Manolo Blahník si vysadil strom v Botanické zahradě hl. m. Prahy

Proslulý obuvní návrhář Manolo Blahník se vrátil ke svým kořenům a vysadil v Botanické zahradě hl. m. Prahy svůj strom. Stal se tak 76. významnou osobností, která v rámci projektu Kořeny osobností zanechala odkaz dalším generacím připomínající jeho jedinečný talent a také vazbu na Českou republiku.

Španělský módní guru, který se proslavil vlastní značkou luxusní obuvi, má své kořeny v Praze, odkud pocházel jeho otec, původně lékárník, jenž z tehdejšího Československa emigroval před nacistickou okupací. Manolo Blahník se tak již narodil ve slunném Santa Cruz de la Palma na Kanárských ostrovech. Za svou dosavadní 45 let trvající kariéru se stal módní ikonou díky spolupráci s celebritami módního světa i hvězdami stříbrného plátna.

Jeho „manolky“, nádherné, luxusní boty na štíhlém podpatku, zná snad každá žena se zájmem o módu. Nyní žije a tvoří ve Velké Británii, na Česko však nedá dopustit. „Miluji českou kulturu a je pro mě splněným snem vrátit se do země, jíž jsem také součástí. Návrat pro mě představuje jakousi osobní cestu, během které poznávám své kořeny a zároveň dostávám šanci zasadit je zpět do české země ve formě mého oblíbeného stromu. Ten bych chtěl věnovat svému otci. Těším se, až bude vzkvétat a růst,“ říká světově uznávaný návrhář Manolo Blahník.

Strom, který si Manolo Blahník zvolil, pro něj má také speciální význam. Je jím třešeň Prunus 'Okame', dřevina svým vzrůstem spíše nenápadná, dorůstající maximálně šesti metrů, avšak z jara okouzlující díky svým neonově jasným, sytě růžovým květům. Její jméno Okame pochází z japonštiny a odkazuje na bohyni veselí, často zobrazovanou v japonském umění. Tento strom, který je oblíbený zejména v Číně, na Tchaj-wanu a v Japonsku, nejednou inspiroval génia Manola Blahníka v jeho práci.

Naposledy tehdy, když dal vzniknout exkluzivním saténovým kozačkám osázeným fuchsiovými bambulkami a křišťály Preciosa, vytvořeným pro výstavu The Art of Shoes, která probíhá v Museu Kampa.

„Nesmírně nás těší, že v rámci spolupráce Botanické zahrady hl. m. Prahy s výstavou The Art of Shoes v Muzeu Kampa a Pop Up Academy přijal pan Blahník naše pozvání a připojil se k unikátnímu projektu, který bude po následující desetiletí připomínat nejen poklady rostlinné říše, ale i významné osobnosti současnosti,“ uvedl Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Manolo Blahník bude v rámci projektu Kořeny osobností v té nejlepší společnosti. Zařadil se po boku např. prezidenta Václava Havla, Jeho Svatosti dalajlamy, bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové, českého oscarového režiséra Miloše Formana, dirigenta Jiřího Bělohlávka, naší nejúspěšnější olympioničky Věry Čáslavské, fotbalistů Pavla Nedvěda a Josefa Masopusta, hrdinů dětského světa Spejbla s Hurvínkem a mnoha dalších, kteří mají v trojské botanické zahradě také svůj strom.

Projekt Kořeny osobností nemá nikde na světě obdoby. Jeho cílem je již od roku 2009 jedinečným způsobem upoutat zájem široké veřejnosti k přírodnímu bohatství, jímž Botanická zahrada hl. m. Prahy disponuje. Projekt spojuje významné české i světově osobnosti se vzácnými a ohroženými rostlinnými druhy. Postupně̌ tak přibude až 150 botanických exemplářů, které se ve volné přírodě již téměř nevyskytují či stojí před úplným vymizením. Spojení rostlin, keřů a stromů s význačnými představiteli českého, ale také světového kulturního, sportovního, vědeckého či politického života se tak stalo krásnou tradicí, která uchovává drahocenný přírodní i společenský odkaz 21. století.

Botanická zahrada hl. m. Prahy je partnerem Pop Up Academy a exkluzivní výstavy Manola Blahníka v Muzeu Kampa v Praze nazvané The Art of Shoes.