Festival Jeden svět podruhé ve Zlíně, tentokrát ve znamení spolupráce

Asociace DICE pořádá ve Zlíně již podruhé festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Akce proběhne ve dnech 5. – 8. dubna 2017 v Alternativě - kulturním institutu Zlín. Tématem letošního ročníku festivalu je Umění spolupráce.

Během čtyř festivalových dní budou mít návštěvníci možnost zhlédnout celkem devět dokumentárních filmů a zúčastnit se následujících diskuzí. V těch vystoupí řečníci, kteří rozumí problematice zpracovávané v dokumentech nebo jsou s tématy filmů určitým způsobem spjati. Na závěr celého festivalu proběhne v sobotu večer afterparty. „V loňském roce jsme festival Jeden svět ve Zlíně organizovali poprvé a ohlasy byly kladné. Proč si to tedy nezopakovat? Chtěli bychom z festivalu udělat tradiční kulturní akci, která nemá za cíl přinést do Zlína jen řadu kvalitních dokumentárních snímků, ale hlavně vtáhnout diváky do promítané tématiky skrze diskuze, které po filmech probíhají,“ sděluje Jana Pastyříková, hlavní koordinátorka festivalu Jeden svět Zlín 2017.

Před samotným festivalem proběhne několik doprovodných akcí, zaměřených taktéž na promítání filmů. Ta první se uskuteční již 14. února v baru Nový svět ve Zlíně, kde se bude promítat Švédská teorie lásky, dokument, který byl uveden na festivalu Jeden svět 2016. Další doprovodný program proběhne 22. března. U příležitosti Světového dne vody se Asociace DICE spojí s Vodou pro všechny, projektem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, a společně uspořádají ve Zlíně další promítání. Poslední akcí před samotným festivalem pak bude projekce dokumentu spojená s osobní výpovědí muže upoutaného na invalidní vozík, který spolu se skupinou studentů podnikl výstup indickými Himalájemi. O svůj příběh se podělí 28. března opět v baru Nový svět.

Hlavním organizátorem festivalu Jeden svět je nezisková organizace Člověk v tísni, která tuto akci připravuje již 19 let. Tentokrát chce připomenout hodnotu společného úsilí a sdílení. Proto se tématem stalo právě Umění spolupráce, pojem z oblasti současného umění, jímž se Jeden svět inspiroval a zasazuje ho do celospolečenského kontextu.

Jeden svět vždy začíná v Praze a poté se přesouvá do dalších míst České republiky. Letos bude festival v hlavním městě otevřen návštěvníkům od 6. do 15. března. Následně zavítá do 32 měst, kde jeho uspořádání zajišťují tamní organizace a spolky. Ve Zlíně se jedná o Asociaci DICE. Ta slouží mladým lidem jako platforma pro sebe rozvoj, a to primárně skrze mezinárodní vzdělávací aktivity v rámci programu Erasmus+ a organizaci kulturních akcí ve Zlíně v čele právě s festivalem Jeden svět Zlín.

Program festivalu Jeden svět Zlín 2017 bude postupně zveřejňován na stránkách www.jedensvet.cz/zlin, www.asociacedice.cz/festival-jeden-svet/ a na facebookové stránce www.facebook.com/JedenSvetZlin.