Cibula fest plný zábavy, zamyslenia ale aj napätia

Tohtoročný najväčší Česko – slovenský multižánrový a multigeneračný festival Cibula Fest sa skončil. Priniesol okrem dobrej zábavy a pohody, veľa rôznorodej hudby a plno atrakcií pre deti, mládež, ale aj dospelých.

Súčasťou a novinkou festivalu bolo aj občianske združenie Kolobeh života. Jeho štatutárnou zástupkyňou je Jana Pitková a ambasádorkou je vdova po známom hokejistovi Paľovi Demitrovi Mária Demitrová. Na festivale sa prezentovali po prvýkrát. „Toto je pokus, doteraz sme ešte neboli na žiadnom festivale a Cibula je fantastickým prienikom v tom, že učíme ľudí, aby aktívne pracovali so smútkom, aby sa plakalo. Snažíme sa, aby to, čo človek cíti, nepotlačoval v sebe a dal to zo seba von. Cibula je presne to isté. Pomáha telu vyplavovať nečistoty z tela von pomocou sĺz. Máme spoločný slogan „Každá slza má zmysel,“ predstavila združenie Jana Pitková. Ako ďalej spomínala, ich cieľom je poukázať nielen na náročné témy, ktorým sa ľudia vyhýbajú, ale poukázať aj na hodnoty, ktoré strácajú. „Ďalšou dôležitou vecou je, že ich učíme pracovať so stratou. To je najväčší zmysel, pretože celý život strácame. Smrť je iba konečnou stratou. V dôsledku všetci v rámci života stratíme mladosť, zdravie, a potrebujeme sa na tieto dve straty pripraviť,“ povedala zástupkyňa združenia.

No nielen občianske združenie ako novinka stálo za pozornosť. Z hudobnej oblasti to boli dve zahraničné skupiny. Prvou z nich je česká skupina Jelen, ktorá získala tohto roku cenu Anděla ako skupina roku.

Slovenskému publiku sa na festivale predstavila po prvýkrát, zatiaľ čo v Čechám má počas leta viac ako 70 koncertov. „Na Slovenskom festivale sme ešte nekoncertovali len v bratislavskom klube. Publiku sa predstavíme na jeseň, kedy plánujeme turné s kapelou Desmod. Slovensko a slovenskú muziku máme veľmi radi,“ podelil sa s plánmi spevák Jindra Polák. Druhou bola skupina Captain Jack, ktorá bola headlinerom sobotňajšieho večera a rozprúdila návštevníkom krv. „Na Slovensku sme boli asi pred tromi rokmi a to bolo po prvýkrát. Povedali sme si, že musíme prísť znovu. Je tu veľmi krásne. Slovenská republika je prekrásna krajina. Na tomto festivale sme tiež po prvý raz, ale vyzerá to ako veľmi príjemný festival. Vystúpenie bolo to úžasné. Dobrá energia. Všetci sa s vami tak príjemne spoja, povedal,“ nadšený atmosférou Captain Jack.

Zaujímavé vystúpenie okrem skupiny Polemic, ktorej kvôli počasiu z bezpečnostných dôvodov prerušili vystúpenie, zažila aj skupina Chiki Lika Tu- a, ktorej tiež hrozilo, že počasie nabúra program. Nestalo sa tak a skupina odohrala koncert až do konca aj keď s výkyvmi veterných podmienok. „Fúkalo super. Čo sa týka fúkania, je to zaujímavé podujatie, a hlavne keď ste dva metre vo vzduchu. Je to pozitívne, a ešte tomu, keď nad tebou sú zavesené tóny. My si na to potrpíme. Dá sa povedať, že to máme v podmienkach. Nie je to sranda, tie tóny, keď to naberie.., ale zažili sme aj horšie, keď to vyzeralo, že to spadne, “ uzavrel s úsmevom basgitarista Martin Višňovský.