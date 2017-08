Vyhrajte vstupenky na VyšeHrátky

Letos už počtrnácté se o pomyslné prodloužení prázdnin postará interaktivní festival (nejen) pro děti a jejich rodiče s názvem VyšeHrátky. Tematické workshopy, představení pro děti různého věku a také již tradiční divadelní bojovka s podtitulem Chytře a jednoduše: Zpráva o vynálezcích. To vše a samozřejmě ještě mnohem víc od 4. do 10. září 2017 v prostorách Královské akropole na Vyšehradě. My pro vás máme dvě vstupenky na divadelní bojovku pro dospělé, která se bude konat v pátek 8. 9. od 19 hodin v Plenéru na Vyšehradě.

Po historicky laděných tématech trenažéru komunismu, období 2. světové války nebo Po stopách Karla IV. obrátilo studio Damúza pro rok 2017 svou pozornost k přírodním vědám - fyzice, chemii, biologii a dalším. Letos se tedy můžete těšit na bojovku s podtitulem Chytře a jednoduše: Zpráva o vynálezcích.

Bojovku tvoří 7 hravých zastavení, na kterých se účastníci nejen dozvědí, ale především sami zažijí, jak to bylo mezi Edisonem a Teslou, k čemu dopomohl svými vynálezy Marconi, že Albert Einstein působil na patentovém úřadě v Praze a vůbec to zde neměl lehké, seznámí se s principy hydrauliky, kterými je provede zkušený Mechanikos, zažijí si, jaké nervy měl asi Louise Pasteur, když testoval vakcínu proti vzteklině a v neposlední řadě zjistí, jak je to s gravitací i pověstným jablkem Isaaca Newtona.





Soutěžní úkol: Napište nám, jaké dva body programu se budou v pátek 8. září konat před bojovkou pro dospělé?

Správnou odpověď naleznete ZDE.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište VyšeHrátky a nezapomeňte připojit celé jméno a adresu. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 4. září 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme dva výherce, kdy každý obdrží jednu vstupenku divadelní bojovku pro dospělé, která se bude konat v pátek 8. 9. od 19 hodin v Plenéru na Vyšehradě.

Výsledky soutěže se jmény výherců zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme organizátorům akce Vyšehrátky za soutěž!