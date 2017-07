Ostravské dny odhalí Radikální minulost

K vrcholům letošního festivalu Ostravské dny patří koncert na scéně Divadla Antonína Dvořáka s výstižným pojmenováním Radikální minulost – ve středu 30. srpna. Mezinárodní symfonický orchestr mladých ONO / Ostrava New Orchestra (novinka festivalu!) a Ostravská banda pod vedením dirigentů Petra Kotíka (Ostrava/New York) a Bruna Ferrandise (Paříž/Alžír) provedou posluchače skladbami autorů, kteří v průběhu poslední stovky let patřili mezi průkopníky a často předznamenávali hudební vývoj. Koncert v přímém přenosu vysílá Český rozhlas Vltava (20:00-22:00).

„Tvůrčí umělec není v předstihu své generace, je ale první ze svých současníků, který si je vědom reality, ve které se jeho generace nachází.“ Gertrude Stein, 1938.

V úvodu zazní Marginal Intersection, první orchestrální skladba Mortona Feldmana, jednoho z nejsvéráznějších autorů 20. století. „Každé ráno vstanu a dělám revoluci – sám proti sobě,“ řekl Feldman v jednom z rozhovorů. Marginal Intersection (1951) je z doby, kdy se potkali s Johnem Cagem. Kompozice je plná náhodných procesů, něčeho, co Feldman později naprosto opustil. V protiváze k „náhodě“ zazní Metamorfózy, studie pro 23 strunných nástrojů, kterou napsal Richard Strauss a uzavřel jí jednu velkou kapitolu hudebních dějin. Ve skladbě je slyšet obrovská deziluze, bolest válkou zničeného světa i rozčarování jeho představ o německém národu. Nejstarší skladbou večera je křehký Central Park in the Dark Charlese Ivese z roku 1906, uslyšíme zvuky horké letní noci v newyorském Central Parku ještě před tím, než si zvukový prostor pro sebe bezohledně uzurpovaly spalovací motory, rozhlas, televize a další technická a sociální média.

Další část programu přenese posluchače do Prahy, kde se velmi dobře znali Jan Rychlík, Petr Kotík a Rudolf Komorous. Spoluzaložili legendární soubor Musica Viva Pragensis, pro který Rychlík napsal také svůj Africký cyklus (1961). V průběhu večera zazní jeho dvě části a s vděkem vzpomeneme na jednu z nejinspirativnějších osobností české hudby druhé poloviny 20. století. Komorousova Olympia (1964) pro svou zdánlivou jednoduchost vedla dobovou kritiku k chápání kompozice jako zdařilého hudebního žertu a bohužel nikoliv jako mimořádnou předzvěst budoucího evropského redukcionalismu či amerického minimalismu. Hudba pro tři in memoriam Jan Rychlík od Petra Kotíka vyvolala na Varšavské jeseni v roce 1964 skandál a vedoucí oficiální československé delegace Ctirad Kohoutek hudebníky po koncertě slovně i fyzicky napadl. Two Pages (Dvě stránky) Philipa Glasse z roku 1968 jsou jednou z jeho nejlepších raných prací a zřetelně reprezentují Glassův počáteční a tolik převratný minimalismus. Na závěr koncertu Radikální minulost usedne za klavír legendární newyorský klavírista Joseph Kubera, aby spolu s orchestrem přednesl Koncert pro klavír a orchestr Johna Cageho z roku 1958, dílo které obsahuje 63 stran a 84 typů kompozice, přehrávaných náhodně, v celcích i po částech a v různých formách.

Bienále nové a experimentální hudby Ostravské dny patří mezi unikátní akce v celosvětovém měřítku s bohatou mezinárodní účastí na straně účinkujících i návštěvníků. Festival, který pořádá Ostravské centrum nové hudby v čele s hudebním skladatelem a neúnavným propagátorem moderní hudby Petrem Kotíkem, se letos koná po deváté. Festival nabízí orchestrální kompozice i současnou operu, zvukové instalace i maraton elektronické hudby, virtuózní sóla a experimentální performance za účasti renomovaných skladatelů a zahraničních hostů, v industriálních prostorách, klubech i kostelích. Součástí Ostravských dní je také vzdělávací Institut, který je mezinárodním pracovním prostředím pro skladatele a interprety pod vedením umělců z celého světa.

