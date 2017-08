Ostravské dny vytvoří za dva týdny ze severomoravské metropole epicentrum nové a experimentální hudby

Ostrava je důležitým kulturním centrem a zejména v hudebním světě vzbuzuje velký respekt. Zásadní podíl má na tom festival Ostravské dny, který od roku 2001 pořádá Ostravské centrum nové hudby v čele se skladatelem a neúnavným propagátorem experimentální a avantgardní hudby Petrem Kotíkem. Jedinečné industriální prostory rozeznívá nová hudba, uváděná většinou ve světových premiérách, často za osobní účasti autorů: setkávají se zde tvůrčí osobnosti napříč generacemi. Také proto jsou Ostravské dny v celosvětovém kontextu unikátní.

Mezi nejočekávanější události letošních Ostravských dnů patří uvedení opery Miroslava Srnky Make No Noise, která u nás zazní vůbec poprvé. Miroslav Srnka patří k elitě současné hudební scény, jeho opera Jižní pól, kterou napsal pro Bavorskou státní operu a v níž excelovali Rolando Villazón a Thomas Hampson, mu přinesla celosvětový ohlas.

Neméně zajímavý bude i koncert Radikální minulost, věnovaný klasikům a průkopníkům nové hudby posledních sta let. Zazní tak např. skladby Mortona Feldmana, Jana Rychlíka, Philipa Glasse, Johna Cage či Richarda Strausse. Velká část festivalového programu bude věnována skladbám rezidentů Institutu Ostravské dny, tedy mladým skladatelům, kteří přijedou dva týdny před festivalem z 18 zemí a v Ostravě budou diskutovat otázky soudobého umění s předními skladateli a interprety současné hudby.

Pevné místo mají v programu vystoupení vynikající Ostravské bandy, recitály i komorní koncerty letos převážně newyorských souborů. Zcela poprvé se představí symfonický orchestr ONO / Ostrava New Orchestra, mezinárodní těleso složené z 85 mladých hráčů, kteří přijedou z 13 zemí Evropy i USA. Seznámíme se s hudbou kanadského západního pobřeží nebo legendárních avantgardistů z Chicaga. Z českých skladatelů dostane prostor např. Pavel Zemek Novák, Petr Bakla, Michal Rataj, Miroslav Srnka, Petr Cígler nebo Marek Keprt. Poslední skladbou festivalu bude velkolepá kompozice pro orchestr a bicí Olgy Neuwirth z roku 2016.

„Jsem rád, že se nám daří upevňovat pozici Ostravských dnů na světové hudební scéně a stále konfrontovat nové mladé autory a umělce s těmi zavedenějšími,” říká spiritus agens festivalu a dodává: „Zajímají nás výhradně ti autoři, kteří umí pochopit současnost a hledět s nezatíženou myslí do budoucnosti, v hudbě i životě.” Dodejme, že v předvečer festivalu 23. srpna během předpremiéry hodinového dokumentu České televize „Nezkrotitelný Kotík“ v ostravském Cineportu obdrží Petr Kotík za svoji dlouholetou práci pro soudobou hudbu Cenu České hudební rady.

Kompletní program je k dispozici na webu. Vstupenky jsou v prodeji v síti Goout.

Festival odstartuje ve čtvrtek 24. srpna, kdy se od 18.00 v prostoru Provozu Hlubina koná Open Space s novými skladbami rezidentů letošního Institutu Ostravské dny. Hraje Ostravská banda, analogovou projekci má na starosti Jan Kulka, elektroniku Ian Mikyska. Ve 21:30 rozezní Kostel sv. Václava virtuózní berlínský violista Nikolaus Schlierf, který přednese hodinové Requiem pro violu Borise Guckelsbergera.

