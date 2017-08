Soutěž s Dyzajn marketem

Nedlouho po prázdninové edici bude Dyzajn market podzim, a to již 23. a 24. září. Ale obavy, že zde bude zase vše stejné, mít nemusíte. Pouze třetina dyzajnérů se opakuje na každé edici a tyto stálice pravidelně představují modely či kousky, které jsou novinkami pro dané roční období. Dyzajnérů šperků, porcelánu, kabelek, batohů, hraček, doplňků a oblečení najdete na podzimním Dyzajn marketu 180. A nově se tentokrát bude moct do dění a tvorby zapojit i sám návštěvník. Dominantou podzimního Dyzajn marketu jsou totiž workshopy, tvůrčí i relaxační. A my pro vás klasicky máme soutěž o moc pěkný balíček.

Soutěžní úkol: Napište nám jméno značky slovenské ručně dělané kosmetiky.

Správnou odpověď naleznete ZDE.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Dyzajn market a nezapomeňte připojit celé jméno a adresu. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 10. září 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme jednoho výherce, kterému zašleme balíček z Dyzajn marketu obsahující:

plecháček Mamke,

náhrdelník Betonbasic,

věnec a hřebínek do vlasů od Le Petit Joie,

triko OK:KO fashion, vel. L.

Výsledky soutěže se jménem výherce zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme Dyzajn marketu za soutěž!