Žánrové ceny Anděl budou vyhlášeny 17. května. Nominace jsou známé

I když byly žánrové Ceny Anděl 2016 již oficiálně zrušeny, podařilo se v SAI ve spolupráci s Intergramem, Platformou českých nezávislých vydavatelů, IFPI a OSA v hodině dvanácté zajistit financování a produkci pro předávání cen.

Svaz autorů a interpretů oslovil Platformu nezávislých českých vydavatelů a vznesl návrh, aby se všichni zainteresovaní spojili a žánrové ceny mohly pokračovat. To se stalo, a tak SAI ve spolupráci s garanty žánrových kategorií připravují předání cen v podobném rozsahu jako v minulých ročnících.

Žánrové Ceny Anděl budou předány 17. května ve 20:30 hodin v Lucerna Music Baru v Praze.

Oceněni budou hudebníci v deseti kategoriích. Jména nominovaných po prvním kole hlasování hudebních odborníků v jednotlivých kategoriích jsou již známá a jsou uvedena níže. Předávání cen bude moderovat zpěvák a hudebník Honza Křížek. Jména hudebních hostů budou zveřejněna za několik dnů.



Ekonomické zajištění pro realizaci celé akce vzal na svá bedra především Intergram. OSA se spolupodílí na realizaci videoprodukce. Internetový online přenos zajistí T-Service.



Žánrové ceny Anděl 2016 - nominace

Alternativní hudba

Beata Hlavenková - Scintilla

Martin Evžen Kyšperský - Vlakem

Jarda Svoboda - Solo

Elektronická hudba

dné - These Semi Feelings, They Are Everywhere

Himalayan Dalai Lama - Lama

Midi Lidi - Give Masterpiece a Chance

Folk & Country

Jablkoň - Vykolejená

Řepka Jan - Rozjímání o sendviči

Trchová Martina & Trio - Holobyt



Hard & Heavy

Demimonde - Cygnus Oddyssey

Master's Hammer - Formulae

Necrocock - Houbařské album

Hip-hop

Prago Union - Smrt žije

Pio Squad - Stromy v bouři

MC Gey - Rλp-Life



Jazz & Blues

David Dorůžka – Autumn Tales

Vertigo – Nononononininini

Vilém Spilka Quartet – Podvod

Punk & Hard core

Kovadlina - Životy těch druhých

Resurgo - V zajetí myšlenek

Ucházím - Fragmenty vášní

Rock & Pop

Lenny - Hearts

Něžná noc (Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl) – Neměj strach

Vltava - Čaroděj

Ska & Reggae

The Chancers - Trigger Warning

Nevereš - Zpátky na strop

Pub Animals - Fatherland

Michal Šeps - On přijde

World music

Jitka Šuranská Trio – Divé husy

Jiří Slavík – Mateřština

Ridina Ahmedová & Petr Tichý – HLASkontraBAS



www.sai.cz

www.hrajucesky.cz

www.hudebniburza.cz