Nabitý bude páteční program 25. srpna, kdy ve Starých koupelnách Provozu Hlubina vystoupí nejprve od 17:00 berlínský klavírista Reinhold Friedl spolu s pražským souborem Opening Performance Orchestra, aby představili Chess Show (Homage to John Cage) v elektronické verzi s živým klavírem a videoprojekcí. Od 18:30 je vystřídá newyorské houslové duo String Noise a český skladatel Michal Rataj s elektronikou, od 20:00 začne recitál Josepha Kubery, jehož klavírní hru v závěru doplní houslista Conrad Harris, koncertní mistr Ostravské bandy. Programový maratón dne zakončí ve Starých koupelnách Aneta Bendová, Eva Marie Gieslová a Dominika Doniga, kdy představí operu Kate Soper s názvem Here Be Sirens. V libretu pracuje mladá autorka, finalistka Pulitzerovy ceny, s texty Thomase Campiona, Danteho, Michaela Draytona, Erasma, Homera nebo Platóna, Pythagora či Saphó.

Sobota 26. srpna zavede hudebníky i posluchače do ostravské Galerie výtvarného umění, kde od 17:00 odstartuje Minimaraton elektronické hudby. V dramaturgii Martina Klimeše vystoupí Pražský improvizační orchestr a Krakovský improvizační orchestr. Ve 20:30 provede newyorské houslové duo String Noise Love Song Alvina Luciera a od 21:00 začne program Walshe in Ostrava, ve kterém s irskou skladatelkou, vokalistkou a perfomerkou Jennifer Walshe vystoupí zpěvák Thomas Buckner a trombonista, skladatel George Lewis a také Ostrava Days Improvisation Ensemble.

Neděle 27. srpna bude ve znamení debutu nového festivalového orchestru ONO - Ostrava New Orchestra. V Trojhalí Karolina se jeho vedení od 19:00 ujme Petr Kotík a francouzský dirigent Bruno Ferrandis, aby spolu s mezinárodní sestavou sólistů uvedli skladby Salvatore Sciarrina, Iannise Xenakise či Philla Niblocka.

V pondělí 28. srpna od 18:00 pozve posluchače do svého světa Ostravská banda. Program The World of OB studují čtyři dirigenti, kromě Petra Kotíka a Bruno Ferrandise také newyorský Carl Bettendorf a Joseph Trafton z Mannheimu. Koncertu se účastní sopranistka a skladatelka Kate Soper, zpěvák Thomas Buckner, hornista Daniel Costello, klavírista Daan Vandewalle, skladatel a trombonista George Lewis a virtuózní saxofonista, člen legendárního AACM z Chicaga Roscoe Mitchell.

V úterý 29. srpna od 18:00 to budou Hlasy ve sv. Václavu. Ke String Noise, Ostravské bandě, jejím dirigentům a sólistům se přidá sbor Canticum Ostrava se sbormistrem Jurijem Galatenkem. V Cooltouru na Černé louce pak od 21:00 vypukne Noc sól, ve které hraje na flétnu Petr Kotík, finský violoncellista Juho Laitinen a newyorští hudebníci Carlos Cordeiro s basklarinetem, perkusista Chris Nappi a violistka Liuh-Wen Ting a další.

Ve středu 30. srpna od 17:00 se nejprve v Trojhalí Karolina představí bravurní Momenta Quartet z New Yorku (poprvé v České republice), jejich hostem bude Joseph Kubera, aby v evropské premiéře provedl Major Thirds Petra Bakly. Ve 20:00 začne v Divadle Antonína Dvořáka jeden z vrcholů festivalu. Radikální minulost se nazývá koncert, v němž Ostrava New Orchestra, Ostravská banda a sólisté pod vedením Petra Kotíka a Bruna Ferrandise vzdají poctu průkopníkům moderní hudby posledních sta let. Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas Vltava.

