Na ostrově svobody umí naplno zpívat, tancovat i prožívat smutek

Kdo by neznal slavnou módní návrhářku a ikonu francouzského šarmu Coco Chanel? Pokud by se ale chtěl někdo o jejím životě dozvědět víc, měl by sáhnout po knize od vydavatelství Noxi, CHANEL & CO - Coco a její přítelkyně od autorky nejen memoárů, Marie-D...