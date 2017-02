Móda si zaslouží stejnou pozornost jako film, divadlo a sport

„Naším posláním je podpora a prezentace české módy, kreativní ekonomiky a intelektuálního kapitálu. Móda je součástí ekonomiky a zaslouží si stejnou pozornost jako film, divadlo a sport,“ říká prezidentka Národní Komory Módy ČR Julie Hendrychová. Důležitá podle ní je prezentace českých módních návrhářů a návrhářek v zahraničí i to, aby jejich tvorba byla chráněna jako originál.





Jak si čeští módní návrháři a návrhářky stojí na trhu práce?

Myslím, že jejich postavení by mohlo být lepší. Národní Komora Módy ČR usiluje o to, aby si uvědomili, že móda je součástí ekonomiky a jak jsem se již zmínila, zaslouží si stejnou pozornost jako film, divadlo a sport. Pro módní návrháře je nejdůležitější svoji tvorbu prodat. Usilujeme proto o legislativu kupříkladu v rámci autorských práv. Když módní návrhář jede do zahraničí, vyváží originál. Je třeba, aby ho mohl prezentovat a měl srovnatelné podmínky s návrháři z jiných zemí, a to nejenom v Evropě. Připravujeme pravidla a podmínky po vývoz originálů do světa a legislativu pro nákupčí ze zahraničí - aby naši módní tvůrci mohli v zahraničí prodávat nebo aby nákupčí ze zahraničí začali jezdit k nám a podle jasných pravidel nakupovali tady. Naši právníci na tom intenzivně pracují.



Co když český módní návrhář něco navrhne a někdo to „obšlehne“?

Některým módním návrhářům chybí právní povědomí. V tom se jim snažíme pomoci. Musí si uvědomit, kde se prezentují, před kým a jaké jim z toho vyplývají výhody. Víme z praxe, že spoustě návrhářů, kteří se prezentují v zahraničí, stačí, že přijde fotograf a řekne: „Vy máte krásné šaty, mohu si je nafotit?“. A oni mu to dovolí, jen tak z radosti, že je někdo oslovil. Jenže fotograf pak nafocené modely prodá a za drahé peníze se šijí v zahraničí. Dotyční z toho mají miliardy a náš návrhář nic. Není možné, aby někdo, kdo cvaknutí spouště u fotoaparátu věnuje minutu, prodal tvorbu, kterou navrhl a pracně vytvořil módní návrhář.



Usilujete tedy o ochrannou značku módní tvorby?

Řeší se to celoevropsky, snažíme se. Copyright je přece jasný. Stává se i to, že naši návrháři jedou do zahraničí a nejsou ani pojištěni. Není ojedinělý případ, že se modely ztratí a dokonce byly ukradeny. A je zaděláno na veliký problém. Snažíme se jim tedy vysvětlit, jak před odjezdem postupovat, co všechno zařídit. Říkáme to i dětem, jejichž talent se snažíme rozvíjet. Návrháři si musí uvědomit, že to, co vymyslí a vyrobí, jsou originály, proto musí umět jednat zodpovědně a samostatně.



Mohou si na dílo sami udělat copyright?

Mohou, na to je upozorňujeme. A ráda bych zmínila v této souvislosti další problém. Mnozí návrháři, když navrhnou a vytvoří model, nenapadne je nic „lepšího“, než se pochlubit na Facebooku nebo na Intasgram. Neuvědomí si, že tím automaticky ztrácí autorská práva. Někdo v zahraničí jim jejich modely klidně a bez problému okopíruje.



S prezentací českých módních návrhářů má Národní Komora Módy ČR už dlouhodobé zkušenosti a dobré výsledky. Můžete se o některý podělit?

Designerem číslo jedna v Evropě se předloni v červenci stala módní návrhářka Jiřina Tauchmanová, která vyhrála první místo soutěže BFA 2014. Navíc byla zařazena mezi deset nejlepších módních tvůrců světa jako jsou například Oskar de la Renta nebo Karolina Herrera. Do soutěže Jiřinu Tauchmanovou nominovala právě naše Národní Komora Módy ČR, jejíž je členkou. Je to obrovská reklama pro českou módní návrhářku i pro Národní komoru Módy ČR. Přišly gratulace ze 199 zemí světa. Stejným způsobem chceme pracovat i s málo známými návrháři. Členové Národní Komory Módy ČR mají samozřejmě jiné podmínky než nečlenové, což je normální v každé organizaci.