Ve čtvrtek 31. srpna to budou ve Starých koupelnách Provozu Hlubina hned tři koncerty. V 17:30 začíná program z děl skladatelů, které vyučoval v Kanadě Rudolf Komorous. Jedním z nich je dramaturg koncertu Christopher Butterfield. Hraje Ostravská banda pod vedením dirigenta Owena Underhilla, newyorský Momenta Quartet a bratislavský violoncellista Andrej Gál. Od 20:00 se představí experimentální Loadbang Quartet z New Yorku, který provede nové skladby pro nástrojové složení trubka, pozoun, basklarinet a baryton. Ve 22:00 pak belgický klavírista Daan Vandewalle zahraje kultovní skladbu Frederica Rzewského The People United Will Never be Defeated.

V pátek 1. září od 18:00 v Kostele sv. Václava vystoupí stuttgartští Neue Vocalsolisten, zazní například 12 madrigalů Salvatore Sciarrina nebo Menschen Hört Karlheinze Stockhausena. V Trojhalí Karolina bude od 21:00 k vidění operní inscenace, která vznikla speciálně pro tento industriální prostor. Poprvé v Česku tak zazní operní dílo dnes již světoznámého skladatele Miroslava Srnky Make no Noise na libreto Toma Hallowaye, který se nechal inspirovat filmem Isabel Coixet The Secret Life of Words. Na inscenaci, ve které bude Ostravskou bandu řídit dirigent Joseph Trafton, se kromě hvězdné mezinárodní sestavy sólistů (hlavní role Measha Brueggergosman a Holger Falk) budou podílet ostravští tvůrci: režisér Jiří Nekvasil, scénograf David Bazika a zvukový designér Otakar Mlčoch.

Poslední den festivalu, v sobotu 2. září, se konají dva koncerty. Od 15:00 to bude na Janáčkově konzervatoři Last call. Členové Ostravské bandy pod vedením Carla Bettendorfa zahrají skladby rezidentů Institutu Ostravské dny. Festival vyvrcholí od 19:00 v Trojhalí Karolina Závěrečným koncertem, ve kterém Ostrava New Orchestra a Ostravská banda uvedou mimo jiné světovou premiéru skladby Bernharda Langa, kterou napsal pro Ostravu (Monadologie XXXVII Loops for Leoš), Ionisation pro bicí Edgarda Varése nebo Trurliade – Zone Zero Olgy Neuwirth. Festival nabídne také pestrý doprovodný program s výstavami a filmovými projekcemi.

Bienále nové a experimentální hudby Ostravské dny patří mezi unikátní akce v celosvětovém měřítku s bohatou mezinárodní účastí na straně účinkujících i návštěvníků. Festival, který pořádá Ostravské centrum nové hudby v čele s hudebním skladatelem a neúnavným propagátorem moderní hudby Petrem Kotíkem, se letos koná po deváté. Festival nabízí orchestrální kompozice i současnou operu, zvukové instalace i maraton elektronické hudby, virtuózní sóla a experimentální performance za účasti renomovaných skladatelů a zahraničních hostů, v industriálních prostorách, klubech i kostelích. Součástí Ostravských dní je také vzdělávací Institut, který je mezinárodním pracovním prostředím pro skladatele a interprety pod vedením umělců z celého světa.

„Za 16 let intenzivní práce se nám podařilo zanést Ostravu na mapu významných metropolí soudobé hudby. Dochází zde k unikátním setkáním napříč generacemi hudebníků, skladatelů i publika. Na tři týdny měníme ,nenormální'´hudební situaci, což je ta, která nás dnes obklopuje, na prostředí ,normální', a to je to, které se primárně zaměřuje na tvorbu své doby,“ dodává Petr Kotík.

