Noc literatury v Bílovci

Ve středu 10. května proběhl jedenáctý ročník celostátní akce s názvem Noc literatury, která si klade za cíl seznámit veřejnost se současnou světovou literaturou. Zapojilo se do ní nejen mnoho knihoven a muzeí po celé České republice, ale Noc literatury prožívali také naši krajané v zahraničí.



Já jsem měla možnost se zúčastnit Noci literatury v Bílovci a jsem za tento krásný zážitek opravdu vděčná. Bílovecká knihovna, která se do akce letos zapojila podruhé, se snažila posluchače zaujmout nejen výběrem knih, ze kterých se předčítalo, nejen tím, že se do čtení zapojili herci bíloveckého hereckého spolku Odřivous, jejichž projev nesl punc profesionality, ale především také výběrem míst, na kterých předčítání probíhalo. Většinou se totiž jednalo o prostory, do kterých se lidé běžně nedostanou.



Zahájení proběhlo v nových výtvarných ateliérech Základní umělecké školy v Bílovci. Paní Libuše Břenková předčítala ukázku z knihy Pole je tento svět od nizozemské autorky Dole de Jong. Jedná se o román z období druhé světové války, který popisuje situaci evropských uprchlíků v severoafrickém přístavu Tanger. Zvlášť důkladně nastínila postavení dětí. I z tak krátkého úryvku mi bylo jasné, že kniha rozhodně stojí za přečtení.



Po dočtení ukázky jsme se všichni hromadně přemístili ke služebně Sboru dobrovolných hasičů, kteří letos slaví 150 let od svého vzniku. V místnosti plné pohárů a jiných ocenění se předčítání ujala paní Marta Prokopová. Prostřednictvím krátké ukázky z knihy Dřevo od Fridy Nillson, která je úspěšnou švédskou autorkou dětských knih, jsme se přenesli do světa pirátů.



Dalším místem byl M-klub, který díky podzemním prostorám s původními kamennými oblouky jen podtrhnul netradiční atmosféru při čtení ukázky z knihy Ukulele jam od Alena Meškoviće. Příběh je vyprávěn očima dospívajícího chlapce. On i jeho rodiče jsou bosenští muslimové, kteří v roce 1992 dorazí do jednoho uprchlického tábora v Chorvatsku. Knihu nám svým hlasem zprostředkoval Miroslav Dosoudil.



Nakonec nás čekalo přivítání na zámku v Bílovci. Usazeni na zámeckých židlích jsme se zaposlouchali do ukázky z knihy A co to má co dělat se mnou?, kterou předčítal pan Stanislav Slavík. Autor Sacha Batthyany vystudoval sociologii v Curychu a Madridu. Ve Švýcarsku vyučuje žurnalistiku a současně působí jako zahraniční zpravodaj ve Washingtonu. Jeho působení je opravdu světové. Je potomkem maďarského šlechtického rodu, a když zjistil, že jeho prateta byla zapletena do nacistického zločinu, byl to velmi silný podnět k napsání této knihy. Přiznám se, že už jsem si ji v knihovně stihla vypůjčit a těším se, až se do ní začtu.



Závěrem bych chtěla bíloveckou knihovnu pochválit nejen za přípravu Noci literatury, ale také za mnoho dalších akcí, které pro čtenáře připravují. Máj je tradičně považován za měsíc lásky. Pokud máte chuť dít si rande naslepo, můžete tak učinit právě v bílovecké knihovně. Do konce května totiž probíhá akce Rande naslepo s knihou. Na pultu jsou k dispozici knihy, které jsou zabaleny do neprůhledného balicího papíru. Na sobě mají jen nalepený štítek s žánrem a procentuálním hodnocením knihy, které je převzato z Databáze knih. Já jsem si takové rande taky dopřála, a musím říci, že jsem byla opravdu spokojená.

Už teď se těším na další kulturní akce.



Mgr. Zuzana Pospíšilová, spisovatelka, Bílovec