Podporujete i mladé návrháře…

Samozřejmě. Vypracovali jsme a realizujeme projekt Diamond Fashion Designer. Jedná se o podporu a prezentaci mladých módních tvůrců od 16 do 22 let. Díky našemu sponzorskému programu mohou mladí tvůrci postoupit do mezinárodních programů Evropského Módního Výboru. Druhý program je Diamond Fashion Talent, jedná se o prezentaci talentovaných dětí od 6 do 15 let. Jsme na tuto práci hrdí, má pro nás důležitý dopad. Není to jen o soutěži, ale aby mladý módní tvůrce i talentované dítě získali rozhled, zkušenosti a na vlastní oči viděli, jak takové soutěže v cizině probíhají.



Děti své modely kreslí?

Ano - nakreslí, vyhrají, pokračují v Akademii, kde v rámci volného času a dalšího vzdělávání rozvíjíme jejich talent a navíc zde získávají i další znalosti.



Sledujete osudy mladých módních návrhářů, kterým pomůžete?

Jistě. Mnohdy vnímáme, že si neuvědomují možnosti, které mají. Jsou netrpěliví. Je třeba, jak už jsem uvedla, aby se i ekonomicky vzdělávali, aby si uvědomili, že umělec musí mít znalosti i o ekonomice a strategii svého byznysu, nejen o tvorbě. Je důležité, aby uměl zkontrolovat i to, zda lidi, kteří mu pomáhají s ekonomikou, to dělají správně. Jinak může dopadnout velmi špatně, takových případů je bohužel čím dál víc. Pracujeme jen s fakty, neslibujeme vzdušné zámky.



Máte i další projekty? Jaké akce Národní Komora Módy ČR chystá?

Koncem měsíce března se v pražském hotelu Olšanka uskuteční Módní dny. Jsem ráda, že jsme získali záštitu městské části Praha 3. Jedeme podle evropských standardů, program bude znám tři týdny nebo čtrnáct dnů předem. Chceme, aby se tam prezentovali jak čeští kreativní tvůrci, tak neznámá jména, jsme otevřeni pro všechny. Spolupracujeme proto i s pětadvaceti spřátelenými organizacemi, jinak by pořádání dnů módy bylo drahé, takto máme značné slevy.



Máme podle vás v Česku schopné módní návrháře? Mají naši lidé dobré nápady?

Česká republika má úžasné a velmi schopné návrháře. Naším cílem je, abychom je mohli čím dál víc prezentovat v zahraničí, protože česká módní tvorba je nejen dobrá, ale mohu říci, že mnohdy skutečně vynikající. Máme v cizině co nabídnout! Proto i vlastně Národní Komora Módy ČR vznikla. Naším posláním je podpora a prezentace české módy, kreativní ekonomiky a intelektuálního kapitálu. Jedním z našich cílů je vytváření podmínek pro ekonomicko-kulturní prostředí, které při respektování etických zásad povede k dlouhodobé prosperitě české společnosti.

Box:

Cíle Národní komory Módy ČR

Záštita, sjednocení a prezentace profesních zájmů svých členů doma i v zahraničí – v rámci svých možností, práva ČR a EU.

Prezentace české módní kultury.

Vytvořit společenské, kontaktní a informační centrum kreativního a profesionálního zájmu v oblasti módy.

Spolupráce s podobnými organizacemi, včetně zřizování misí u zahraničních partnerských subjektů.

Prezentace svých členů na vybraných akcích, konferencích a profesionálních seminářích doma i v zahraničí.

Vytváření podmínek pro ekonomicko-kulturní prostředí, které při respektování etických zásad povede k dlouhodobé prosperitě české společnosti.

Foto 1:



Prezidentka Národní Komory Módy ČR Julie Hendrychová (uprostřed) při předávání ocenění dětem do 10 let (Diamond Fashion Talent 2016 – Klárka, Fashion Designer 2016 – Anna, Fashion Talent Competition – Jakub, na snímku je i modelka oblečená v černo-bílých šatech – v modelu, který navrhl Jakub, jenž s ním byl Národní Komorou Módy ČR vyslán na European Fashion Competition 2016)

Foto 2:



Prezidentka Národní Komory Módy ČR Julie Hendrychová (vpravo) s módní návrhářkou Jiřinou Tauchmanovou na Serbia Fashion Week.

Foto: archiv Národní Komory Módy ČR