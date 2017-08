Dyzajn market prázdniny: Dyzajn srdcem, tělem i duší

Dyzajn market tvoří tři jasné neoddělitelné složky: dyzajnéři, návštěvníci a tým, který akci připravuje. Jedno bez druhého by nemohlo být, a tak se tento víkend 5. a 6. srpna, letos již potřetí, potkáme na náměstí Václava Havla v Praze na prázdninové edici. A co bude tentokrát jinak? Protože se o prázdninách v Národním divadle nehraje, nemůže se tedy stát, že by zvuky z ulice rušily probíhající divadelní představení. To umožňuje dopřát návštěvníkům Dyzajn marketu více muziky, a tak během soboty a neděle zahrají The Brownies, Circus Problem, Štěpán Klouček s Brigitou Cmuntovou a kapela Davida Krause. Mezičasy vyplní pohodové sety FANCY HOBO DJ’s.





Srdce Dyzajnu

Jádrem, středem, zdrojem a hlavně srdcem akce jsou dyzajnéři, tvůrci, autoři, umělci, návrháři, všichni ti neskutečně kreativní lidé, kterých na Dyzajn marketu potkáte téměř 200 naráz. Třeba trochu blázniví, trochu rozlítaní, trochu “mimo”, ale tvořící celým svým srdcem. Tentokrát se můžete těšit na česko‑slovenskou sestavu, protože za celou historii Dyzajn marketu nebylo nikdy účastno tolik slovenských tvůrců najednou. Jsou jiní? Jaké mají nápady? Svou tvorbu představí třeba betonbasic, luloface, TVOJa kozmetika, bagbet, umelohmotne nebo metaformi. Novinky ale přivezou i slovenské dyzajnmarketí stálice, jako jsou Magaela, PART nebo ADELL. Ani čeští dyzajnéři nezůstanou pozadu a předvedou své letní novinky a možná už i pár podzimních.

Tělo Dyzajnu

Tělem akce jsou návštěvníci, obdivovatelé dyzajnu i designu, originální i recyklované módy, minimalistických nebo extravagatních šperků, poutavých doplňků, barevných hraček i ztřeštěných originalit, které jinde nenajdou. Aby tělo mělo vždy dost síly, jsou nezbytnou součástí Dyzajn marketu i vždy perfektně vybrané stánky s jídlem a pitím, mezi nimiž bude tentokrát také spousta nováčků. Herbert sirupy a WAFF ultimate sweetness přijedou vařit a dělat drinky až ze Slovenska. Poprvé ochutnáme i raw dortíky a pochoutky bez cukru i mouky od Mami, dáš dobrotu? A pokud nám chybí moře, jako kouzlem se u něj ocitneme na vlně chutí španělské paelly od La Boucherie M. Klasici si přijdou na své díky oblíbeným burgerům od kluků z Frank’s či s kávou od baristů z ILoveEspresso a s koláčem od Upekla. Poprvé bude na Dyzajn marketu i Parlor Café se svými originálními Parlorkami plněnými zmrzlinou od Crème de la Crème, která nebude chybět ani do kornoutu. Vinohradské pivo a jiné dobroty přiveze AVU klub. Českou klasiku streetfoodovým stylem představí MaKárna. A vítaná je i asijská kuchyně, tentokrát připravená pod taktovkou TamarindTree.





Duše Dyzajnu

“To, že se čas od času někdo v týmu vymění, přináší stále novou krev a nové nápady. A tak se pořád děje něco nového a neusínáme na vavřínech.” Říká Marek Volf, produkční akce, který se na přípravách každého Dyzajn marketu podílí již několik let. Realizační tým akce potkáte na náměstí Václava Havla vždy v plné sestavě a není možné si nevšimnout, jak perfektně tento složitý hodinový strojek funguje, i když je vystaven nečekaným povětrnostním podmínkám či jiným nahodilým událostem.

Novinka: dyzajnové tetovačky

A protože každé srdce potřebuje tělo, kde by mohlo bít, přijďte jím být i vy a staňte se součástí prázdninového Dyzajn marketu. Ukažte svému okolí, že máte dyzajn rádi a stavte se pro nové dočasné tetování, které pro vás Dyzajn market vytvořil společně s kreslířkou Bárou z Nikolajky a slovenskými designéry Kresky. K mání budou v design shopu Dyzajnoff den před Dyzajn marketem za zvýhodněnou cenu a samozřejmě i na akci samotné ve stánku hned za pódiem. Nezapomeňte své nové tetování vyfotit a fotky označit hashtagem #zijudyzajn a #dyzajnKERKA.

Chcete‑li se dozvědět více o účastnících či kapelách, které uslyšíte, připojte se k facebookové události.