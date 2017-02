Slyšet dyzajn kvést

Zima je co do rozpětí svých pár prostších, zadumaných barev už pomalu pryč. S onou pověstnou bílou, která patří sněhu, se loučíme v očekávání jarní erupce nového života, který naopak barvami hýří natolik, že se jednomu vůbec těžko vyjmenovávají. Březen je měsíc, který vždy překvapí. Je v něm ještě občas něco z doznívající bílé zimy a zároveň už člověka lechtá směrem k jaru. Stejně tak i na prvním letošním Dyzajn marketu bude návštěvník procházet mezi spoustou bílých stanů, které však ukrývají dyzajnové poklady všech barev, tvarů i druhů. A ne jiný zážitek bude mít i z doprovodného programu. Ten si bude po celý víkend 18. a 19. 3. vyžadovat nemalou pozornost, a to nejen proto, že všichni účinkující budou na Dyzajn marketu úplně poprvé. Náměstí Václava Havla bude již tradičně plné dyzajnu, workshopů, hudby, divadla i literatury.

Workshopy

Po celou dobu konání akce poběží workshopy Pipasik a NaFilM na náměstí Václava Havla, KultiVAR pak v provozní budově Národního divadla. V dílně Pipasika čeká na děti plánování prvního jarního výletu, poznávání ptáčků, kteří se celou zimu slétali ke krmítku nebo příležitost vytvořit si svoje vlastní pexeso a velikonoční přání. Workshop Filmového muzea NaFilM umožní vrátit se pomocí virtuální reality o sto let zpátky do tajuplného světa prvních filmových projekcí. “Nechte se unést možnostmi současné technologie a zjistěte, kam až překvapivě sahají její počátky. Zároveň si u nás můžete zkusit různé animační i předanimační techniky, a když vás to chytne, nasměrujeme vás až do filmového muzea NaFilM na Národní třídě v Paláci Chicago, odkud si můžete dokonce odnést svůj vlastní animovaný film. Dokážeme vám, že film v muzeu může být pro všechny!” popisuje Terezie Křížkovská, jedna ze zakladatelek NaFilMu. Bude možné tvořit i uvnitř budovy. Placené workshopy zde připraví KultiVAR, nově vzniklý liberecký projekt, který nejednomu člověku učaroval. Tvoření s KultiVARem je vhodné především pro dospělé nebo větší děti, kteří si budou moci vyrobit vlastní kokedamu - rostlinu, která nepotřebuje květináč, ideální pro přivítání jara. A pro další zájemce bude připravena lektorka i materiál k tvorbě luxusních filcových papučí. “Ty jistě nebudete chtít dát z nohy a třeba se v nich i projdete po náměstí Václava Havla nebo po budově objevovat, co čeští, slovenští i zahraniční dyzajnéři nového vytvořili.” přibližuje akci Olga Velíšková, koordinátorka Dyzajn marketu.

Sobota 18. 3.

Sobotní den na pódiu doprovodného programu zahájí divadlo Damúza s vystoupením na motivy pohádky Isaaca Bashevise Singera Hlupáci z Chelmu aneb jak praví židovské přísloví: "Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran."

V rámci programu, který má návštěvníka potěšit nejen vizuálně či poslechově, ale také zaujmout jeho vnitřní stránku, připravili organizátoři vskutku pestré autorské čtení. V odpoledních hodinách tedy na pódiu nevystoupí nikdo jiný, než Josef Formánek, spisovatel a zakladatel geografického magazínu Koktejl. „Osudy lidí z různých koutů světa, magicky se propojující v jednu řeku nekonečně plynoucího přítomného okamžiku. Příběhy o lásce, vině a smíření. Autorovo hledání smyslu života se v této knize dostává k hranici tajemného, kde se realita rozpouští v iluzi.“ láká ke čtení anotace ke knize Dvě slova jako klíč, z níž bude autor předčítat.

"Barevný svět energických beatů, košatých melodií a rozmanitých, nejen jazzových, nálad..." přesně takovým světem budou prodchnuty tóny nu-jazzové, drum’n’bassem poznamenané kapely Bitosti, která sobotní doprovodný program uzavře.

Neděle 19. 3.

V nedělní ráno budou malé i velké diváky lákat k pódiu herci z divadla v Dlouhé, kteří jakožto Divadlo pro malý představí pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký.

V brzkých odpoledních hodinách vystoupí Markéta Zdeňková a Štěpán Janoušek, dvojice renomovaných pražských muzikantů, jakožto duo MarZ. „MarZ je tvorba Markéty Zdeňkové, mladé zpěvačky a kytaristky, jejíž písně nabízí širokou škálu témat od sousedských starostí s řezníkem přes temné babiččino dědictví až po meditativní plavbu Ves Mírem.“ může posluchač číst na facebookovém profilu dua.

Podobně jako o sobotním odpoledni, tak i v to nedělní, bude návštěvník moci napnout ucho k literatuře. Teď však nepůjde o prózu, ale o poezii. Literárním hostem druhého dne jarního Dyzajn marketu bude Jonáš Zbořil – básník a redaktor Rádia Wave, kde spolu-moderuje a připravuje pořad Liberatura.

O tečku za nedělním dnem se postará hudební skupina Carpet Cabinet. „Carpet Cabinet je slovensko-česká hudobná formácia produkujúca energickú modernú hudbu kombinujúcu prvky r&b, soulu, funky, hip-hopu, elektroniky a nu-jazzu“ píše o sobě jedna z nejprogresivnějších tuzemských kapel v žánru.

Po oba dva dny bude v mezičasech hrát k poslechu DJ Kleøpat. “... máme se na co těšit. Šlo mi o to, vyjádřit doprovodným programem přechod v ročních obdobích, které žijeme. Bude v něm spousta ze zimní zamyšlenosti a zároveň bude porůznu předvídat nespoutané jaro. Březen na mě takhle vždycky působí a doufám, že tahle nálada bude bavit lidi na potulkách po Dyzajn marketu stejně jako mě.” doplňuje dramaturg programu Kolja Ivaskiv.