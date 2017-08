Marienbad Film Festival odtajňuje svůj program

Marienbad Film Festival, který se uskuteční ve dnech 29. srpna až 2. září 2017 v Mariánských Lázních, nabídne českou soutěž experimentálních filmů, rakouský experiment nebo českou filmovou avantgardu 20. až 40. let. Festival se může pochlubit ale také širokým hudebním programem, výstavou a projekcemi klasických hollywoodských filmů 50. let a dalšími akcemi určenými pro širokou veřejnost.





Oproti loňskému prvnímu ročníku se letos filmový i nefilmový program výrazně rozšíří. Sekce českého experimentálního a nezávislého filmu Theatre Eletrique bude letos poprvé soutěžní. Diváci se mohou těšit na celkem 14 nových českých filmů, které se nebojí experimentovat se svou formou i obsahem. „Zájem tvůrců o účast na festivalu nás příjemně překvapil, diváci uvidí filmy, které nejlépe odpovídají profilu našeho festivalu.”, vysvětluje dramaturg sekce Jiří Forejt. „Za všechny bych jmenoval intimní dokument slovinského režiséra žijícího v České republice Črta Brajnika Dopisy otci nebo animovaný Sunshine Víta Pancíře. Událostí bude také uvedení velmi neobvyklého promítacího přístroje – tzv. Pramítačky – Jana Kulky.”

Nová sekce Cinema Excelsior, která prezentuje výběr zahraničního experimentálního filmu, se letos zaostří na Rakousko. „Díky podpoře Rakouského kulturního fóra a spolupráci s distribuční společností sixpackfilm můžeme na festivalu uvést celkem 22 filmů a přivítat několik jejich tvůrců. Myslím, že jde opravdu o to nejzajímavější, co v Rakousku za posledních několik let vzniklo. Vedle děl legend jako jsou Peter Tscherkassky nebo Peter Kubelka, promítneme také díla mladší a střední generace autorů včetně 9 premiér. Velmi zajímavý tvůrce Björn Kämmerer, který své filmy uvádí stále na 35mm filmovém pásu, přijal naše pozvání do poroty české soutěže”, uvádí programová ředitelka festivalu Tereza CZ Dvořáková.

Diváci se dočkají také mnoha jiných filmů ve 4 dalších sekcích – unikátní kolekce české avantgardy, sekce Film in Film uvede filmy o filmu, Forum Marienbad mimo jiné představí zvukařský workshop Mikroport, v rámci zvláštního uvedení uvidí diváci také restaurované filmy Gustava Machatého Erotikon a Ze soboty na neděli. Společenským vrcholem festivalu bude jeho slavností zahájení a zakončení, během nichž diváci uvidí světovou premiéru restaurovaného snímku z 20. let o Mariánských Lázních a hollywoodské kultovní filmy Usměvavou tvář s Audrey Hepburn a Zpívaní v dešti. Nebude chybět ani program pro rodiny s dětmi a pro filmové profesionály. Výstava Steklej humor představí legendu české výtvarné scény Jana Steklíka a hudební program Full Moon Zone festival neoficiálně zahájí již v pondělí 28. srpna vernisáží 7 let magazínu Full Moon a koncertem kapely Zvíře jménem Podzim. Více na webu.