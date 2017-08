SUPRAPHON SLAVÍ 85 LET SE ZLATOU PEČETÍ SUPERBRANDS

Je symbolické, že vydavatelství Supraphon získalo titul Superbrands, který představuje uznání a ocenění jeho vynikajícího postavení na českém trhu, právě v roce, kdy si připomíná pětaosmdesát let od registrace své značky. Zlatou pečeť Superbrands obdrží jen firmy s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim osobní vztah. Od svého vzniku ve Velké Británii si projekt získal celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands chápána jako speciální ocenění, jež na základě sjednocených kritérií a metod každoročně identifikuje nejlepší z nejlepších značek v téměř devadesáti státech na pěti kontinentech. Nahrávky Supraphonu si udržují vysokou technickou i uměleckou kvalitu, a díky tomu se těší z důvěry široké veřejnosti. Velkou zásluhu hraje dlouholetá tradice.

Hudební vydavatelství Supraphon je historicky nejvýznamnějším českým vydavatelem zvukových nosičů. Značka Supraphon - původně název ve své době moderního elektrického gramofonu - byla zaregistrována v roce 1932. V poválečných letech nesly toto značení domácí gramodesky určené pro export a napomáhaly tak šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách ze třicátých a čtyřicátých let. Tehdejší cílevědomá dramaturgie dala vzniknout rozsáhlému katalogu titulů systematicky mapujících dílo Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších osobností české hudební kultury i velikánů hudby světové. Na nahrávkách se podíleli přední domácí i světoví interpreti, komorní soubory a orchestry řízené významnými dirigenty. V průběhu dalšího vývoje se stal státní podnik Supraphon exportním závodem (1949), výrobním podnikem (Gramofonové závody - Supraphon, 1961), samostatným vydavatelstvím (Supraphon n. p., 1969) a postupně - díky svému sílícímu vlivu - synonymem českého gramofonového průmyslu.

Na základě pokračující promyšlené prezentace české hudby a proslulosti domácích interpretů se zařadil Supraphon mezi uznávané gramofonové firmy v Evropě i v zámoří. Dokládá to bohatý zvukový archiv, považovaný pro svou jedinečnost za významnou kulturní památku. Navzdory tendenčním kulturním trendům před rokem 1989 obsahuje archiv Supraphonu kromě nesčíslného množství snímků všech hudebních žánrů i cenné nahrávky mluveného slova, které jsou dokladem vývoje českého dramatického umění i hereckého mistrovství.

Ohromným rozvojem prošla také technologie nahrávání a technická úroveň audionosičů. Přes diskutabilní technickou vyspělost tehdejšího Československa měly desky se značkou Supraphon parametry srovnatelné s výrobky významných západoevropských firem. V roce 1986 vydal Supraphon svůj první kompaktní disk s vážnou hudbou (Smetanovu Mou vlast) a stal se tak jedním z prvních producentů této technické novinky v oblasti hudebních nosičů. Sledování nových trendů v hudebním průmyslu vyústilo ve vytvoření vlastní online prodejny Supraphonline, kde Supraphon nabízí od listopadu 2011 ke stažení hudbu ve formátu MP3 i bezztrátovém formátu FLAC. Supraphonline byl již rok po svém spuštění nominován na prestižní Křišťálovou lupu – cenu českého internetu. Od loňského roku Supraphon nabízí své nahrávky na webu Supraphonline také ve vysokém rozlišení studiové kvality, pro které se užívá zkráceného označení Hi-Res a zároveň rozšířil nabídku o možnost objednání fyzických nosičů prostřednictvím e-shopu.

Alba Supraphonu mohou zájemci vyhledat i ve většině světově významných digitálních obchodů a streamovacích servisech, jako jsou například iTunes/Apple Music, Spotify, Google Play či Deezer. Fyzické nosiče vydavatelství Supraphon také nabízí přes více než dvě desítky mezinárodních distributorů v USA, UK, Německu, Francii, Japonsku a mnoha dalších zemích.

V prosinci 2015 byl na pražském Jungmannově náměstí otevřen pro prodej fyzických nosičů (CD, LP, DVD) nový kamenný obchod Supraphon Musicpoint, který poskytuje ucelenou nabídku všech významných tuzemských i zahraničních vydavatelů.

Vydavatelství Supraphon a.s. navazuje na nejlepší tradice své vlastní historie. Důležitou položkou jeho ediční činnosti je klasická hudba, která značku Supraphon proslavila doslova na celém světě, o čemž svědčí i významné ceny a uznání posledních let - Gramophone Awards, BBC Music Choice, Grand Prix du Disque de L'Europe de L'Académie du Disque, Prize of Golden Disc of Nippon Columbia, Wiener Flötenuhr - Preis der Mozartgemeinde Wien, Cannes Classical Awards a také nominace na jednu z nejprestižnějších hudebních cen na světě Grammy Awards. Rovněž v oblasti populární hudby a mluveného slova patří Supraphon ke klíčovým českým vydavatelům, kteří v posledních letech získali za některá svá alba tuzemská ocenění Anděl, Vinyla, Harmonie či Audiokniha roku.