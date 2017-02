Minidyzajn návštěvníky spojí s dyzajnéry slovem i dílem

Sedmé minidyzajnové setkání s dvaceti tvůrci a autory, tentokrát v Knihovně Václava Havla v Ostrovní ulici na Praze 1, tvoří protipól velkému Dyzajn marketu tím, že se návštěvník může potkat s malým počtem tvůrců, a tak je detailněji poznat a sblížit se s jejich tvorbou. Proto je Minidyzajn nejen prodejní akcí, ale snaží se i o jakousi osvětu v autorské tvorbě a blíže představuje lidi žijící mezi námi, kteří si touto prací plní nejeden svůj sen, a to je také z jejich tvorby cítit. Nosit takový výrobek pak znamená mnohem víc než jen “udělat si radost”, je to zároveň i služba onomu tvůrci - potvrzení toho, že svou práci dělá dobře a že jeho tvorba zajímá nejen jeho, ale i veřejnost, kdy každý svým nákupem pomáhá plnit tvůrcův sen. “Každý dyzajnový kousek, který mám doma, má pro mě vysokou hodnotu a mám k němu jakýsi vztah, který je úplně jiný než k oblečení z běžných nadnárodních řetězců. Pokaždé, když si návrhářův kousek oblékám, beru na sebe jeho příběh. Zdobím-li se originálním šperkem, vždy věřím, že jeho autenticita i příběh toho, kdo jej stvořil, mi dá inspiraci, motivaci, nebo intuici k tomu, co ten den potřebuji zvládnout.” říká Terezie Tunková, zakladatelka Dyzajn marketu.

Součástí Minidyzajnu budou i dva workshopy tematicky spojené s knihovnou, kde se koná. Značka BLAHO připravila potisk porcelánových hrnečků, na které si můžete vtisknout verš, slovo nebo jen písmeno, a tak propojit tvorbu autorkys vaší vlastní kreativitou. Hrnečky se poté vypálí tak, aby se mohly běžně používat, a takto připravené budou za 4 týdny k vyzvednutí.



A právě o tom je Minidyzajn, propojovat dyzajnéry s návštěvníky a vzájemně se inspirovat. Druhý workshop se značkou Splanch představí techniku vazby sešitů, které si budete moci sami dozdobit dle libosti. Oba workshopy budou za poplatek, který pokryje autorům materiál. “Tvorbu našich dyzajnérů i je samotné představíme také v několika moderovaných rozhovorech přímo v Knihovně Václava Havla. Víte jak se dělá sítotisk Splanch? Co je inspirací značce oděvů Goci? Jestli se dá pít i jíst z porcelánu Vařím v ateliéru, maluju v kuchyni? Kde vznikají streetové oblečky HANK? Jak se k re-tvorbě dostala Traversa? Kde sbírá své květy Le Petit Joie? Odkud pochází autor značky Tessellation Art? A proč nosit barevné ponožky We are ferdinand?” prozrazuje doprovodný program ve formě rozhovorů Karolína Michálková, koordinátorka projektu Minidyzajn.

A protože organizátorům není odkaz Václava Havla lhostejný a oceňují to, o co se knihovna snaží, tedy shromažďovat a digitalizovat Havlův odkaz, zazní i čtení z jeho zásadních textů: Zahradní slavnost, Dopisy Olze a Moc bezmocných.

Nemusíte tak přijít jen nakupovat, ale třeba se zaposloucháte do některého z povídání přítomných tvůrců, dáte si kávu v pop-up kavárně ILoveEspresso, speciálně vytvořené pro tuto příležitost, nebo se inspirujete a začnete sami tvořit, či psát hodnotnou literaturu, nebo jen s obdivem strávíte sobotní odpoledne a budete vědět, že takový den za to stál.

Knihovna Václava Havla #minidyzajn 18. 2. 2017, 12.00 - 19.00

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/1039938222818529