Ostravské dny 2017

Čtvrtek, 24. 8. 2017

OPEN SPACE

18:00 - 20:00 Provoz Hlubina

Členové Ostravské bandy

Jan Kulka, analogová projekce (Praha)

Ian Mikyska, Miles Walter, elektronika (Praha)

Christian Ferlaino: Into the pipe (2016)

Miles Walter: just recall (2017)

Adrian Demoč: Kvarteto (2015, rev. 2016)

Timothy Page: Hypha (2016)

Jacek Sotomski: Accordion GO (2016)

Ian Mikyska: passing; moving; still; passing. 17 still-lives (2017)

REQUIEM PRO VIOLU

21:30 Kostel sv. Václava

Nikolaus Schlierf, viola (Berlín)

Boris Guckelsberger: Requiem (2001)

Pátek, 25. 8. 2017

CAGE CHESS SHOW

17:00 Provoz Hlubina

Opening Performance Orchestra, koncept a elektronika (Praha)

Reinhold Friedl, klavír (Berlín)

Chess Show (Homage to John Cage) (2016)

STRING NOISE

18:30 Provoz Hlubina

String Noise, houslové duo (New York)

Michal Rataj, elektronika (Praha)

Michal Rataj: Glassy Fragile (2017)

Georg Friedrich Haas: Fuga (2009)

Petr Cígler: Nothing is Free (2017) / světová premiéra

Alex Mincek: Way (2017) / světová premiéra

Petr Bakla: September (2013)

Michal Rataj: The Long Sentence II (2017) / ve spolupráci s Českým centrem New York

KUBERA RECITAL

20:00 Provoz Hlubina

Joseph Kubera, Klavír (New York)

Conrad Harris, housle (New York)

Stuart Saunders Smith: Thicket (2010)

Christian Wolff: For Piano (1951)

Muhal Richard Abrams: Then, Now and Forever (2016)

Michael Byron: Book of Horizons (2009)

David Mahler: Frank Sinatra in Buffalo (1988)

David Mahler: Beloved (2011)

Lejaren Hiller: Sonata No. 3 for Violin and Piano (1970)

HERE BE SIRENS

22:00 Provoz Hlubina

Aneta Bendová, soprán, klavír

Eva Marie Gieslová, soprán, klavír

Dominika Doniga, soprán

Kate Soper: Here Be Sirens (2014) / česká premiéra

Opera / hudební divadlo

Sobota, 26. 8. 2017

MINIMARATON ELEKTRONICKÉ HUDBY

17:30 - 20:00 Galerie výtvarného umění v Ostravě

ve spolupráci s organizací Bludný kámen a Galerií výtvarného umění města Ostravy

Pražský improvizační orchestr (Praha)

Krakovský improvizační orchestr (Krakov)

LOVE SONG

20:30 Galerie výtvarného umění v Ostravě

String Noise, houslové duo (New York)

Alvin Lucier: Love Song (2016)

WALSHE IN OSTRAVA

21:00 Galerie výtvarného umění v Ostravě

An Gléacht (2015)

Jennifer Walshe & přátelé

Zusammen I (2015)

Jennifer Walshe & OD Improvisation Ensemble a Thomas Buckner

Neděle, 27.8. 2017

ONO FIRST TIME

19:00 Triple Hall Karolina

Hana Kotková, housle (Lugano)

Holger Falk, baryton (Berlin)

Tamás Schlanger, perkuse (Budapest)

Keiko Shichijo, klavír (Amsterdam)

Juho Laitinen, violoncello (Turku)

ONO - Ostrava New Orchestra

Bruno Ferrandis, Petr Kotík, dirigenti

Salvatore Sciarrino: Giorno velato presso il lago nero (2013)

Iannis Xenakis: AÏS (1980)

Devin Maxwell: Six Short Places (2012)

Phill Niblock: Celllo #9.7. (2014-2016) / světová premiéra

Idin Samimi Mofakham: Holography (2015)

Pondělí, 28. 8. 2017

THE WORLD OF OB

18:00 - 22:30 Triple Hall Karolina

Kate Soper, soprán (New York)

Thomas Buckner, zpěv (New York)

Daniel Costello, lesní roh (Dessau)

Daan Vandewalle, klavír (Gent)

