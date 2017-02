Soutěž o audioknihu Co já vím?

Audiotéka vydává k příležitosti narozenin našeho nejznámějšího režiséra Miloše Formana autobiografickou audioknihu Co já vím?. Knihu o svém životě napsal Miloš Forman ve spolupráci se spisovatelem Janem Novákem, tak si o ni pojďte zasoutěžit.

Miloše Formana netřeba představovat: do povědomí filmových fanoušků se zapsal už v šedesátých letech, kdy přispěl k zformování toho, čemu se brzy začalo říkat "nová vlna" českého filmu; po odchodu do exilu v USA se po počátečních hubených letech zařadil mezi hollywoodskou smetánku a jeho filmy jako Vlasy, Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus či Lid versus Larry Flynt už dávno patří do zlatého fondu světové kinematografie. Kniha vzpomínek je pak dílem stejně výrazným jako jeho filmy – řečeno slovy samotného Miloše Formana, jde o "můj život, jak ho prožil Jan Novák". A že ten Formanův život stál za to.

Soutěžní úkol: Poslechněte si ukázku z audioknihy a napište nám, co řekl Miloš bratrovi na otázku co chce, aby z něho bylo?

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Forman a nezapomeňte připojit celé jméno. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 26. února 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme jednoho výherce, který obdrží poukaz na digitální stažení audioknihy Co já vím?

Výsledky soutěže se jménem výherce zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme Audiotéce za soutěž!

