Kája Pavlíček slavil půlkulatiny

Stylista a návrhář Kája Pavlíček měl narozeninovou párty plnou celebrit. Hosté navíc pomohli Klokánku.



Nejenom se skvěle pobavit, ale ještě pomoci. Tak vypadala velká narozeninová párty stylisty a návrháře KÁJI PAVLÍČKA. Své pětačtyřicátiny se rozhodl oslavit ve velkém stylu. A akce to byla velkolepá. Do vinohradského klubu Trésor přišla celá řada celebrit. Ke všemu ještě hosté přinášeli kromě dárků pro oslavence, i dárky pro Klokánek Fondu ohrožených dětí. Celým večerem provázel René Kekely.

Kája Pavlíček, který patří k největším profesionálům, nejsympatičtějším a nejusměvavějším ve svém oboru u nás, s Klokánky úzce spolupracuje.



„KDYŽ JSME ASI PŘED MĚSÍCEM ŘEŠILI, CO VYMYSLET, ABYCHOM TAKY POMOHLI DOBRÉ VĚCI, NAPADLO NÁS S MÝM MANAŽEREM, ŽE PRÁVĚ DĚTI Z KLOKÁNKU TO NEJLÉPE OCENÍ. SPOJIL JSEM SE S KAMARÁDKOU, MÍSTOPŘEDSEDKYNÍ FONDU HANKOU KUPKOVOU A TA BYLA NAŠÍM ZÁMĚREM VELMI POTĚŠENA. ŘEKLA, ŽE POKUD MŮŽE POPROSIT, PAK BY UVÍTALI ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO DĚTI,” prozradil Kája Pavlíček, kterému se na oslavě ve vinohradském klubu Trésor sešlo okolo 160 lidí.



Kromě toho ještě muzeum Grévin věnovalo dětem z Klokánků vstup do muzea a pozvánku na podzimní odhalení další světové slavné osobnosti. „MÁME Z TOHO VELIKOU RADOST A NENÍ ZCELA BĚŽNÉ, ABY V RÁMCI TAKOVÝCH AKCÍ, JAKO JSOU NAROZENINY, NA NÁS NĚKDO TAKHLE SKVĚLE PAMATOVAL,” dodala Hanka Kupková.

Kájovi Pavlíčkovi zazpívali třeba HEIDI JANKŮ, PETRA ČERNOCKÁ, MARTHA ELEFTERIADU, JAREK ŠIMEK, LEONA GYÖNGYÖSI, YANNA, KLÁRA KOLOMAZNÍKOVÁ, PETRA SLANINOVÁ, KAMILA HÜBSCH, ONDŘEJ PROVAZNÍK a další. Mezi dalšími hosty nechyběla P_etra Hapková, Jan Přeučil a Eva Hrušková, Zdeněk Barták, Jan Kuželka, Jiří Werich Petrášek, nebo Eva Čížkovská.

„MÁM Z TOHO OBROVKOU RADOST A OPRAVDU VŠEM MOC DĚKUJI. POTĚŠILO MNE, ŽE PŘIŠLO TOLIK LIDÍ A TAKY TO, ŽE PŘISPĚLI NA DOBROU VĚC - KLOKÁNKŮM,” usmíval se Kája Pavlíček, který měl na akci i s vou velikou rodinu.



„VELIKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM, KDO SE NA AKCI A PŘÍPRAVÁCH PODÍLELI. MOC SI TOHO VÁŽÍM, PROTOŽE VÍM, KOLIK JE TO PRÁCE, ČASU, ALE ZKRÁTKA BYLO TO NAKONEC TAK ÚŽASNÉ, ŽE JSEM TO ANI NEČEKAL. A MYSLÍM, ŽE ASI NIKDO…,” podotkl oslavenec.

Kromě vína s vlastní etiketou od MARTINA NOVÁKA, květiny od předního českého floristy Pavla Hrušky, dostal Kája Pavlíček perníkový dort, perník z vlastním portrétem, desítky různých dárků. Ale také speciální módní přehlídku pánského spodního prádla. Tu šli třeba zpěvák JAREK ŠIMEK, nebo stále úřadující MUŽ ROKU JOSEF KŮRKA a další oslavencovi přátelé.

Skvělý raut, výborné víno a další dobroty měli hosté k dispozici po celý večer i po půlnoci. Všichni byli ale nadšení, že oslava byla na úrovni, přitom mnozí zpěváci je doslova roztančili na parketu a mnozí, kteří “takzvaně přišli jen na chviličku”, se nakonec zdrželi až do půlnoci...



„TAK ZASE ZA PĚT LET? BUDU SE TĚŠIT,” dodal s úsměvem oslavenec Kája Pavlíček…





FOTO: J. Hauer a CZP Foto