Ostravská banda

Petr Kotík, Joseph Trafton, Bruno Ferrandis, Carl Bettendorf, dirigenti

George Lewis, trombon (New York)

Roscoe Mitchell, saxofon (Oakland, CA)

Ben Richter: Orrorin Keen (2017)

Roscoe Mitchell: Distant Radio Transmission (2014)

Christian Wolff: 5 Songs (2016-17)

Klaus Lang: weissefarben (2016)

George Lewis: Anthem (2011)

Marc Sabat: Lying in the Grass, River and Clouds (2012)

Matouš Hejl: anamnesis (2016)

Petr Bakla: Summer Work (2016) / světová premiéra

Richard Ayres: No. 36 NONcerto for Horn (2002)

AACM Trio: Improvisation

Úterý, 29. 8. 2017

HLASY VE SV. VÁCLAVU

18:00 Kostel sv. Václava

Ostravská banda

String Noise (New York)

Jeffrey Gavett, baryton (New York)

Dominika Doniga, soprá (New York)

Canticum Ostrava, Jurij Galatenko, sbormistr (Ostrava/Kyjev)

Joseph Trafton, Petr Kotík, Carl Bettendorf, dirigenti

Rita Ueda: in the sound of a clock (2012)

Dave Riedstra: ] [ (2016)

George Lewis: Last Words (2013) / česká premiéra

with text by Charles Bernstein

Liisa Hirsch: Wings (2016)

György Ligeti: 10 Pieces for Wind Quintet (1968)

Petr Kotík: Overture (2014)

Martyna Kosecka: Kochawaya (2014)

Pavel Zemek Novák: Kvartet - Unisono č. 2 (2006-08)

Památce Jana Zajíce

Galina Ustwolskaja: Composition No. 1 (1971) / česká premiéra

"Dona nobis pacem"

NOC SÓL

21:00 Cooltour

Juho Laitinen, violoncello (Turku)

Daniel Havel, flétna (Praha)

František Výrostko, kontrabas (Martin)

Carlos Cordeiro, klarinet (New York)

Chris Nappi, perkuse (New York)

Kimmo Hakola: Capriole (1991)

Toru Takemitsu: Voice (1971)

Kaija Saariaho: Folia (1995)

Elliott Sharp: Pliniae (2016)

Petr Kotík: Etude 7 pro hoboj (1962)

Petr Kotík: Etude 7b pro flétnu (verze z 2013)

Cory Bracken: Beyond Ignorance (2016)

Carl Bettendorf: Souvenir (2012)

STŘEDA, 30. 8. 2017

MOMENTA NEW YORK

17:00 Trojhalí Karolina

Momenta Quartet (New York)

Joseph Kubera, Klavír (New York)

Julián Carrillo: Meditación from Dos Bosquejos (1927)

Petr Kotík: String Quartet No. 2 "Torso" (2011-13)

Petr Bakla: Major Thirds (2017) / ve spolupráci s Českým centrem New York

Alex Mincek: String Quartet No. 3 (2010)

Pawel Malinowski: I <3 Franz. (2016)

Rebecca Bruton: Evening Cream (2015)

Bálint Laczkó: Rhapsodie (2016)

RADIKÁLNÍ MINULOST

20:00 Divadlo Antonína Dvořáka

ONO - Ostrava New Orchestra

Ostravská banda

Christopher Butterfield, účinkující (Victoria, BC)

Owen Underhill, účinkující (Victoria, BC)

Joseph Kubera, klavír (New York)

Bruno Ferrandis, Petr Kotík, dirigenti

Morton Feldman: Structures (1962)

Richard Strauss: Metamorphosen (1945)

Charles Ives: Central Park in the Dark (1906)

Rudolf Komorous: Olympia (1964)

Petr Kotík: Hudba pro 3 (1964)

Jan Rychlík: Africký cyklus - 2 věty (1961)

Philip Glass: Two Pages (1968)

John Cage: Concert for Piano and Orchestra (1958)

ČTVRTEK, 31. 8. 2017

ODKAZ RUDOLFA KOMOROUSE Kanadské západní pobřeží

17:30 Provoz Hlubina

Ostravská banda

Momenta Quartet (New York)

Andrej Gál, violoncello (Bratislava)

Owen Underhill, dirigent (Victoria, B.C.)

