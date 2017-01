Vyhrajte audioknihu To nemyslíte vážně, pane Feynmane!

Jeden z nejpopulárnějších a nejoriginálnějších teoretických fyziků 20. století se stal hlavním hrdinou audioknihy To nemyslíte vážně, pane Feynmane! Neuvěřitelné příběhy ze života Richarda P. Feynmana vydává Audiotéka s hlasem Filipa Švarce. Audiokniha je doplněna hudbou v rytmu samby, kterou fyzik miloval. To nemyslíte vážně, pane Feynmane! je první audioknihou jeho vzpomínek.

Richard P. Feynman byl zajímavou osobností. Pracoval hlavně v oblasti fyziky, spolupracoval i na vývoji jaderné bomby, byl členem vyšetřovací komise zkoumání katastrofy raketoplánu Challenger (při prezentaci výsledků se proslavil tím, že vzorek gumového těsnění vložil do sklenice ledové limonády a po vytažení demonstroval, jak guma nepruží). Za svoji práci získal s kolegy Nobelovu cenu za kvantovou elektrodynamiku. Kromě mnoha jiných činností byl také vynikajícím hráčem na bongo a výborným malířem, ale především byl prototypem nekonvenčního, zvídavého a moudrého člověka s velkým smyslem pro humor, což dokládá i jeden z jeho citátů. “Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.” Významnou část jeho života tvořila pedagogická činnost, díky níž je populární i dnes. Jeho přednášky byly několikrát vydány i knižně.

Soutěžní úkol: Poslechněte si ukázku z audioknihy a napište nám, jakou záři udělala jiskra z výbojky s argonem?

Ukázku naleznete zde.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Feynman a nezapomeňte připojit celé jméno. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 31. ledna 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme jednoho výherce, který obdrží poukaz na stažení audioknihy To nemyslíte vážně, pane Feynmane! od Audiotéky.

Výsledky soutěže se jménem výherce zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Služba Audiotéka nabízí audioknihy v elektronické podobě, které je možné nakoupit a poslouchat přes aplikace pro mobilní telefony nebo web www.audioteka.cz. Mobilní aplikace jsou dostupné pro platformy iOS, Android a Windows Phone. V nabídce Audiotéky najdete přes 2500 titulů nejrůznějších literárních žánrů i audioverze populárních časopisů Respekt, Forbes a nově i Newsweek. Služba Audiotéka je dostupná také na Slovensku přes www.audioteka.sk a v další desítce jazykových verzí po celém světě, více informací na Audiotéka.cz.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme Audiotéka za soutěž!