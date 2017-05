Na Sněžku pro Pavlínku už za měsíc! Zahraje Kotvald

Jubilejní, pátý ročník charitativního výstupu na Sněžku se blíží. Přesně za měsíc, v sobotu 27. května pořádá Nadační fond KlaPeto akci Na Sněžku pro Pavlínku. Jako každý rok i letos podstatnou část sbírky pro Pavlínku a další handicapované děti tvoří prodej benefičních triček, která jsou už nyní k dostání na e-shopu NF KlaPeto.



Člověk denně ujde deset tisíc kroků. Dvouletá Pavlínka Josieková z Karviné, ale zatím neujde ani jeden. V sedmi měsících prodělala meningokovou sepsi s meningokokem typu C. „Začalo to zvýšenou teplotou a během 24 hodin byla Pavlínka v umělém spánku. Lékaři ji nedávali šanci ani do druhého dne,“ vzpomíná maminka Pavlínky Veronika. Rodiče si s Pavlínkou prožili tři měsíce hrůzy, tak dlouho byla hospitalizovaná.



„Vůbec jsme si nepřipouštěli jinou možnost, než že to zvládne a přežije. Přijít o ni vůbec nepřicházelo v úvahu,“ doplňuje. Pavlínka skutečně svůj boj nevzdala, ale nemoc si vybrala krutou daň. Holčička přišla o pravou nožičku nad kolenem a nemoc postihla také mozek a zrak. I když Pavlínce táhne na třetí rok, je na mentální úrovni maximálně osmiměsíčního dítěte. Rodiče s ní ale pravidelně cvičí, má už i vlastní protézku. „Pavlínka se otočí, dokáže se plazit a sedne si. Věříme, že začne i chodit,“ říká tatínek Petr.

Pavlínka se stala letošní tváří velké charitativní akce Nadačního fondu KlaPeto. Již po páté se poslední květnovou sobotu 27. 5. vydají stovky lidí na nejvyšší českou horu, aby podpořili Pavlínku a další handicapované děti. „Každý rok vyrábíme speciální benefiční trička s originálním logem akce. Letos jsme vybrali žlutou barvu. Koupí trika za 200 korun lidé přispějí nejen Pavlínce. Výtěžek na transparentním účtu jde do poslední koruny na těžce zdravotně postižené děti,“ říká zakladatel projektu - handicapovaný atlet Jaroslav Petrouš. „Ten, kdo na sobě bude mít v den výstupu na Sněžku tričko, bude mít navíc cestu lanovkou tam i zpět zdarma,“ doplňuje spoluzakladatelka nadačního fondu Kateřina Klasnová. „Loni se podařilo beneficí získat 864 tisíc korun a přispět celkem 15 dětem na speciální rehabilitační pobyty a kompenzační pomůcky, které nehradí pojišťovny. Letos věříme, že se nám podaří získat milion,“ doplňuje Petrouš s Klasnovou.



Akce je jako tradičně spojená s dětským dnem v Peci pod Sněžkou. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program. Od 13.30 zahraje kapela Koneckonců, od 15.00 vystoupí Petr Kotvald s kapelou Trik a taneční skupinou Dance Company. Na děti čeká malování na obličej, balónková dílna, skákací hrad, trampolíny, bobová dráha, monkey park a další. Začíná se už od 8.30 na centrálním parkovišti v Peci pod Sněžkou, hromadný výstup začíná v 9.00 a bránu na Sněžku otevře Krakonoš v 10.00 u kapličky v Obřím dole, slavnostní ukončení s překvapením je v 16.00.



Více informací na www.klapeto.eu

FB události: https://www.facebook.com/events/1902719293309840/