I DESIGN BUDE SOUČÁSTÍ DYZAJN MARKETU

První letošní Dyzajn market proběhne na náměstí Václava Havla a v přilehlé provozní budově těsně před prvním jarním dnem a více než 200 účastnících se dyzajnérů věří, že jaro přijde již tento víkend 18. a 19. března.

Výběru dyzajnérů je vždy věnována vysoká pozornost. Svůj podíl na něm má i část týmu organizátorů akce, dle jejichž preferencí vznikla v rámci jarní edice Dyzajn marketu unikátní Limitovka - kolekce výrobků od 40 různých tvůrců, návrhářů a autorů, které si těchto pět lidí vybralo za “své vyvolené”.

Neméně významnou novinkou je také to, že se Dyzajn market jaro bude poprvé konat nejen na náměstí, ale i v přilehlé Provozní budově Národního divadla. “V těchto dnech usilovně pracujeme, pečlivě vybíráme a oslovujeme designéry, kteří jsou v Čechách a designových kruzích oceňováni nejvyššími cenami a někteří z nich i letos nominováni na cenu Czech Grand Design. Těm nabízíme příležitost prezentovat svou tvorbu právě v těchto rozšířených vnitřních prostorách, a pevně věříme, že nám vše vyjde tak, jak si představujeme.” doplňuje Olga Velíšková, koordinátorka akce.

Součástí akce bude jako obvykle zajímavý doprovodný program. Účinkujících nebude málo a i přesto bude pro každého z nich vystoupení na Dyzajn marketu premiérou. “Opět obohatíme tradiční hudební a divadelní představení o autorská čtení. Tentokrát přivítáme známého spisovatele Josefa Formánka, který bude předčítat ze své nové knihy Dvě slova jako klíč, a s básněmi v poklidných tempech nás seznámí Jonáš Zbořil.” upřesňuje Kolja Ivaskiv, dramaturg doprovodného programu Dyzajn marketu.

I workshopů bude připraveno více než obvykle. Pipasik a NaFilM se usídlí na náměstí Václava Havla, KultiVAR pak v nově otevřené budově. V dílně Pipasíka čeká na děti plánování prvního jarního výletu, poznávání ptáčků, kteří se celou zimu slétali ke krmítku nebo příležitost vytvořit si svoje vlastní pexeso a velikonoční přání. Workshop Filmového muzea NaFilM umožní vrátit se pomocí virtuální reality o sto let zpátky do tajuplného světa prvních filmových projekcí.

Nově budete moci tvořit i v klidu, uvnitř Provozní budovy s KultiVARem, který vám ukáže, jak si vyrobit vlastní kokedamu - vznášející se rostlinu, nebo luxusní filcové papuče, které jistě nebudete chtít dát z nohy. A třeba se v nich i projdete po náměstí Václava Havla objevovat, co čeští, slovenští i zahraniční dyzajnéři po Vánocích nově vytvořili.

A kdo je na Dyzajn marketu nový? Představí se například značka TRAVERSA, která se zabývá re-designem starých předmětů, z nichž vytváří bytové doplňky. Značka Lípa bude na Dyzajn marketu jaro ještě před rozhodnutím odborné poroty, zda promění nominaci na Czech Grand Design. Jejich výrobky jsou české, řemeslné a pomyslně spojené s českým národním stromem lípou. Nově se pokocháte i koženou obuví značky Vasky ze Zlína.

Účast v “designové sekci” potvrdili i Hanuš Lamr a Eliška Lhotská, taktéž nominovaní v kategorii Designér šperku roku.

Ze stálic se můžete těšit na návrhářku dámského oblečení Black Mountain s jarními novinkami, dekorovaný autorský porcelán od Studia Malíská nebo oblíbené kožené kabelky od Bodline.

Dyzajn market neopomíná ani charitativní projekty a těch bude tentokrát možné podpořit hned několik - Ponožky od babičky, Sweeter, Charity Gums, Cesta domů, Funky dog a nově uskupení Rolnička, kde v chráněné dílně tvoří lidé s mentálním či zdravotním postižením.

A kdybyste se nemohli dočkat března, stavte se 18. února na akci Knihovna Václava Havla #minidyzajn. Měsíc před velkým Dyzajn marketem se v knihovně Václava Havla setkáte s dvaceti dyzajnéry, kteří se s vámi podělí o svou tvorbu nejen k zakoupení, ale v moderovaných rozhovorech prozradí, jak v jejich rukách originální díla vznikají. Pohodovou atmosféru komorní akce doplní i tematická četba z děl Václava Havla a několik workshopů.