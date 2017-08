Diana Kobzanová vybrala na pejsky již 180 tisíc

Neuvěřitelných 180 tisíc. Tolik Diana Kobzanová prodejem plátěných tašek s podobiznou své fenky Mii vydělala pro předem vybrané organizace, které se starají o pejsky bez domova. A ačkoliv zpočátku nevěřila, že její nápad bude mít takový úspěch, vypadá to, že vybere mnohem víc peněz. Již v pondělí totiž jde do prodeje posledních tisíc kusů, po jejichž prodeji nadační fond NEJEN SRDCEM, se kterým Diana spolupracuje, bude moct přerozdělit dalších více než 130 tisíc korun.

Když Dianě Kobzanové na konci června umřela milovaná bulteriérka Mia, jenom těžko se s tím smiřovala. Nad jejím odchodem netruchlila ale jenom ona, ale i řada jejich fanoušků, kteří Dianu Kobzanovou sledují na jejím instagramu. I proto se rozhodla, že nechá natisknout plátěné tašky, kterými by se mohla s Miou důstojně rozloučit.

„Nenazvala bych to terapii. Se smrti je potřeba se smířit a konkrétně u domácích mazlíčků musíme počítat, že tady s námi bohužel jsou jen pár let. Mia měla díky mému instagramu hodně fanoušků, tak šlo spíš o gesto rozloučení, díky kterému jsme společně mohli pomoc psům v útulcích,“ svěřila se Diana.

Ta ale zprvu nevěřila, že by se nějaké tašky mohly prodat. „Nečekala jsem to a opravdu si vážím podpory všech fanoušků. Věřím, že co člověk vysílá do světa, dostává zpátky. Navíc je zřejmé, že lidi pokud můžou, pomůžou. To je hlavní a za to jim patří velké díky. V tuto chvíli jsme vybrali kolem 180 tisíc korun,“ prozradila modelka s tím, že její partner Michael Frolík se zprvu chytal za hlavu, co zase vymyslela.

„Věděl, že nejde jen tak prodávat tašky, když nemám žádnou zkušenost. Ale už mě zná a ví, že věci dotahuju do konce. Myslím, že možná čekal, že všechny tašky bude muset koupit on, kdyby nikdo jiný neměl zájem,“ směje se Diana s tím, že ji Frolík podporuje ve všem, jen mnohdy vyčkává, co se z jejich nápadů vyvrbí.

Ačkoliv celé její chování může působit jako terapie, není tomu tak. „Mia mi chybí pořád. Byla se mnou skoro deset let a jedinou terapií je čas. I Ella ví, že je Mia v nebi, ale vzpomene si na ni poměrně často. Ukazuje směrem k nebi a říká, že tam Mia spí. Já se samozřejmě před ní snažím vystupovat v klidu, ale je mi to pochopitelně líto. Hlavně první týdny byly těžké. Nechtěla jsem před ní brečet,“ vysvětlila Diana, která byla s jednou ze zakladatelek nadačního fondu NEJEN SRDCEM Denisou Jurtin v kontaktu již rok a to díky jejímu bratrovi, který podepsal smlouvu s Calgary Flames.

„Zpětně jsem fakt ráda, že jsem na ni byla milá. Letos jsme spolu začaly spolupracovat a veškerá domluva funguje výborně. Shodneme se navšem, holky jsou obě taky pejskařky, tím je všechno mnohem jednodušší,“ směje se modelka.

A ze spolupráce s Dianou Kobzanovou jsou nadšené i zakladatelky nadačního fondu NEJEN SRDCEM Denisa Jurtin a Aneta Parris. „Dianu jsme oslovily na základě jejího příspěvku na instagramu. Pak už vše šlapalo jako po másle. S Dianou je radost spolupracovat. Je šikovná, inteligentní a velmi vtipná,“ svěřily se Jurtin s Parris, které ze zpočátku bály, jak se budou tašky prodávat.

„Udělalo nám velkou radost, že je o ně takový zájem. Jsme rády, že díky skvělým lidem ůmžeme pomoci spoustě opuštěným nebo týraným psům,“ říkají zakladatelky nadačního fondu NEJEN SRDCEM, který založily loni v říjnu.

„Pořádáme veřejné sbírky na kulturních akcích, například na muzikálech Mamma Mia, Ať žijí duchové nebo Rocky a po odpečetění kasiček na příslušném úřadě vždy oslovíme útulek či azyl, kterému chceme pomoc a na základě smlouvy o finančním příspěvku, faktur a fotodokumentace proplácíme či kupujeme věci, které jsou v zařízeních potřeba. Vždy se seznamujeme s provozovateli, zjišťujeme, jak dané zařízení funguje, čím krmí, kam jezdí na veterinu. S každým útulkem, se kterým spolupracujeme, jsme i nadále v kontaktu,“ vysvětlují dívky, které jsou samy pejskařky.

„Dlouho jsme pomáhaly individuálně různým neziskovým organizacím a psím útulkům nebo azylům, až jsme se rozhodly vše vzít do vlastních rukou a pejskům pomáhat co nejvíce, jak to budeme umět,“ uzavřely Jurtin a Parris.