„Za 16 let intenzivní práce se nám podařilo zanést Ostravu na mapu významných metropolí soudobé hudby. Dochází zde k unikátním setkáním napříč generacemi hudebníků, skladatelů i publika. Na tři týdny měníme ,nenormální'´hudební situaci, což je ta, která nás dnes obklopuje, na prostředí ,normální', a to je to, které se primárně zaměřuje na tvorbu své doby,“ dodává Petr Kotík.



Ostravské dny 2017

Čtvrtek, 24. 8. 2017

OPEN SPACE

18:00 - 20:00 Provoz Hlubina

Členové Ostravské bandy

Jan Kulka, analogová projekce (Praha)

Ian Mikyska, Miles Walter, elektronika (Praha)

Christian Ferlaino: Into the pipe (2016)

Miles Walter: just recall (2017)

Adrian Demoč: Kvarteto (2015, rev. 2016)

Timothy Page: Hypha (2016

Jacek Sotomski: Accordion GO (2016) /

Ian Mikyska: passing; moving; still; passing. 17 still-lives (2017)

REQUIEM PRO VIOLU

21:30 Kostel sv. Václava

Nikolaus Schlierf, viola (Berlín)

Boris Guckelsberger: Requiem (2001)



Pátek, 25. 8. 2017

CAGE CHESS SHOW

17:00 Provoz Hlubina

Opening Performance Orchestra, koncept a elektronika (Praha)

Reinhold Friedl, klavír (Berlín)

Chess Show (Homage to John Cage) (2016

STRING NOISE

18:30 Provoz Hlubina

String Noise, houslové duo (New York)

Michal Rataj, elektronika (Praha)

Michal Rataj: Glassy Fragile (2017)

Georg Friedrich Haas: Fuga (2009) / česká premiéra

Petr Cígler: Nothing is Free (2017) / světová premiéra

Alex Mincek: Way (2017) / světová premiéra

Petr Bakla: September (2013) / česká premiéra

Michal Rataj: The Long Sentence II (2017) / světová premiéra



KUBERA RECITAL

20:00 Provoz Hlubina

Joseph Kubera, Klavír (New York)

Conrad Harris, housle (New York)

Christian Wolff: For Piano (1951)

Muhal Richard Abrams: Then, Now and Forever (2016)

Michael Byron: Book of Horizons (2009)

David Mahler: Frank Sinatra in Buffalo (1988)

David Mahler: Beloved (2011)

Lejaren Hiller: Sonata No. 3 for Violin and Piano (1970)

HERE BE SIRENS

22:00 Provoz Hlubina

Aneta Bendová, soprán, klavír

Eva Marie Gieslová, soprán, klavír

Dominika Doniga, soprán

Kate Soper: Here Be Sirens (2014) / česká premiéra

Opera / hudební divadlo

Sobota, 26. 8. 2017

MINIMARATON ELEKTRONICKÉ HUDBY

17:30 - 20:00 Galerie výtvarného umění v Ostravě

ve spolupráci s organizací Bludný kámen a Galerií výtvarného umění města Ostravy

Praha Improvisers Orchestra (Praha)

Krakow Improvisers Orchestra (Krakow)

LOVE SONG

20:30 Galerie výtvarného umění v Ostravě

String Noise, houslové duo (New York)

Alvin Lucier: Love Song (2016)

WALSHE IN OSTRAVA

21:00 Galerie výtvarného umění v Ostravě

An Gléacht (2015)

Jennifer Walshe & přátelé

Zusammen I (2015)

Jennifer Walshe & OD Improvisation Ensemble a Thomas Buckner



Neděle, 27.8. 2017

ONO FIRST TIME

19:00 Triple Hall Karolina

Hana Kotková, housle (Lugano)

Holger Falk, baryton (Berlin)

Tamás Schlanger, perkuse (Budapest)

Eirik Raude, perkuse (Spikkestad)

Keiko Shichijo, klavír (Amsterdam)

Juho Laitinen, violoncello (Turku)

