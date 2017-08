Královské květiny získaly jména dalších VIP osobností

Další vzácné odrůdy gladiol, nebo-li mečíků, získaly o víkendu jména známých osobností. Nechybí mezi nimi ani jméno zpěvačky VĚRY ŠPINAROVÉ a v souvislosti s nečekaným odchodem muzikanta IVO PAVLÍKA ani jeho jméno. Květiny se křtily v Nemyčevsi u Jičína na 47. ročníku výstavy mečíků a jiřin.

Osm známých osobností se během soboty a neděle sešlo v Nemyčevsi, kde organizátoři pod vedením Jiřího Kubely každý rok připravují výstavu mečíků s křtem dalších odrůd, včetně těch, které jsou věnovány známým osobnostem. Letos svou květinu - mečík, získali většinou ti, kteří slavili, slaví nebo budou slavit významné výročí.

V sobotu květiny křtily: zpěvačka a herečka HANKA KŘÍŽKOVÁ, bývalá televizní hlasatelka, dnes moderátorka MARIE TOMSOVÁ a herečka KATEŘINA KORNOVÁ.

„JSME VELMI POCTĚNY TÍM, ŽE SI NÁS ORGANIZÁTOŘI VYBRALI A VĚNOVALI NÁM TAK NÁDHERNÉ KVĚTINY. A ŽE SI KAŽDÁ Z NÁS MOHLA VYBRAT TEN MEČÍK, KTERÝ SE NÁM LÍBIL,” shodly se Křížková, Tomsová a Kornová.

V neděli se pak křtily gladioly se jmény: herců EVY HRUŠKOVÉ A JANA PŘEUČILA, stylisty, vizážisty a designéra KÁJI PAVLÍČKA a nejobazovanějšího herce malých rolí u nás i v zahraničí JANA KUŽELKY.

„DALŠÍMI OSOBNOSTMI MĚLA BÝT HEIDI JANKŮ A IVO PAVLÍK. PROTOŽE SE BOHUŽEL STALO TO, CO SE STALO, COŽ JE NÁM NESMÍRNĚ LÍTO, PANÍ HEIDI POCHOPITELNĚ NEMOHLA PŘIJET. S JEJÍMI PŘÁTELI A DALŠÍMI OSOBNOSTMI JSME SE ROZHODLI, ŽE JEJÍ KVĚTINU POKŘTÍME JINDY, ALE VZDÁME HOLD JEJÍMU MANŽELOVI IVO PAVLÍKOVI A NEDÁVNO ZESNULÉ VĚRUŠCE ŠPINAROVÉ A POKŘTILI JSME DŮSTOJNĚ I JEJICH MEČÍKY. JSOU SPOLU, JAKO UŽ ONI DVA TEĎ JSOU - TAM KDESI NAHOŘE SPOLEČNĚ…,” dodal dojatě organizátor Jiří Kubela.

Akce se ale nesla ve veselém duchu, k čemuž přispěl i “náhodný návštěvník”, HEREC JOSEF DVOŘÁK se svou ženou Jájou, který všechny pozdravil, podělil se o mnoho zážitků a pobavil stovky návštěvníků akce. „JSME RÁDI, ŽE TU MŮŽEME DNES BÝT CHVÍLI S VÁMI, STEJNĚ JAKO TADY S NAŠIMI KOLEGY Z BRANŽE. AŤ SE DAŘÍ

MEČÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM. DĚLAJÍ TO SKVĚLE,” dodal “nejslavnější český filmový, divadelní i televizní vodník”, Josef Dvořák.

„MUSÍME S MOU PANÍ EVOU HLUBOCE SMEKNOUT PŘED VŠEMI, KDO SE NA TÉTO AKCI PODÍLÍ, PROTOŽE SI UVĚDOMUJEME, KOLIK PRÁCE, STAROSTÍ A PÉČE TO STOJÍ. JE TO OBDIVUHODNÉ A JE TO NEJSPÍŠ NAPROSTO UNIKÁTNÍ ZÁLEŽITOST NEJEN V ČESKU, ALE I V EVROPĚ,” podotkl Jan Přeučil.

Všechny pokřtěné mečíky dostaly křestní listy a budou zapsány do katalogu rostlin se jmény, která jim byla o víkendu přidělena.

Jen pro zajímavost - jen na víkendové akci byla asi tisícovka odrůd mečíků (gladiol). A jen v ČR je na 25 000 DRUHŮ těchto květin! Vypěstovat výstavní kus mečíku trvá 2-5 let. Cibulky květin, které se křtily v Nemyčevsi, si tak budou moct zájemci pořídit zhruba za další rok dva tři.

V roce 2020 oslaví organizátoři 50. výročí výstavy a rádi by pozvali co nejvíce osobností, které už mají své květiny a pokřtili i další.