Krásná Ivana Korolová promluvila o své závislosti

Budoucí nevěsta Ivana Korolová promluvila o své závislosti. Herečka a zpěvačka Ivana Korolová se před pár dny vrátila z předsvatební cesty, kterou strávila se svým nastávajících manželem v Alpách. Ačkoliv Ivana může působit jako křehká dívka, zvládá náročné túry plné adrenalinu, a ne příliš komfortního prostředí. K turistice ji přivedl její snoubenec, díky kterému se na ní stala závislou. Pár nocoval v chalupě, která leží v nadmořské výšce 3177 metrů.

Ivana Korolová je v poslední době velmi pracovně vytížená. Daří se jí nejen v kariéře, ale také v osobním životě. Za pár dnů se vdá za Jiřího Veselého, se kterým chodí už 6 let. Mladý pár se vydal na předsvatební cestu do rakouských Alp, kde si neužívali servisu a pohodlí v luxusních wellness resortech, ale pořádného dobrodružství v drsné přírodě. „Letos jsme vylezli na chalupu do 3177 m nad mořem a spali v místnosti s dalšíma 10 chlapama. Na střídačku chrápali, ale ráno vás hory nakopnou takovou energií, že to neva,“ směje se Ivana.

Herečka si aktivní dovolené zamilovala právě díky svému snoubenci Jirkovi. Přiznala, že je to její nová závislost, které se nehodlá zbavit. „Chodit po horách do výšek, kam se každý nepodívá, a sjíždět na kole terény, kam zase nemůžete pěšky, je paráda. Od mala jezdím na kole, ale sjezd mě naučil až Jirka. Několikrát jsem se vysekala, ale letos to už zvládám celkem dobře a bez zranění,“ popisuje herečka.

Díky jejímu životnímu stylu si udržuje štíhlou postavu, a tak jako jedna z mála neřeší žádné hubnutí do svatebních šatů. O ruku ji budoucí manžel požádal v Krkonoších, svatba se bude konat na horách a na svatební cestu jedou do Himalájí.

Předtím se ale Ivana Korolová vrací od 8. září do muzikálu Ať žijí duchové!, který se hraje v Kongresovém centru. Čeká ji už pouze 25 představení. Jako krásná Leontýnka se s diváky slavnostně rozloučí 4. a 5. listopadu, kdy se konají derniéry. Vstupenky jsou v prodeji v síti TICKET ART a TICKET PORTAL.