ONO - Ostrava New Orchestra

Rolf Gupta, Bruno Ferrandis, Petr Kotík, dirigenti

Rolf Gupta: IKAROS (2016-17) / světová premiéra

Shunyin Wang: Endorphin (2015)

Devin Maxwell: Six Short Places (2012)

Iannis Xenakis: AÏS (1980)

Phill Niblock: Celllo #9.7. (2014-2016) / světová premiéra

Idin Samimi Mofakham: Holography (2015)

Salvatore Sciarrino: Giorno velato presso il lago nero (2013)

Pondělí, 28. 8. 2017

THE WORLD OF OB

18:00 - 22:30 Triple Hall Karolina

Kate Soper, soprán (New York)

Thomas Buckner, zpěv (New York)

Daniel Costello, lesní roh (Dessau)

Daan Vandewalle, klavír (Gent)

Ostravská banda

Petr Kotík, Joseph Trafton, Bruno Ferrandis, Carl Bettendorf, dirigenti

George Lewis, trombon (New York)

Roscoe Mitchell, saxofon (Oakland, CA)

Ben Richter: Orrorin Keen (2017)

Roscoe Mitchell: Distant Radio Transmission (2014) / česká premiéra

Christian Wolff: 5 Songs (2016-17) / česká premiéra

George Lewis: Anthem (2011)

Marc Sabat: Lying in the Grass, River and Clouds (2012)

Matouš Hejl: anamnesis (2016)

Petr Bakla: Summer Work (2016) / světová premiéra

Richard Ayres: No. 36 NONcerto for Horn (2002) / česká premiéra

AACM Trio: Improvisation / 25 min

Úterý, 29. 8. 2017

HLASY VE SV. VÁCLAVU

18:00 Kostel sv. Václava

Ostravská banda

String Noise (New York)

Jeffrey Gavett, baryton (New York)

Dominika Doniga, soprá (New York)

Canticum Ostrava, Jurij Galatenko, sbormistr (Ostrava/Kijev)

Joseph Trafton, Petr Kotík, Carl Bettendorf, dirigenti

Rita Ueda: in the sound of a clock (2012)

Dave Riedstra: ] [ (2016)

George Lewis: Last Words (2013) / česká premiéra

with text by Charles Bernstein

Liisa Hirsch: Wings (2016)

György Ligeti: 10 Pieces for Wind Quintet (1968)

Petr Kotík: Overture (2014)

Martyna Kosecka: Kochawaya (2014)

Pavel Zemek Novák: Kvartet - Unisono č. 2 (2006-08)

Památce Jana Zajíce

Galina Ustwolskaja: Composition No. 1 (1971) / česká premiéra

"Dona nobis pacem"

COOLTOUR

21:00 Cooltour

Juho Laitinen, violoncello (Turku)

Daniel Havel, flétna (Praha) /

František Výrostko, kontrabas (Martin)

Irvin Venyš, klarinet (Praha)

Chris Nappi, perkuse (New York)

Kimmo Hakola: Capriole (1991)

Toru Takemitsu: Voice (1971)

Kaija Saariaho: Folia (1995)

Elliott Sharp: Pliniae (2016)

Cory Bracken: Beyond Ignorance (2016)

STŘEDA, 30. 8. 2017

MOMENTA NEW YORK

17:00 Trojhalí Karolina

Momenta Quartet (New York)

Joseph Kubera, Klavír (New York)

Julián Carrillo: Meditación from Dos Bosquejos (1927)

Petr Kotík: String Quartet No. 2 "Torso" (2011-13)

Petr Bakla: Major Thirds (2017)

Alex Mincek: String Quartet No. 3 (2010)

Pawel Malinowski: I <3 Franz. (2016) / 7 min

Rebecca Bruton: Evening Cream (2015) / 6 min

Bálint Laczkó: Rhapsodie (2016) / 10 min

RADIKÁLNÍ MINULOST

20:00 Divadlo Antonína Dvořáka

ONO - Ostrava New Orchestra

Ostravská banda

Christopher Butterfield, Performer (Victoria, BC)

Owen Underhill, Performer (Victoria, BC)

Joseph Kubera, klavír (New York)

Bruno Ferrandis, Petr Kotík, dirigenti

Morton Feldman: Marginal Intersection (1951)

