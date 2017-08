Rodinný den Dvořákovy Prahy s vlakovým dobrodružstvím

Je již milou tradicí, že jedna z festivalových sobot Dvořákovy Prahy patří zábavnému Rodinnému dni. Pestrý program v sobotu 16. září láká návštěvníky bez rozdílu věku na dopolední matiné s Dvořákovou Novosvětskou, open air koncerty na schodech Rudolfina, dílničky a humorné provedení baletu Bohuslava Martinů.

Rodinný den otevře v 11.00 hod. matiné, na kterém se setkáme s ikonickou Novosvětskou v neobvyklém provedení souboru Musica Florea na dobové nástroje. V brzkém odpoledni schody před Rudolfinem roztančí bubenické seskupení Samba Band a jazzový orchestr Sax & Rhythm Junior z Říčan, dětský sbor Radost s chutí zazpívá mimo jiné i skladby Antonína Dvořáka a Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka zahraje pod vedením Milana Svobody skladby inspirované hudbou svého patrona.

Program obohatí během celého odpoledne hudebně-dramatické a výtvarné dílny pro děti, které spojuje téma vyslovené kdysi samotným Antonínem Dvořákem: „Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu.“ Dvořák byl velkým znalcem lokomotiv a všeho, co souviselo se železnicí. Jízda vlakem bude i tématem workshopů, kde si děti vyzkouší, co znamená být strojvůdcem parního vlaku nebo jakou činnost provádí průvodčí. A to vše za doprovodu nejznámějších Dvořákových Humoresek. Zábavným odpolednem bude malé i velké diváky a posluchače provázet moderátor a kouzelník Jiří Hadaš.

Rodinný den vyvrcholí v 17.00 hod. ve Dvořákově síni Rudolfina scénickým provedením baletu Bohuslava Martinů Kdo je na světě nejmocnější. Do děje pohádky o myším králi nás vtáhne pod režijním vedením Jana Jiráně oblíbený herec Jiří Lábus a senzační saxofonové kvarteto Clair-obscur z Berlína. Díky interpretům i projekcím se můžeme těšit na převážně nevážné hudební odpoledne.

Program rodinného dne je zdarma s výjimkou koncertu Musica Florea od 11.00 hod a souboru Clair-obscur od 17.00 hod ve Dvořákově síni Rudolfina. Vstupenky lze zakoupit online.

PROGRAM RODINNÉHO DNE:

Musica Florea, Collegium Floreum, Marek Štryncl

11.00, Rudolfinum, Dvořákova síň

Open Air

13.30–16.30, Rudolfinum, schody

Samba Band, Sax & Rhythm

Dětský pěvecký sbor Radost

Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka



Bohuslav Martinů: Kdo je na světě nejmocnější

17.00, Rudolfinum, Dvořákova síň

Dvořákova Praha

umělecký ředitel Marek Vrabec



Festival Dvořákova Praha se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. města Prahy. Záštitu nad zahajovacím koncertem převzal Daniel Herman, ministr kultury České republiky. Festivalová Dvořák Collection se chlubí záštitou kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského.