Dům kultury Vsetín nabízí zvýhodněné předplatné na cyklus Komorních koncertů vážné hudby 2017/2018.

S uplynulou sezónou Dům kultury Vsetín po osmileté pauze obnovil a navázal na tradici komorního cyklu koncertů vážné hudby ve Vsetíně. V letošních roce přichází opět s nabídkou špičkových interpretů.

Již v únoru roku 2016 byl ve Vsetíně realizován za velkého zájmu veřejnosti koncert přední české operní sopranistky Evy Dřízgové-Jirušové. Srdečná atmosféra provázela večer nabitý výtečnými výkony operní pěvkyně a klavíristy Michala Bárty. Návštěvnost tohoto recitálu, ohlasy a vyjádřená podpora přítomných nás utvrdily v naší snaze a myšlence cyklus komorních koncertů obnovit.

Tematicky různorodá a atraktivní koncertní vystoupení jsou pořádána v úterky nebo čtvrtky, vždy od 18.30 hodin v Mramorovém sálu Zámku Vsetín, v jejichž úvodu se představují vybraní žáci ZUŠ Vsetín. První koncert sezóny se uskuteční 3. října s koncertním programem Martiny Kociánové (mezzosoprán) a Tria Amadeus.

„Zájemcům o tento žánr nabízíme zvýhodněné předplatné celého cyklu, které činí 450 Kč, a je možné jej zakoupit od 15. srpna až do 2. října 2017 na pokladně kina Vatra. Děti do 10 let mají vstup zdarma, senioři a žáci ZUŠ zaplatí za jednotlivé koncerty poloviční vstupné (90 Kč),“ upřesnila Klára Blažková z domu kultury.

Nenechte si ujít bravurní výkony předních českých umělců, jakými Jiří Vodička (housle), Martin Kasík (klavír), Jan Ostrý (příčná flétna), Martina Kociánová (mezzosoprán), Silvie Ježková (klavír) i Trio Amadeus bezesporu jsou.