Vyhrajte knihu Když šeptá listí

Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři laboratoře, v nichž studuje stromy, květiny, semena a půdu. Její knižní prvotina odhaluje mnohé ze života rostlin – ale nejen to. Když šeptá listí je kniha o práci a lásce, a o horách, které spojenými silami dokážou přenést. Přináší pozoruhodné příběhy o autorčině dětství na minnesotském venkově; o životě s nekompromisní matkou a otcem, který ji povzbuzoval k mnohahodinovým hrám v jeho školní laboratoři; o tom, jak nalezla útočiště ve vědě a naučila se dělat laboratorní práci „jak srdcem, tak rukama“; a také o nevyhnutelných součástech vědecké práce – zklamáních, úspěších i radostných objevech.

Jádro knihy však tvoří příběh vztahu, který si Jahrenová vybudovala s velmi nadaným, životem zkoušeným mužem jménem Bill, jenž se stává jejím pracovním partnerem a nejlepším přítelem. Jejich často nevyzpytatelná vědecká dobrodružství je zavedou ze středozápadu napříč Spojenými státy a zpět, přes Atlantik až na tropickou Havaj, kde v současnosti Jahrenová našla domov pro sebe i svou laboratoř.

Autorčin zkoumavý pohled na rostliny, její úžasná duševní houževnatost a bystrá pozorování oživují každou stránku této nevšední knihy. Stejně, jako vám otevře dveře ke krásným a složitým mechanismům uvnitř každého listu, stébla trávy a okvětního lístku, také navždy změní váš pohled na svět přírody. Je to výmluvný příklad toho, co se může stát, když v sobě objevíte vášeň, energii a odvahu, abyste žili tím, co opravdu milujete, a postupně se stali osobou, jíž jste se stát měli.

Soutěžní úkol: Přečtěte si ukázky z knihy a napište nám, ve kterém roce byla vypravěčka pokřtěna.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Listí a nezapomeňte připojit celé jméno a adresu. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 17. září 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme dva výherce, kterým zašleme knihu Když šeptá listí - Příběh stromů a mého života od Hope Jahrenové.

Výsledky soutěže se jmény výherců zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme Knihcentrum.cz za soutěž!