorby studentů uměleckých vysokých škol.

Festival vzniká za podpory Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy, Městské části Praha 2 a Divadelní fakulty Akademie múzických umění.

