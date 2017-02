Designový trh MINT: Weekend Market opět rozbouří české vody nezávislé autorské módy a designu

Alternativní tržnice MINT market, která má v hledáčku současnou módní tvorbu a design, otevírá v březnu opět své brány další neotřelé kolekci českých návrhářů oblečení, doplňků a šperků. Prodejní nabídka designérů okořeněná doprovodným programem a vybranými delikatesami startuje v sobotu 4. března další ročník ve své domovské hale číslo 13 v Pražské tržnici v Holešovicích.





MINT market, designový trh s autorskou módou, šperky, doplňky a delikatesami inspirovaný londýnskými trhy Camden Town, rozvíří Pražskou tržnici jarní kolekcí českých umělců a designérů. Každou sobotu naplní čeští návrháři halu číslo 13 Pražské tržnice novými autorskými výrobky a inspirativními projekty pro stovky designu chtivých návštěvníků z Prahy i okolí. Každou sobotu je skladba designérů jiná a vyplatí se přijít opakovaně.

„Chceme inspirovat módní nadšence nevšedními kolekcemi a nabídnout alternativu nákupu ve velkých obchodních centrech. Na našich trzích vládne tvůrčí a uvolněná atmosféra, můžete si tu popovídat s návrháři o jejich kolekcích, ochutnat nové delikatesy a obohatit svůj šatník. Podařilo se nám domluvit se s pražským magistrátem na konání pravidelných trhů minimálně do konce tohoto roku a podílet se tak na pozvednutí kulturního využití Pražské tržnice, která spadá do městské památkové rezervace,“ představuje projekt jeho zakladatel a organizátor Omri Goz.

Pražané ale i turisté, kteří zavítají v březnu na MINT market, se mohou těšit například na Vinyl&Books&Retro Gallery - putovní antikvariát s knihami, gramofonovými deskami a retro doplňky. Svou nabídku přinese i česká designová značka Lovemusic se svěžími a krásnými kabelkami a náušnicemi nebo ze streetwearové scény značka PLAZMA LAB spojená s funky digitálním designem. Naopak něžnost vnese do jarní nabídky Design by Lucie se šperky s říčními perlami, stříbrem a krystaly nebo šperky Laboka ze dřeva a skla, které probouzejí kreativitu a mnoho dalších umělců.



Součástí MINT marketu je také kavárna, občerstvení a bohatý doprovodný program. V březnu budou moct návštěvníci sobotních prodejů ochutnat víno z Vinařství David Chocholatý nebo vyzkoušet orientální kuchyni z Občerstvení Huong Ví Viet. Návštěva MINT marketu není jen o nakupování, přináší návštěvníkům autentický zážitek pro celou rodinu a pro všechny smysly.

Pravidelný MINT: Weekend Market navazuje na designové trhy Prague Fashion Market, které vznikly jako jednotlivé prodejní eventy před 6 lety během setkání několika módních tvůrců. Jeho současná podoba přináší stálou víkendovou inspiraci a zároveň také prezentuje návštěvníkům projekty ze sociální oblasti a ze sféry udržitelnosti lidských zdrojů.

MINT: Weekend Market můžete navštívit od března každou sobotu od 9 do 18 hodin na adrese: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, hala číslo 13. Vstup na akci je zdarma a bez bariér.