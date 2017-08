Dyzajn market podzim nabídne 6 způsobů jak se naučit tvořit a odpočívat zároveň

Nedlouho po prázdninové edici bude Dyzajn market podzim, a to již 23. a 24. září. Ale obavy, že zde bude zase vše stejné, mít nemusíte. Pouze třetina dyzajnérů se opakuje na každé edici a tyto stálice pravidelně představují modely či kousky, které jsou novinkami pro dané roční období. Dyzajnérů šperků, porcelánu, kabelek, batohů, hraček, doplňků a oblečení najdete na podzimním Dyzajn marketu 180. A nově se tentokrát bude moct do dění a tvorby zapojit i sám návštěvník. Dominantou podzimního Dyzajn marketu jsou totiž workshopy, tvůrčí i relaxační.

Relax tvorbou

Když tvoříte, nezaměstnáváte pouze ruce, ale především se na výrobu dané věci plně soustředíte. Odpočinete si a zároveň se naučíte něco, co se vám může hodit. Třeba o Vánocích, které se kvapem blíží, obdarujete své bližní nejen originálními dárky z Dyzajn marketu, ale i těmi, které sami vyrobíte.

Na workshopu Krasopisky se naučíte základy krasopsaní. Jmenovky na dárcích od vás budou od teď jedna báseň. Nebo co takhle napsat vyznání lásky vaší vyvolené krasopisem? No uznejte sami, mohla by vás pak některá dáma odmítnout?

Maminky se mohou naučit ušít hračku pro své ratolesti. Kdo z vás takovou hračku z dětství má? Ten, kdo ano, cení si jí do dospělosti a s radostí ji předává svým dětem, jako by měla cenu zlata. Tento workshop připravuje autorka stojící za značkou Co budu dneska šít?

Dárkem užitečným snad pro každého je porcelán. A s Jitkou tvořící pod názvem Vařím v ateliéru, maluju v kuchyni se naučíte dekorovat jej profesionálními barvami. Jitka vám vyrobený kousek vypálí ve své dílně a ten si poté vyzvednete v design shopu Dyzajnoff v Praze. “Byla bych ráda, kdyby z kurzu krasopsaní přišel člověk na workshop můj a rovnou svou novou zručnost na porcelán vyzkoušel,” přeje si autorka Jitka Tomanová.

V rámci udržitelné módy a zodpovědného přístupu k přírodě je stále víc a víc oblíbené i používání přírodní kosmetiky. Tu si budete moct vyrobit u Lišky Mazané a začít tak používat vlastnoruční balzám na rty, odličovací květovou vodu nebo pleťový olej.

Relax klidem a poznáním

Pokud vám na Dyzajn marketu vždy chyběla chvilka úplného klidu, zastavte se na Vyladěnou masáž zad, unavených ramen, obličeje či uchozených chodidel. Své děti můžete mezitím nechat tvořit v dětském koutku tentokrát na téma indiánské léto. Bude o ně hezky postaráno a vy si s čistou hlavou užijete vše, co vás baví.

Jste li zvídaví a chcete li vědět více o filmu a o tom jak vzniká, vyzkoušejte si workshopy NaFilMu, které jsou pro každého zdarma. Připravena bude virtuální realita i zvukové či animační dílny, což je jen malá ukázka toho, o co se tímto projektem studenti filmové vědy snaží, mít v Čechách opravdové muzeum filmu, které najdete 5 minut od náměstí Václava Havla.

Za jídlem na Dyzajn!

Jídlo je sice tématem letošního Designbloku, ale na Dyzajn marketu je pro mnohé nedílnou součástí každé edice. Nové, doposud neochutnané, stánky s jídlem a pitím objevíte na Dyzajn marketu vždy. A nejen tyto jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené, ale především všechny společně mohou hrdě konkurovat nejedné food akci. “Celé dva dny ochutnávám všechno možné a vždy mě překvapí, jak výborné jídlo lze na tak malém stánku připravit. Jediným nešvarem jsou fronty, které ale vlastně jasně říkají, že stojí za to, si je vystát,” doplňuje návštěvnice minulého Dyzajn marketu Kateřina.

Zdarma

Součástí každého Dyzajn marketu je i doprovodný program, který probíhá na podiu uprostřed náměstí. Divadla nejen pro děti a kapely vás hezky naladí na pozitivní vstup do podzimních dnů. Těšit se můžete třeba na Buchty a loutky, které jsou zdarma k vidění málokdy. Celý doprovodný program na pódiu i vstup na akci je totiž zdarma a z Ostrovní ulice bez bariér. Vítáni jsou samozřejmě i psi.

Chcete li se dozvědět více o dyzajnérech, doprovodném programu nebo workshopech, připojte se k “dyzajnové” facebookové události.

.