Vyhrajte novinky od Albatros Media

Albatros Media přineslo v listopadu spoustu nových a zajímavých titulů a my vám nyní přinášíme příležitost dva z nich vyhrát. Jedná se o pokračování nesmrtelného Saturnina od Miroslava Macka s názvem Saturnin se vrací a také netradiční pohádku od Jana Budaře s názvem Mamánek. Tak pojďte do toho, my vám držíme palce!









Miroslav Macek: Saturnin se vrací

Vykouzlí vám na tváři úsměv vzpomínka na pořekadla nesnesitelné tety Kateřiny, filipiky doktora Vlacha, odvahu slečny Barbory, suchý anglický humor, a především nevypočitatelné nápady a úskoky svérázného sluhy Saturnina? Vaši oblíbení hrdinové jsou zpět! Vzpomeňte si na knihu svého srdce a opět prožijte idylické léto v domě u dědečka, jak jej mistrně podává Miroslav Macek v pokračování Jirotkova nejslavnějšího humoristického románu.

Jan Budař: Princ Mamánek

Těší se, až se stane králem, jenže ostatní se toho dne obávají. Rozmazlený princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený "Vznešený" nikdy neopustil království, ženit se nechce, meč držel pouze dřevěný, a navíc se bojí úplně všeho. V den svých osmatřicátých narozenin proto dostane za vyučenou… Druhý den ráno se probudí v obyčejných vesnických šatech uprostřed hlubokého lesa, kde začne jeho nečekané dobrodružství. Dospěje konečně v muže a moudrého panovníka?

Soutěžní úkol: Napište nám, co se vám vybaví, když se řekne Saturnin.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Albatros a nezapomeňte připojit celé jméno a adresu. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 3. prosince 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme dva výherce, kdy první vylosovaný obdrží knihu Miroslava Macka Saturnin se vrací a druhý Prince Mamánka od Jana Budaře.

Výsledky soutěže se jmény výherců zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme Albatros Media za soutěž!