Martin Arnold: Contact; Vault (1997)

Linda Catlin Smith: Morning Glory (2007)

Owen Underhill: Cello Concerto (2016)

Christopher Butterfield: Pastorale (2013)

Rudolf Komorous: Lurid Bride (2000)

LOADBANG

20:00 Provoz Hlubina

Loadbang (New York)

Taylor Brook: Ouaricon Songs Vol. 2 (2014)

Scott Wollschleger: What is the Word (2014)

Reiko Füting: Land of Silence (2012)

Scott Worthington: Infinitive (2014)

Joan Arnau Pàmies: per ser plagat de ta dolça ferida (2013-14)

Alex Mincek: Number May Be Defined (2014)

William Lang: Sciarrino Songs (2015)

THE PEOPLE UNITED

22:00 Provoz Hlubina

Daan Vandewalle, klavír (Gent)

Frederic Rzewski: The People United Will Never be Defeated (1975)

PÁTEK, 1. 9. 2017

NEUE VOCALSOLISTEN

18:00 Kostel sv. Václava

Neue Vocalsolisten (Stuttgart)

Salvatore Sciarrino: 12 Madrigali (2007)

Enno Poppe: Glas (2016)

Friedrich Cerha: Zwei Szenen (2010-11)

Karlheinz Stockhausen: MENSCHEN HÖRT (1997)

Konstantin Heuer: zebaoth (2017)

MAKE NO NOISE

21:00 Trojhalí Karolina

Miroslav Srnka: Make no Noise (2011)

libreto: Tom Holloway na základě filmu The Secret Life of Words od Isabel Coixet

Jiří Nekvasil, režie (Ostrava/Praha)

David Bazika, kostýmy, scéna (Ostrava/Praha)

Otakar Mlčoch, zvuk (Ostrava)

Measha Brueggergosman, soprán (Fredericton, CA)

Holger Falk, baryton (Berlín)

Katalin Károlyi, mezzo-soprán (Budapešť)

Taylan Reinhard, tenor (Graz)

Maciej Idziorek, baryton (Vídeň)

Ostravská banda

Joseph Trafton, dirigent (Mannheim)

SOBOTA, 2. 9. 2017

POSLEDNÍ VÝZVA

15:00 Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Ostravská banda

Ostrava New Orchestra

Carl Bettendorf, dirigenti

Nirmali Fenn: A High wire Act (2016)

Tiange Zhou: Death of A White Camellia and The Wasted Time (2017)

Monika Szpyrka: bug report (2015)

Matt Simon: for piano trio (2015-2016)

Marek Keprt: Když vážkobdění vychmyřuje svit - II (2016)

Sam Yulsman: a line off the convaplex (2017)

Jakub Rataj: Second Breath (2016)

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

19:00 Trojhalí Karolina

ONO - Ostrava New Orchestra (mezinárodní)

Ostravská banda

Victor Hanna, perkuse

Rolf Gupta, Bruno Ferrandis, Petr Kotík, dirigenti

Bernhard Lang: Monadologie XXXVII Loops for Leoš (2017) / světová premiéra

James Falzone: Zipf's Law IV (2017)

Austin Hin Yan Leung: Serenity (2016)

Daniel Lo: YouHuang (II) (2017)

Eli Greenhoe: ...And Grackles Gone (2016)

Ravi Kittappa: narratio (2017)

Edgard Varèse: Ionisation (1929-31)

Olga Neuwirth: Trurliade - Zone Zero (2015-16)