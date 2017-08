Soutěž o knihu Zeptejte se pilota

Co se děje s letadlem při startu, přistání a během letu? Je potřeba mít obavy při turbulencích, bouřce či srážce s ptáky? Jakou práci zastává posádka? Je možné za letu otevřít dveře? Proč je rizikové používání mobilních telefonů? Jak jsou letadla konstruována, jaké mají motory a vnitřní vybavení? Dokázal by s letadlem přistát i amatér bez výcviku? Co se stane při nouzových situacích, například když letounu praskne pneumatika nebo se někdo dobývá do kokpitu? Co způsobilo největší letecké katastrofy a jaká opatření byla následně přijata? Jaký je život pilotů a letušek?

Na tyto zajímavé otázky a mnoho dalších vám v knize srozumitelně odpoví zkušený pilot osobních i nákladních letounů. Poutavý text nadchne každého pasažéra, fanouška dopravních letadel i ty, kteří mají zatím z létání strach.

Soutěžní úkol: Napište nám, jaký podtitul má sedmá kapitola knihy.

Správnou odpověď naleznete ZDE.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Pilot a nezapomeňte připojit celé jméno a adresu. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 27. srpna 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme tři výherce, kterým zašleme knihu Zeptejte se pilota - Vše, co jste kdy chtěli vědět o letecké dopravě a cestování letadlem.

Výsledky soutěže se jmény výherců zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme nakladatelství Grada za soutěž!