Richard Strauss: Metamorphosen (1945)

Charles Ives: Central Park in the Dark (1906)

Rudolf Komorous: Olympia (1964)

Petr Kotík: Hudba pro 3 (1964)

Jan Rychlík: Africký cyklus - 2 věty (1961)

Philip Glass: Two Pages (1968)

John Cage: Concert for Piano and Orchestra (1958)

ČTVRTEK, 31. 8. 2017

ODKAZ RUDOLFA KOMOROUSE Kanadské západní pobřeží

17:30 Provoz Hlubina

Ostravská banda

Momenta Quartet (New York)

Andrej Gál, violoncello (Bratislava)

Owen Underhill, dirigent (Victoria, B.C.)

Martin Arnold: Contact; Vault (1997)

Linda Catlin Smith: Morning Glory (2007)

Owen Underhill: Cello Concerto (2016)

Christopher Butterfield: Pastorale (2013)

Rudolf Komorous: Lurid Bride (2000)

LOADBANG

20:00 Provoz Hlubina

Loadbang (New York)

Taylor Brook: Ouaricon Songs Vol. 2 (2014)

Scott Wollschleger: What is the Word (2014)

Reiko Füting: Land of Silence (2012)

Scott Worthington: Infinitive (2014)

Joan Arnau Pàmies: per ser plagat de ta dolça ferida (2013-14)

Alex Mincek: Number May Be Defined (2014)

THE PEOPLE UNITED

22:00 Provoz Hlubina

Daan Vandewalle, klavír (Gent)

Frederic Rzewski: The People United Will Never be Defeated (1975)



PÁTEK, 1. 9. 2017

NEUE VOCALSOLISTEN

18:00 Kostel sv. Václava

Neue Vocalsolisten (Stuttgart)

Salvatore Sciarrino: 12 Madrigali (2007)

Enno Poppe: Glas (2016)

Friedrich Cerha: Zwei Szenen (2010-11)

Karlheinz Stockhausen: MENSCHEN HÖRT (1997)

Konstantin Heuer: zebaoth (2017)

MAKE NO NOISE

21:00 Trojhalí Karolina

Miroslav Srnka: Make no Noise (2011)

libretto: Tom Holloway na základě filmu The Secret Life of Words od Isabel Coixet

ve spolupráci s Bregenzer Festspiele

Joseph Trafton, dirigent (Mannheim)

Johannes Erath, režie (Frankfurt)

Katrin Connan, kostýmy, scéna (Berlín)

Markus Holdermann, světla (Bregenz)

Norbert Ommer, zvuk (Kolín n. R.)

Measha Brueggergosman, soprán (Fredericton, CA)

Holger Falk, baryton (Berlín)

Katalin Károlyi, mezzo-soprán (Budapešť)

Taylan Reinhard, tenor (Graz)

Maciej Idziorek, baryton (Vídeň)

Ostravská banda



SOBOTA, 2. 9. 2017

POSLEDNÍ VÝZVA

15:00 Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Ostravská banda

Ostrava New Orchestra

Carl Bettendorf, dirigenti

Nirmali Fenn: A High wire Act (2016)

Tiange Zhou: Death of A White Camellia and The Wasted Time (2017)

Monika Szpyrka: bug report (2015)

Matt Simon: for piano trio (2015-2016)

Marek Keprt: Když vážkobdění vychmyřuje svit - II (2016)

Sam Yulsman: a line off the convaplex (2017)

Jakub Rataj: Second Breath (2016)

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

19:00 Trojhalí Karolina

ONO - Ostrava New Orchestra (mezinárodní)

Ostravská banda

Victor Hanna, perkuse

Rolf Gupta, Bruno Ferrandis, Petr Kotík, dirigenti

Bernhard Lang: Monadologie XIX (2012) / světová premiéra

James Falzone: Zipf's Law IV (2017)

Austin Hin Yan Leung: Serenity (2016)

Daniel Lo: YouHuang (II) (2017)

Eli Greenhoe: ...And Grackles Gone (2016)

Ravi Kittappa: narratio (2017)

Olga Neuwirth: Trurliade - Zone Zero (2015-16)

Edgard Varèse: Ionisation (1929-31)