Velká soutěž o vstupenky na MEGASHOW 90' – Pump It Up Vol. 1!

SHOW WITH NO LIMIT!!! EUROPEAN TECHNO DISCO TOUR! Takto ve zkratce by se dal popsat projekt Pump It Up Vol. 1, který se na své cestě napříč Evropou zastaví v dubnu i v České republice a slibuje oslňující show tří hvězd evropské taneční hudby. My pro vás máme dohromady 10 vstupenek na pražskou show 13. dubna 2017.

Roztančenou atmosféru parketů v 90. let, která ovládala nejen legendární Ibizu, ale zasáhla celou Evropu i řadu dalších míst na celém světě připomenou tvůrci tohoto soundu osobně. Holandské duo 2 UNLIMITED připomene hity No Limit, Twilight Zone nebo Jump For Joy, Jejich krajané Twenty 4 Seven roztančí sál stále chytlavými kousky, mezi kterými vévodí megahit Is It Love. Elitní sestavu účinkujících na pódiu doplní jen o něco mladší německo-holandští Vengaboys.

Soutěžní úkol: Pusťte si nějaký devadesátkový hit, zabrouzdejte po stránkách akce http://www.90y.cz/ a najděte správnou odpověď na otázku: kdo tvoří nizozemské pěvecké duo 2 Unlimited?

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Megashow a nezapomeňte připojit celé jméno. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 28. února 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme 5 výherců, kdy každý získá dvě vstupenky na MEGASHOW 90' – Pump It Up Vol. 1, která se bude konat 13. dubna v Praze.

Výsledky soutěže se jmény výherců zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme Pump It Up Vol. 1 za soutěž!